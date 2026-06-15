Alpine Nature Hotel Stoll ****S

– Redazione Centrale TdG –

Quando l’architettura d’alta quota si fonde con un’ospitalità d’autore vissuta, nasce un hotel che ridefinisce il concetto di lusso sussurrato.

Un manifesto di quiete e di un’accoglienza d’altri tempi, dove il respiro dei giorni si adegua alle simmetrie di una natura che dialoga soltanto con ciò che le somiglia.

Qui, la filosofia biologica e i rigidi criteri di sostenibilità GSTC elevano il concetto di ospitalità, offrendo la massima espressione del comfort moderno: una sinergia perfetta in cui l’eccellenza si nutre della purezza del luogo.

Esistono ancora le valli capaci di custodire il proprio carattere originario come un segreto prezioso, sottraendosi spontaneamente alle rotte del turismo di massa e ai palcoscenici dell’ostentazione. Nel cuore della Val Pusteria, tra Brunico e San Candido, la Val Casies si dirama come un idillio alpino di rara bellezza. Abbracciata da una vista spettacolare che spazia dalle Dolomiti al Plan de Corones, la valle si conserva come un’oasi di autenticità contadina e paesaggistica: un piccolo capolavoro di armonia, prezioso e protetto come un gioiello di famiglia. Ufficialmente riconosciuta come una destinazione sostenibile, ha ottenuto il prestigioso marchio GSTC (Global Sustainable Tourism Council), assegnato solo a chi riesce a soddisfare numerosi criteri in ambito ecologico, sociale ed economico. Ed è proprio qui, sul versante più soleggiato e protetto di questo anfiteatro naturale, che sorge l’Alpine Nature Hotel Stoll, un indirizzo a quattro stelle superior che ridefinisce il concetto di ospitalità alpina attraverso la lente del silenzio e della rigenerazione profonda.

Situato a Colle (Pichl), una delle tre frazioni principali della Val Casies, la più interna, questo rifugio immerso tra boschi e silenzio interpreta il quiet luxury in modo autentico: qui non si racconta, si respira.

È un’alchimia rara che trasfigura la semplicità in un’esperienza sensoriale assoluta, elevando la natura a forma d’arte; un luogo dove il lusso diventa la sottile capacità di vibrare all’unisono con un paesaggio intatto, lontano dai radar del convenzionale. L’esclusività, in questo luogo, non risiede nell’ostentazione, ma nel privilegio del silenzio e nella perfezione di un’estetica naturale che fonde design materico e spirito alpino, elementi chiave che definiscono l’anima stessa della valle.

C’è un’eleganza intrinseca nel sapersi nascondere, un’arte sottile che rifugge il clamore per cercare l’autenticità. Defilato rispetto ai circuiti più battuti, eppure facilmente raggiungibile, l’Alpine Nature Hotel Stoll sceglie di non alzare la voce. La sua narrazione si affida a un lusso sussurrato, fatto di dettagli architettonici studiati per svanire nel paesaggio e fondersi con la natura circostante, dove il vero privilegio è ritrovare lo spazio per respirare, lontano dai riflettori. La struttura celebra la maestosità dei boschi locali integrandoli con l’eleganza sartoriale dei materiali autoctoni e preziosi: il legno delle foreste della valle e i tessuti naturali dialogano costantemente con la luce zenitale, creando spazi in cui l’ospite avverte un immediato senso di appartenenza e protezione. Ne sono una sublime testimonianza le spettacolari Alpine Nature Lodge e le spaziose Wellness Suite, scrigni di quiete dove i profumi balsamici delle essenze alpine favoriscono un riposo ristoratore e una disconnessione totale dal rumore quotidiano.

A coronare il soggiorno vi è una posizione invidiabile per l’esplorazione consapevole. In estate l’hotel diventa il punto di partenza per passeggiate rilassanti, trekking d’alta quota e percorsi in mountain bike tra le malghe, mentre in inverno si trasforma in un paradiso per lo sci di fondo e le escursioni con le ciaspole. Situata a breve distanza dal suggestivo Lago di Braies e dal Parco Naturale Tre Cime, la struttura sorge inoltre a pochissimi passi dallo skilift locale di Pichl, rivelandosi la destinazione ideale sia per chi cerca la quiete meditativa sia per chi desidera vivere la montagna attiva nella sua forma più autentica.

