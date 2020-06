Oggi vi porto a Lubecca, fondata nel 1143 come prima città occidentale sulla Costa del Mar Baltico, non a caso soprannominata Regina della Lega Anseatica e dichiarata nel 1987 patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Lubecca è una città tutta da scoprire, attraverso vicoli nascosti, inaspettati cortili, stradine tortuose che improvvisamente sfociano in grandi viali nei quali è bellissimo passeggiare, ma… attenzione ai ‘doppi’ semafori: infatti tra il rosso e il verde c’è, per pochi secondi, un semaforo rosso-giallo. Si, a Lubecca le sorprese non mancano, compresa la leggenda del diavoletto fuori della Cattefrale. Si dice che strofinargli le corna,porti fortuna, quindi… impossibile resistere…

Da vedere a Lubecca

Buddenbroolhaus

Town Hall

Museo Sant Anna

Holstentor

Chiesa e Torre di San Pietro

Chiesa di Santa Maria,

Cattedrale Marienkirche

Il Paradiso di marzapane

Cafè Niederegger storico negozio-pasticceria, simbolo gastronomico della città che da più di due secoli è il regno del marzapane, inevitabilmente legato al nome di George Niederegger, maestro pasticcere e fondatore della prima manifattura di marzapane. Un’arte portata avanti dai suoi discendenti fino ai giorni nostri.

Vi aspetta un dolce paradiso di pasta di mandorle, cioccolati e cioccolatini, irresistibili praline, i ‘marzapan nougat’ e un’infinità di torte meravigliose tra cui la famosa nusstorte alle noci, perfetta con un cappuccino cremoso.

La ricetta del marzapane

La ricetta del marzapane è piuttosto semplice e la preparazione veloce.

Per ottenere 250 g di marzapane bastano

125 g di farina di mandorle

125 g di zucchero a velo

30 g albume d’uovo pastorizzato

5-6 gocce di aroma di mandorla.

Alla farina di mandorle e zucchero, si aggiunge albume, l’aroma di mandorla e si amalgama per bene. Amalgamate con un cucchiaio. Una vigorosa impastata e il marzapane è fatto!

Marzapane superstar

Popolarissimo in Germania, dove si usa per i Brenten e le ‘patate, in Italia, dove I ‘maialini’ dall’Alto Adige sono da secoli dei dolcissimi portafortuna. La Sicila lo ha adottato, chiamandolo Pasta di Mandorle e producendo biscotti, granite e la tradizionale ‘frutta Martorana’ che pare sia stata inventata in un monastero di suore.

La sua squisitezza ha conquistato Portogallo, Grecia, Cipro, Paesi Bassi, Belgio e Inghilterra, Medio Oriente, America Latina e Asia dove viene usato per le uova pasquali, mentre sulle tavole tedesche non può mancare lo stollen, il più tradizionale dolce natalizio deliziosamente farcito di marzapane.

Il mese del marzapane?

Senza dubbio Dicembre, protagonista delle Feste Natalizie in Danimarca, Svezia e Norvegia, dove diventa un simpatico maialino e in Spagna, presente a Toledo fin dal 1500.

Io ho mangiato qui

Kartoffelkeller – Curioso menù a base di patate e…patate.

Zimmermann’s Lübecker Hanse – Servizio attento e menù classico.

Ratsweinkeller – Un tuffo nel passato e una cucina tradizionalmente “german style”.

Schiffergesellschaft – Locale storico, meravigliosa sogliola al bacon e la tradizionale rote grutze, composta di frutti di bosco servita con crema o gelato.

Dove bere bene

Tonfink

Dietrich’s

Jazz Café

Io ho dormito qui

Motel One Lübeck. Centrale, essenziale, qualità-prezzo, breakfast generoso e ben servito.

