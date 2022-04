A Torino sul tetto storico del Lingotto rinasce il Ristorante La Pista

La vista è di quelle che ti tolgono il fiato, lo sguardo spazia a 360° sull’arco alpino, tra la collina torinese e la bolla di vetro e acciaio di Renzo Piano. Una location spettacolare, un lounge bar panoramico sulla città e un ristorante unico per vivere la Torino contemporanea.

Il ristorante La Pista, che fa capo a Gerla 1927, sorge in un luogo iconico per Torino: il tetto del Lingotto, a 28 mt. di altezza, proprio in mezzo alla leggendaria pista di collaudo Fiat situata in cima all’ex complesso industriale, oggi trasformata nel giardino sospeso più grande d’Europa, con più di 40.000 piante appartenenti a 300 specie e varietà diverse.

Il locale rappresenta la rinascita di un complesso architettonico di valore storico, facendo infatti parte del Patrimonio Archeologico Industriale italiano, e che oggi vive una nuova era. Grandi spazi, arredi contemporanei, enormi vetrate e atmosfera accogliente accompagnano e completano l’entusiasmante esperienza gastronomica degli ospiti.

Lo chef, Roberto Cordisco, già sous chef dell’Enoteca Pinchiorri, con esperienze di cucina dai pluristellati Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Maurilio Garola e Antonino Canavacciuolo oltre che in hotel di alto livello, propone a La Pista la sua cucina contemporanea e internazionale.

La carta dei vini propone, sotto la guida del maitre somellier Gianluca Calandra, oltre 350 referenze che strizzano l’occhio al Piemonte ed ai suoi grandi vitigni senza dimenticare i vini di altura e di montagna: vini naturali, biologici, biodinamici. Assolutamente da non perdere la carta degli champagne, magari da abbinare ad ostriche e crudités, che propone una esclusiva selezione di produttori, tutti pluripremiati ai campionati di Lione e importati direttamente in Italia da Gerla 1927.

Degna di nota anche la carta dei dolci, curata dalla Pastry Chef Evi Polliotto, già assistente del campione del mondo di pasticceria Michel Willaume.

A chiusura di un pranzo o di una cena indimenticabile La Pista propone un’esperienza unica in Italia: a degustazione degli Specialty Coffee 1895 Coffee Designers by Lavazza, una collezione di caffè selezionati tra le produzioni più pregiate del mondo nei paesi di origine.

La Pista – Via Nizza 262, Torino

Info: www.ristorantelapista.com

Il Gruppo Gerla

E’ nato dall’ambizioso progetto di Roberto Munnia che, dopo aver rilevato nel 2012 lo storico locale Gerla di Corso Vittorio Emanuele II a Torino, ha creato, apertura dopo apertura, una realtà imprenditoriale solida ed in continua crescita, ben radicata in Piemonte ma con lo sguardo rivolto al mondo.

Oggi Gerla1927 conta 18 locali tra caffetterie, pasticcerie e ristoranti.

Visione, fiducia nel valore delle persone e costante attenzione alla qualità delle materie prime e del servizio sono i valori che guidano le scelte del Gruppo, attivo in 3 aree di business:

Produzione

Ristorazione e banqueting

Istruzione e formazione professionale

Oltre al Presidente, Roberto Munnia, il gruppo può contare su un team di professionisti le cui abilità ed esperienze si rivelano strategiche per il successo.

Forte dell’esperienza accumulata, Gerla 1927 ha creato Gerla Academy, in collaborazione con ENGIM Artigianelli, una scuola dedicata alla formazione dei professionisti del settore.

La storia del gruppo

1927 è l’anno di fondazione di Eccelsa, la storica pasticceria che negli anni ’50 del secolo scorso diventerà Gerla di Corso Vittorio Emanuele II, sotto i portici del centro città.

2012 Roberto Munnia rileva Gerla in Corso Vittorio Emanuele II, mantiene inalterato il fascino degli arredi originali e trasforma il locale nel quartier generale del gruppo, insieme alla pasticceria e al Ristorante l’Orangerie. Nasce Gerla 1927.

La ristorazione incontra la cultura. Gerla 1927 inizia a gestire la Caffetteria del Teatro Alfieri, uno dei tre maggiori e storici teatri di Torino insieme al Regio e al Carignano.

2016 Gerla 1927 inizia a gestire la Caffetteria del Teatro Gioiello di Torino.

Gerla 1927 acquisisce La Croisette, locale dell’elegante quartiere Crocetta di Torino, nato nei primi anni ’20 come macelleria gastronomica, da sempre elegante centro di innovazione anche grazie al passaggio negli anni ’60 dell’ex barista e tramezzinista di Mulassano che vi portò il Tramezzino.

Il format Gerla1927 apre il suo locale a Sansicario (TO), sulle montagne olimpiche

2020 Gerla 1927 apre a Bardonecchia (TO).

Nasce a Torino Papo Kitchen&Fish, nuovo format di ristorazione: Pescato proveniente dai migliori mari locali e internazionali e coquillage, una selezione capace di soddisfare qualsiasi richiesta, dalle più semplici a quelle più ricercate.

Gerla 1927 rileva La Pista, iconico ristorante sul tetto del Lingotto.

Il gruppo Gerla rileva Gertosio, storica pasticceria torinese fondata negli anni’70 nei locali nei locali dove nel 1840 il mastro cioccolatiere Pietro Viola aveva avviato il suo laboratorio, aprendo l’omonima confetteria.

Gerla 1927 allarga i propri orizzonti acquisendo il marchio Platti, uno dei Locali Storici d’Italia, con l’obiettivo di creare un brand forte ed internazionale.

Gerla 1927 inizia a gestire la Caffetteria del Teatro Regio di Torino.

Gerla 1927 esce dai confini piemontesi e prende la gestione dei due ristoranti Vivas e Dancer a Chioggia, all’interno del Villaggio Isamar e Isola Verde di Chioggia, vicino a Venezia.

Nasce a Torino La Selleria, caffetteria, ristorante e pizzeria nel quartiere Mirafiori.

L’artigianalità è uno dei vanti del gruppo Gerla che produce nel laboratorio di Via Giotto a Torino tutta la pasticceria e la cioccolateria, sotto l’attenta guida di Evi Polliotto: 75 tipologie di cioccolatini (ripieni e non), creme spalmabili, macarons, biscotti, croissant, pasticceria fresca e secca, torte classiche o speciali, dolci per la colazione e le festività.

L’esperienza storica di GERLA 1927 nel settore della ristorazione e la qualità decennale della formazione di ENGIM Artigianelli si uniscono per dare vita alla GERLA Academy: una esperienza formativa di altissimo livello per chi vuole entrare nel mondo del lavoro e per chi vuole formarsi con i migliori professionisti del settore! Tutti i corsi – Collaboratore di Sala e Bar, Collaboratore di Cucina, Addetto Panificatore Pasticcere – sono attivati sulla base delle reali esigenze delle imprese del settore e favoriscono l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso periodi di formazione e tirocinio in azienda. I corsi sono tenuti da docenti esperti e professionisti del settore e rilasciano una qualifica riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo.

Paolo Alciati

Fonte Uff. Stampa