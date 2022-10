Casa Vicina e Piro Bistrot a Buonissima 2022

Il 29 ottobre 2022 alle 20.00 Casa Vicina e Piro Bistrot insieme per un menù a quattro mani dedicato alla kermesse gastronomica torinese che riunisce i migliori chef piemontesi e internazionali

Anche quest’anno Casa Vicina partecipa all’evento culinario torinese “Buonissima” all’interno dell’attività “Metti Torino a Cena”. Per questa edizione lo Chef stellato Claudio Vicina ha creato un menù speciale insieme allo Chef Marco Maltese del ristorante Piro Bistrot di Reggio Calabria. La cena si terrà presso Casa Vicina il 29 ottobre alle ore 20.00 ed è richiesta la prenotazione che può essere fatta contattando direttamente il ristorante.

“Quest’estate abbiamo collaborato con lo Chef Marco Maltese partecipando all’evento – Contaminazioni calabresi – durante il quale abbiamo abbinato le nostre creazioni piemontesi ad alcuni prodotti d’eccellenza della Calabria come la Cipolla di Tropea e la liquerizia. Siamo stati suoi ospiti e, grazie a questa bellissima esperienza, abbiamo avuto il piacere di conoscere con una realtà, che, come la nostra, è fortemente legata alla cultura locale con estrema cura nella selezione delle materie prime.” racconta lo Chef Claudio Vicina. “Vogliamo ricambiare l’esperienza e dare la possibilità allo chef di esprimere e raccontare la cucina calabrese in questa importante occasione che esalta le contaminazioni tra i sapori regionali.” conclude lo chef.

Il menù elaborato è dunque un connubio perfetto tra i sapori piemontesi e quelli calabresi con protagonisti rispettivamente il “Risotto carnaroli Green Pea con cuore di finanziera, sfere di piselli e riduzione di sherry” di Casa Vicina e il “Raviolo alla calabrese ripieno di baccalà, ramen di pomodoro, peperone crusco e finta ricotta di nocciola” di Piro Bistrot.

Il piatto selezionato da Casa Vicina, in carta da alcuni anni, è quello dedicato a Green Pea e al tema della sostenibilità “Un risotto goloso che esalta la nostra finanziera, proposta in questa occasione come primo. Abbiamo un risotto mantecato con una crema di piselli in purezza. Una finanziera vellutata in salsa di sherry.” spiega Claudio Vicina.

“Per questa cena a quattro mani ho deciso di proporre il nostro Raviolo ripieno di baccalà mantecato “alla calabrese” con patate e olive della Piana, ramen di pomodoro ottenuto dalla distillazione del pomodoro fresco, peperone crusco dorato e sbriciolato, ed una finta ricotta di nocciole fresche.” commenta lo Chef Marco Maltese del ristorante Piro Bistrot. “La pasta fresca non è solo un alimento: è un rito, un ricordo di casa, è un atto d’amore. Preparare la pasta fresca richiede tempo e cura, per ottenere una sfoglia che abbia la giusta consistenza e ruvidezza. Questo raviolo, completamente gluten free per l’utilizzo della farina di ceci, vuole essere un piatto per tutti perché altamente digeribile e proteico; è un piatto inclusivo perché racchiude in un abbraccio la tradizione gastronomica calabrese, nei suoi continui rimandi alla cultura contadina e marinara, ed uno dei prodotti più identitari della cucina piemontese, la nocciola.” conclude lo chef.

Menù

Bagna caoda da bere Come un batsoa di tonno alletterato con salsa verde al bergamotto, salsa ‘nduja e menta

Il Bollito Fritto con verdure mostardate (piatto del 120°Anniversario)

Risotto carnaroli Green Pea con cuore di finanziera, sfere di piselli e riduzione di sherry

Ravioli alla calabrese ripieni di baccalà con ramen di pomodoro, peperone crusco e finta ricotta salata alle nocciole

Cannolo di spada ripieno di Castelmagno, sardella, melanzana con salmoriglio balsamico plastico e piccola polenta di grano jurmano

Parfait alle spezie con massa di cacao cru Arriba Ecuador

Marrons glacés

Dolcezze

Anime Mixology

Vini Fontanafredda

Champagne Massucco

DETTAGLI

Evento: Buonissima – “Metti Torino a cena” (https://buonissimatorino.it/programma/)

Quando: 29 ottobre 2022 – ore 20.00

Dove: Ristorante Casa Vicina (3P di Green Pea)

Prenotazione: Telefonicamente: + 39 011 6640 140 – Via emali: ristorante@casavicina.com – Via WhatsApp: +39 340 4212 590

RISTORANTE CASA VICINA

Il Ristorante Casa Vicina, una stella Michelin, racchiude in sé ben 120 anni di storia della Famiglia Vicina all’insegna di una continua ricerca dell’eccellenza che unisca tradizione e innovazione. Gli attuali titolari sono Stefano Vicina, Claudio Vicina e sua moglie Anna Mastroianni. Da qualche anno, inoltre, sono entrate a far parte del team anche le figlie di Claudio e Anna. Laura e Silvia sono infatti l’ultima di ben 5 generazioni della Famiglia Vicina, che si dedica da sempre con passione all’arte della ristorazione. Tra i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, oltre alla stella Michelin, il ristorante Casa Vicina ha ottenuto 2 forchette nella guida Gambero Rosso, 3 cappelli per L’Espresso e 3 forchette in quella Michelin. Casa Vicina è sito al 3° piano di Green Pea via E. Fenoglietti 20/B – Torino. www.casavicina.com – ristorante@casavicina.com – Facebook: @casavicina – Instagram: casavicina.

PIRO BISTROT

Il Piro Bistrot di Reggio Calabria è un locale urban chic nel cuore della città, spin off del temporary restaurant Piro Piro, punto di riferimento dei gourmand della stagione estiva. L’atmosfera e l’ospitalità sono i punti forti così come la cura del dettaglio e la qualità delle materie prime, per lo più locali e regionali e nel rispetto della stagionalità. I piatti dello Chef Marco Maltese, con gusto e creatività, rielaborano giocosamente i piatti della tradizione. A questi si aggiungono le pizze da lievito madre e le gourmet da farine antiche, il sushi tradizionale e fusion, oltre ad una signature drink list che armonizza i sapori del territorio con i classici della mixology internazionale. Il progetto è curato da Domenico Bellantonio, manager e miglior sommelier della Calabria, e Laura Saraceno, direttrice e bar manager.

Redazione Centrale TdG