Amatriciana e Carbonara Festival a Eataly Roma Ostiense

Dal 20 al 22 e dal 27 al 29 marzo, due weekend dedicati ai grandi classici della cucina capitolina tra degustazioni, musica e show cooking

Torna anche quest’anno a Eataly Roma Ostiense l’Amatriciana e Carbonara Festival: due interi weekend, dal 20 al 22 e dal 27 al 29 marzo 2026, per assaporare l’autenticità della cucina capitolina in un’atmosfera conviviale e festosa, tra ricette iconiche, interpretazioni creative e momenti di intrattenimento.

Dalle vette di Amatrice al cuore pulsante di Roma prende vita un percorso gastronomico che celebra due primi piatti emblematici della cucina italiana e amati in tutto il mondo: amatriciana e carbonara. Per l’occasione Eataly ha selezionato alcune tra le più interessanti realtà della ristorazione romana, chef e artigiani del gusto che porteranno in degustazione le loro personali interpretazioni delle due ricette, dalle versioni più fedeli alla tradizione fino a proposte originali ispirate a questi grandi classici.

Durante il Festival ci sarà anche lo stand di ARAM, Associazione dei Ristoratori e Albergatori di Amatrice, che promuove la tradizione enogastronomica amatriciana e valorizza il turismo locale. Dal 6 marzo di quest’anno l’associazione ha istituito la Giornata Internazionale dell’Amatriciana, data in cui nel 2020 l’amatriciana ha ottenuto il riconoscimento STG, Specialità tradizionale garantita.

Tra i protagonisti dell’evento c’è Lo Sfoglino Romano, che porta la sua sfoglia lavorata esclusivamente con mattarello e tanta passione. Da Eataly Ostiense si potranno assaggiare il tortello ripieno di stracotto all’amatriciana servito su burro di malga e guanciale croccante e il cappellaccio alla carbonara con fonduta di pecorino, carbocrema e guanciale croccante. Non può mancare Flavio al Velavevodetto, storica insegna nel cuore di Testaccio guidata da Flavio De Maio, che proporrà uno dei piatti più rappresentativi della tradizione romana: i rigatoni alla carbonara, preparati secondo una ricetta che racchiude tutta l’essenza delle osterie capitoline. Direttamente da Amatrice arriva invece Ma-trù, ristorante considerato una vera istituzione del territorio. Lo chef Daniele Bonanni porterà in degustazione il suo spaghettone all’amatriciana, realizzato con pomodoro, guanciale croccante “Sa.No.” e “Berardi” e pecorino di Amatrice dell’Azienda Agricola Aureli di Antonio Aureli, in un omaggio autentico alla ricetta originale. Tra le proposte più creative spiccano quelle di Polpetta Gluten Free, che declina i grandi classici in chiave originale e accessibile a tutti: dagli spaghettoni freschi senza glutine all’amatriciana con polpettine di guanciale alle polpette all’amatriciana e alla carbonara, fino alla versione dolce con polpette di torta caprese accompagnate da crema inglese. Non mancano le ricette di Anvedi, che celebra lo street food romano con il supplì al telefono, il supplì di pasta alla carbonara e quello di pasta all’amatriciana, e quelle dell’Osteria Cavour, che porta in degustazione i suoi tonnarelli alla carbonara e la mezza manica all’amatriciana, piatti simbolo della cucina capitolina. Infine, anche gli chef di Eataly hanno pensato ad un omaggio alla tradizione romana e, in linea con le proposte speciali a menu a tema burger fino al 19 aprile, ecco due burger d’eccezione: l’Amatriciano e il Carbonaro, bun della Panetteria di Eataly farcito con hamburger di Fassona Piemontese Presidio Slow Food, pecorino semi-stagionato grigliato, pancetta croccante e ketchup all’Amatriciana o salsa alla Carbonara.

Il dolce è a cura di Merisù – La magia del tiramisù, che porta a Eataly Roma il suo tiramisù espresso, preparato al momento nella versione classica, “romana” con i biscotti Gentilini e altre varietà di gusti golosi.

Ad accompagnare le degustazioni sarà una selezione di cocktail, vini e birre artigianali, tra cui quelle di Happennino, birrificio di Amatrice che utilizza farro coltivato nei propri campi per creare etichette come la Montedoro Golden Ale, la Kresta in stile American IPA e la Maestosa Belgian Dark Strong Ale. Non mancheranno inoltre i cocktail artigianali e naturali di Jas – Juicy & Sparkling, liquorificio specializzato in drink pronti da bere come l’Arancione Aperitivo, il Gin Tonic e l’Americano, affiancati anche da proposte analcoliche. A completare l’offerta ci penserà il Bar di Eataly con vini alla mescita, bibite, caffè, amari e limoncello.

Come ogni festival, anche questo appuntamento sarà arricchito da momenti di intrattenimento, tra show cooking e musica dal vivo. Sabato 21 marzo, alle ore 13.30, lo chef Tommaso Tarantino, in arte “Lo Spadellatore”, porterà in scena uno show cooking dinamico e coinvolgente in cui la preparazione del primo piatto diventa spettacolo, tra salti di padella e mantecature. Sabato 28 marzo, alle 13.30, sarà invece protagonista Marco Funaro, de Lo Sfoglino Romano, che, con il suo motto “Amore & mattarello”, racconterà i segreti della pasta fresca fatta a mano.

La programmazione musicale accompagnerà entrambe le settimane del festival. Sabato 21 marzo, dalle 20.30, il DJ set di Magenta proporrà una selezione musicale senza confini tra black music, afrobeat, french touch, house, cumbia e funky. Domenica 22 marzo, dalle 12.30, sarà la volta di BR1J con il suo sound eclettico tra rare groove, disco ed elettronica. Si continua il weekend successivo con Rocky DJ, tra sonorità funky, soul ed elettroniche, di scena sabato 28 marzo, a partire dalle 20.30, mentre il giorno dopo, a partire dalle 12.30, protagonista sarà Beat Soup, il duo romano che farà ballare il pubblico al ritmo di disco tropicale, soul e afro baile.

L’ingresso all’evento è gratuito e tutte le proposte food e drink potranno essere acquistate tramite gettoni – del valore di 1,50 € ciascuno – alle casse dedicate al secondo piano. Sono inoltre disponibili carnet promozionali pensati per chi desidera assaggiare più proposte.

GIORNI E ORARI

Venerdì 20 marzo | 19.00 – 23.00

Sabato 21 marzo | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 23.00

Domenica 22 marzo | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 22.00

Venerdì 27 marzo | 19.00 – 23.00

Sabato 28 marzo | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 23.00

Domenica 29 marzo | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 22.00

Le casse chiudono 30 minuti prima della fine dell’evento.

Eataly chiude alle 24.

