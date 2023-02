Gli autentici Xiaolongbao si gustano nel quartiere San Salvario di Torino

A pochi passi da Porta Nuova, nel quartiere torinese di San Salvario, si trova Tuttofabrodo, un locale orientale contemporaneo dove i tipici xiaolongbao la fanno da padrona.

L’insegna è il risultato di esperienze, sogni e viaggi che hanno portato Elisa Neri, testa e cuore del progetto, a creare un luogo incentrato esclusivamente su alcuni dei piatti asiatici più caratteristici, fatti a regola d’arte. L’obiettivo era quello di creare un luogo d’incontro, in cui la cucina asiatica fosse valorizzata dalle materie prime italiane di qualità. È nato così un progetto giovane e attuale, in cui lo studio e la sperimentazione sono alla base di ogni singola ricetta. Ogni piatto del menu è il frutto di prove volte a esaltare l’eccellenza della cucina orientale e le sue mille sfumature. Da Tuttofabrodo non esistono divergenze culturali o gastronomiche ma solo spunti, al fine di scoprire, approfondire e arricchirsi.

“Volevo portare a Torino gli xiaolongbao che avevo assaggiato a Shanghai – spiega Elisa Neri – così estremamente perfetti, formati da uno strato di pasta sottilissima e un ripieno gustoso e succulento. Grazie al mio percorso da dietista, alle mie doti gustative e all’aiuto dei nostri cuochi, dopo tante prove e mesi di studio, siamo riusciti a mettere a punto una ricetta che consenta ai nostri clienti di poter assaporare i veri ravioli cinesi”.

Tutto fatto a mano è il mantra del locale, nel quale attraverso un bancone a vista si può ammirare incantati la manualità e la maestria con la quale cuochi di formazione taiwanese chiudono perfettamente centinaia di ravioli ogni giorno. Abilità e precisione sono forse le parole che meglio possono descrivere la dedizione attraverso cui riescono a realizzare irresistibili ravioli cinesi a misura di boccone, farciti da ripieni succulenti e avvolti da un brodo caldo e avvolgente.

La contaminazione è il motore di questo progetto, nato dall’amore nei confronti di una cultura apparentemente molto distante dalla nostra ma in realtà incredibilmente vicina. Il format del locale rispetta i criteri del Fast Casual Dining, ovvero quella modalità di fare ristorazione accessibile a un ampio pubblico che rispetta i canoni di velocità dei fast food e quelli di qualità dei ristoranti di alta cucina.

LA CUCINA

Un viaggio alla scoperta della cucina asiatica più autentica, in cui il piatto icona del menù sono i celebri xiaolongbao: ravioli cinesi ripieni di diverse farciture e dal tipico brodo. Tipici della regione di Shanghai e rari da scovare data la loro complessità di realizzazione, i ravioli sono cotti nei noti cestini di bambù per un tempo di quattro minuti; non un secondo di più, non un secondo di meno, proprio a sottolineare ancora una volta la precisione e il perfezionismo asiatico, fil rouge di tutte le preparazioni.

La ricerca delle migliori materie prime sul mercato è solo uno dei tasselli, attraverso i quali si sviluppa un lavoro poliedrico che parte dalla sperimentazione e culmina con la realizzazione del piatto. La cucina di Tuttofabrodo è quanto di più pensato e ragionato ci possa essere. Elisa, attraverso la sua formazione da dietista e gastronoma e un palato estremamente raffinato, riesce a ricostruire bilanciamenti perfetti e abbinamenti decisamente azzeccati. Tutte le portate raccontano un viaggio e un’emozione, tradotta poi in chiave asiatica dai tre cuochi asiatici che da abili sfoglini orientali riescono a dare vita a ogni idea nata dalla mente di Elisa. È proprio la manualità uno dei fattori chiave di Tuttofabrodo. Diciannove pieghe e ventuno grammi di pasta sono le indicazioni per realizzare il raviolo xiaolongbao perfetto che, attraverso uno sottile strato di pasta rigorosamente fatto a mano, riesce a racchiudere il succulento ripieno.

