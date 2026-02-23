PepeOil: il lusso del piccante che nasce dalla terra

Nel mondo dell’olio extravergine d’oliva e delle eccellenze gastronomiche, esistono storie che parlano di territorio, intuizione e tempo. Tempo per coltivare, per sperimentare, per affinare un’idea fino a trasformarla in identità.

A Gran Canaria, nel sud di questo continente in miniatura, questo mondo trova la sua eccellenza in PepeOil, un progetto che unisce l’intensità del peperoncino alla nobiltà dell’olio extravergine d’oliva, dando vita a un’esperienza sensoriale che ha conquistato ristoranti stellati, appassionati gourmet e viaggiatori curiosi provenienti da oltre venti Paesi.

Quella di PepeOil non è solo una storia imprenditoriale. È il racconto di una passione agricola diventata filosofia produttiva, di un’intuizione trasformata in prodotto iconico e di una finca che oggi è meta di un turismo gastronomico autentico, sostenibile e profondamente radicato nella terra.

Tutto inizia con un’intuizione

Era il 2015 quando Pepe, grande appassionato di olio extravergine d’oliva, decise di sperimentare con alcuni peperoncini coltivati nella sua finca. Non si trattava di un piano di business, ma di una curiosità: cosa sarebbe successo unendo il calore vibrante del piccante alla struttura elegante di un EVO di qualità?

Il risultato fu sorprendente. Pepe scoprì che il peperoncino non copriva l’olio, ma lo esaltava. Il piccante non era aggressione, bensì profondità. Nasce così la ricetta che oggi conosciamo come “El Original”, un olio aromatizzato capace di bilanciare potenza e armonia.

Dal 2017 “El Original” è entrato nei migliori ristoranti dell’isola, diventando rapidamente un prodotto di riferimento per chef e appassionati che cercavano un piccante raffinato, non invasivo, capace di impreziosire senza stravolgere.

Dall’olio alle salse: l’evoluzione del gusto

Il successo del primo olio fu solo l’inizio. Nel 2018 Pepe lanciò la sua prima salsa piccante, inizialmente chiamata PEPEBASCO, oggi conosciuta come Manipur. Una salsa intensa ma elegante, che portava nel piatto una nuova interpretazione del piccante: stratificata, aromatica, persistente.

Poi arrivò la pandemia. Per molti fu un periodo di fermo; per Pepe fu un laboratorio creativo. Con una grande quantità di peperoncini maturi e il desiderio di continuare a innovare, nacque una seconda salsa: PEPEBASCO VERDE, oggi chiamata Naga.

La differenza tra le due? Non solo varietà di peperoncino, ma approccio aromatico, maturazione, equilibrio tra freschezza e profondità. Due identità distinte, accomunate dalla stessa filosofia: rispetto assoluto per la materia prima.

La finca: autosufficienza e biodiversità

Con il crescere della domanda, Pepe comprese che la qualità non poteva dipendere da fornitori esterni. La soluzione era tornare alla terra, ampliarla, riformarla.

La finca venne trasformata in un ecosistema produttivo completo:

oltre 20 varietà di peperoncini ,

, più di 100 ulivi ,

, coltivazioni condotte secondo pratiche biodinamiche ed ecologiche ,

, nessun trattamento chimico.

Il terreno viene fertilizzato con il letame degli animali della finca stessa, tra cui “Carmelo” il caprone, in un ciclo virtuoso che mantiene l’equilibrio naturale del suolo. Non si tratta solo di agricoltura sostenibile, ma di agricoltura consapevole, dove ogni elemento contribuisce alla qualità finale del prodotto.

Oggi PepeOil è quasi completamente autosufficiente nella produzione di oli e salse: una scelta che garantisce controllo, coerenza e identità.

Il tempo come ingrediente segreto

Nel mondo della gastronomia di lusso si parla spesso di materia prima. PepeOil aggiunge un altro elemento fondamentale: il tempo.

Gli oli piccanti vengono lasciati marinare con i peperoncini fino a 30 mesi. Un processo lento, quasi meditativo, che permette al piccante di integrarsi profondamente nell’olio, creando un equilibrio naturale e persistente.

Le salse, invece, seguono una filosofia opposta ma complementare: micro-produzioni giornaliere per garantire freschezza assoluta. Nessuna produzione industriale su larga scala, ma piccoli lotti che preservano aromi, colore e intensità.

Questa doppia anima – maturazione lunga per gli oli, freschezza immediata per le salse – definisce il carattere unico del brand.

Piccante gourmet di lusso

Dopo quasi dieci anni di attività, PepeOil è diventato sinonimo di piccante gourmet di alta gamma.

Il marchio esporta in oltre 20 Paesi ed è presente in ristoranti di eccellenza, inclusi locali premiati con stelle Michelin. Non si tratta di semplice piccantezza, ma di un’esperienza sensoriale costruita su equilibrio, profondità e personalità.

In un’epoca in cui il piccante è spesso associato a sfida o eccesso, PepeOil propone una lettura diversa: il piccante come eleganza, come firma aromatica, come elemento identitario del piatto.

Turismo del gusto: l’esperienza in finca

Ogni anno oltre 5.000 visitatori varcano i cancelli della finca, ubicata in un panorama che ci ricorda l’Arizona, per scoprire il mondo PepeOil.

La visita non è una semplice degustazione: è un percorso tra uliveti e coltivazioni di peperoncino, un racconto diretto fatto di terra, stagioni, sperimentazioni. I visitatori possono comprendere il processo produttivo, assaggiare le diverse referenze e acquistare direttamente in loco.

In questo modo il progetto si sostiene esclusivamente attraverso:

le visite in finca

la vendita dei prodotti

PepeOil è un modello imprenditoriale indipendente, fondato sulla qualità e sulla relazione diretta con il consumatore.

Sostenere il locale, valorizzare il territorio

Se siete a Gran Canaria, una visita a PepeOil significa sostenere un progetto agricolo innovativo che valorizza il territorio e promuove un modello produttivo responsabile.

In un momento storico in cui il consumatore è sempre più attento all’origine e all’impatto dei prodotti che acquista, PepeOil rappresenta un esempio concreto di come tradizione, innovazione e sostenibilità possano convivere.

È la dimostrazione che il lusso gastronomico non nasce dall’eccesso, ma dalla cura. Non dalla quantità, ma dalla coerenza.

Il futuro del piccante

Guardando avanti, PepeOil continua a investire in ricerca varietale, miglioramento agricolo e sviluppo di nuove combinazioni aromatiche.

Ma il cuore del progetto resta invariato:

rispetto per la terra

centralità del tempo

produzione artigianale

esperienza diretta con il pubblico

Nel panorama dell’enogastronomia contemporanea, PepeOil racconta una storia che parla di radici e visione, di agricoltura e creatività, di piccantezza e armonia.

E dimostra che anche un semplice gesto – versare un filo d’olio su un piatto – può trasformarsi in un viaggio sensoriale intenso, consapevole e profondamente autentico.

Per più informazioni, per prenotare un’esperienza, o un brunch: https://pepeoil.com/

Silvia Donatiello