L’oasi del benessere tra acqua e rituali alpini

Il benessere, all’Hotel Stoll, si sviluppa su una superficie di ben 1.200 metri quadrati concepita come un percorso fluido tra interno ed esterno. Il cuore pulsante dell’oasi wellness è la magnifica piscina interna panoramica, le cui ampie vetrate annullano i confini tra l’acqua e il profilo delle vette. All’esterno, la piscina riscaldata ad acqua salata offre il privilegio di fluttuare immersi nella natura in ogni stagione, avvolti dai vapori che si dissolvono nell’aria pura di montagna. Il viaggio sensoriale prosegue nella rinnovata area beauty e nelle saune, rispettivamente la Sky-Spa e la Zirm-Spa, dove l’esperienza delle gettate di vapore giornaliere nella suggestiva Event Sauna si trasforma in un vero e proprio rituale di purificazione, combinando i benefici della tradizione nordica con l’efficacia delle erbe officinali del territorio.

Una filosofia culinaria ispirata alla natura

La tavola dell’Alpine Nature Hotel Stoll segue fedelmente il principio dell’autenticità, trasformando l’atto del nutrire in un’estensione del benessere vissuto nella spa o tra i sentieri. La cucina dell’hotel si fa interprete di un’eccellenza sincera, ponendo al centro prodotti freschissimi, stagionali e rigorosamente a chilometro zero, provenienti dalla propria produzione, dai masi attigui e dai piccoli produttori della valle. La ricca colazione del mattino accoglie gli ospiti con un angolo biologico interamente dedicato alla biodiversità locale, mentre la cena celebra l’incontro armonioso tra le ricette storiche della tradizione altoatesina e la raffinatezza della gastronomia italiana. Un’esperienza culinaria che non concede spazio alle mode passeggere, ma valorizza l’essenza pura e i profumi originari delle materie prime.

Esperienze intatte in una valle da scoprire

Incastonato in una posizione privilegiata per gli amanti delle attività all’aria aperta, l’hotel invita a riscoprire una natura intatta. Che si tratti di escursioni a piedi tra pascoli fioriti, itinerari in mountain bike lungo i crinali alpini o rilassanti passeggiate nei boschi, ogni esperienza è pensata per riconnettere l’ospite con il genius loci della Val Casies. L’inclusione del Guest Pass garantisce inoltre l’accesso gratuito a tutta la rete di mobilità pubblica dell’Alto Adige, incentivando un approccio al viaggio lento ed ecologicamente consapevole.

Val Casies: il manifesto del quiet luxury e della natura intatta

La Val Casies si conferma come il segreto meglio custodito delle Dolomiti. Una destinazione per chi, alla frenesia contemporanea, preferisce il privilegio di una natura ancora integra, segretamente straordinaria, che invita i visitatori a un approccio attento e rispettoso della natura, per preservate il paesaggio e le sue unicità.

Varcare la soglia della Val Casies significa immergersi in un idillio alpino protetto dall’austera bellezza del Castello di Welsperg, dove l’eleganza della semplicità definisce il nuovo concetto di lusso per l’estate 2026. In questo ecosistema intatto, premiato con il Marchio di Sostenibilità Alto Adige, la vita scorre al ritmo lento della terra tra masi storici che impreziosiscono i declivi verdi come gioielli incastonati nella seta. È un territorio votato alla contemplazione e privo di impianti di risalita, dove l’itinerario Almweg 2000 svela orizzonti immacolati e percorsi rigeneranti come il rituale Kneipp barefoot alle Piramidi Rudlbach. Che si scelga la grazia rilassata dell’anello dei masi, ideale per un raffinato déjeuner sur l’herbe presso gli storici indirizzi della valle o ci si lasci sedurre dal fascino culturale del sentiero delle usanze verso le vette delle malghe e dei rifugi più belli, la valle celebra una devozione assoluta all’autenticità. Per i più audaci, l’avventura si tinge di mistero lungo il sentiero dei contrabbandieri, un magnetico trekking d’alta quota che da Santa Maddalena sale fino ai panorami selvaggi della Tscharniet Alm, offrendo il brivido esclusivo di varcare il confine austriaco a piedi nel silenzio assoluto delle creste.

Come arrivare: in auto, l’itinerario principale prevede l’autostrada del Brennero (A22) fino all’uscita di Bressanone/Val Pusteria; da lì si prosegue lungo la statale della Val Pusteria (SS49) in direzione San Candido fino a raggiungere l’altezza di Monguelfo. Svoltando a sinistra all’altezza dello svincolo per la Valle di Casies, basta risalire la valle per circa 11 chilometri lungo la strada panoramica principale fino a raggiungere la località di bis Pichl/Colle.

La scelta green: se si preferisce il treno, la linea del Brennero permette di cambiare a Fortezza prendendo il treno locale della Val Pusteria (Sad) fino alla stazione di Monguelfo-Casies. Da qui, un efficiente servizio di autobus locali (Linea 441) o i comodi servizi di transfer e navetta dell’hotel collegano direttamente la stazione alla struttura, consentendo un viaggio interamente sostenibile e senza stress.

Alpine Nature Hotel Stoll