Altro aspetto non meno importante della cucina di Tuttofabrodo sono le differenti preparazioni che si celano dietro a ogni piatto. Il brodo del ramen, ad esempio, realizzato esclusivamente da polli allevati a terra a pochi km da Torino, è arricchito da verdure e spezie e viene cotto a fuoco lento fino a diventare denso e ricco. Il risultato è un brodo caldo e avvolgente, che sprigiona aromi e profumi capaci di fare trasportare con la mente e con il corpo in Oriente.

Il menù è semplice, composto da poche scelte, molto ricercate: Xiaolongbao, Dumplings, Shao Mai, Ramen e Noodles. Queste portate, diventate signature del ristorante, si trovano sempre in menu e, a seconda della stagionalità, subiscono piccole variazioni. A concludere l’esperienza il menù dei dolci, in cui si spazia dagli immancabili Xiaolongbao con fagioli rossi, all’intramontabile Tiramisù, capace di mettere d’accordo tutti.

IL RAMEN VEGETARIANO

L’idea di un Ramen vegetariano è nata poco meno di un anno fa nella mente di Elisa Neri. La volontà era quella di accontentare anche le esigenze dei clienti che non mangiano alcun ingrediente di origine animale. Dopo mesi di sperimentazione, ricette e viaggi, per assaggiare le versioni proposte da ristoranti esteri di cucina orientale, si è giunti al risultato desiderato. Le caratteristiche? Un ramen dalla consistenza gustosa e corposa, con una base di brodo vegetale, crema di sesamo e latte vegetale e alcuni topping pensati ad hoc, come alga nori, mais, germogli di soia, porri, uovo marinato – per i vegetariani – e olio al peperoncino, per gli amanti del piccante.

GLI XIAO NOODLES

Accanto alla novità del Ramen vegetariano, la brigata di Tuttofabrodo ha pensato anche agli Xiao noodles, piatto originario di Chongqing, municipalità situata nel sud-ovest della Cina, che si può presentare in molteplici declinazioni. La versione di Xiao noodles di Tuttofabrodo è senza brodo, leggermente piccante e dalle forti connotazioni orientali. L’idea di partenza era di mettere a punto una ricetta dai sapori spiccatamente cinesi: sono da giustificare in questo senso l’utilizzo di aglio, zenzero saltato e pepe di Sichuan, che conferiscono al condimento del primo piatto caratteristiche decise e nette. Gli altri ingredienti sono la carne di maiale, l’olio di sesamo e un brodo di carne, che determina una consistenza della pasta più umida e meno asciutta, come invece “vuole” la cottura in wok. A completamento dei noodles, vi sono un mix di lemongrass e porri ed eventualmente l’olio piccante. Entrambi i piatti raccontano al meglio la filosofia di Tuttofabrodo, fatta di equilibrio, ricerca, viaggi, scoperte e soprattutto di altissima qualità.

RICETTA XIAOLONGBAO

Ingredienti:

Farina 00

Acqua q.b.

Carne di maiale piemontese

Brodo di manzo

Sale

Zenzero

Mix di spezie

Mescolare la farina 00 con acqua e sale per ottenere un impasto asciutto ma elastico. Successivamente, stendere la pasta e lavorarla per una ventina di minuti per ottenere un impasto liscio, che risulti più facile da modellare al momento della chiusura. Dividere l’impasto in gnocchetti di circa 4 grammi, da trasformare in dischetti attraverso la stesura con dei mini-mattarelli. Farcire i dischetti con l’impasto di carne di maiale piemontese, brodo di manzo precedentemente fatto solidificare in frigo, sale, zenzero e spezie. Chiudere i dischi di pasta con 19 pieghe. Cuocere gli xiaolongbao nei tipici cestini di bambù per 4 minuti.

La perfezione è assolutamente fondamentale per la riuscita della ricetta.

È fondamentale che i dischetti siano tutti spessi e larghi uguali, altrimenti si verificheranno dei problemi in fase di cottura.

Il video Xialongbao fatti a mano: https://www.instagram.com/reel/CoPt0z1PIgO/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

Tuttofabrodo

Via San Pio V, 8 – 10125 Torino

Tel. +39 011 1978 5902

www.tuttofabrodo.eu

Redazione Centrale TdG