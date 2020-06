A Napoli tornano i sapori stellati del ristorante “Il Comandante” in totale sicurezza!

Diretto dallo Chef Salvatore Bianco, al 10° piano del ROMEO Hotel, il ristorante “Il Comandante” rispetta tutti i protocolli anti-Covid; i clienti che desiderano ammirare la splendida vista del Golfo di Napoli e gustare la cucina stellata dello Chef Bianco sono sottoposti all’ingresso non solo alla misurazione della temperatura, ma anche ad un test anti-Coronavirus, immediato, non invasivo e totalmente gratuito. Una volta accertata la negatività, i clienti possono immergersi in un’oasi di relax e godere delle proposte in piena tranquillità sapendo che tutte le persone presenti, staff compreso, sono state sottoposte allo stesso trattamento, per cui negative al test.

E per una cena veramente mindfulness, lo Chef ha pensato di stupire gli ospiti con 3 nuovi Menu Degustazione da 3, 6 e 8 portate realizzati a mano libera, sull’ispirazione del momento. “Il Comandate” offre anche la cantina più vasta e selezionata della città e il sommelier Mario Vitiello, uno dei più giovani di Napoli, potrà suggerire la scelta migliore tra oltre 1.000 etichette.

Per le romantiche serate estive, inoltre, il Comandante è anche “Sotto le Stelle”, con tavoli da due persone in terrazza, rigorosamente vista Vesuvio. Non resta che affidarsi all’arte dello Chef Salvatore Bianco e agli abbinamenti del competente sommelier per farsi trasportare dai sapori di indimenticabili piatti, inebriarsi coi vini ricercati e lasciarsi cullare dal tonificante profumo del mare.

Gli ospiti potranno utilizzare anche il safe-kit contenente guanti, mascherina e gel igienizzante, per gli spostamenti in hotel; le sanificazioni sono continue ed effettuate secondo le indicazioni con prodotti a norma e nel rispetto delle linee guida OMS. Perfino le autovetture lasciate in custodia durante la cena sono sanificate, mentre il presidio sanitario dell’albergo è a disposizione di tutti coloro che ne possono averne bisogno in qualsiasi momento, per rendere la propria permanenza il più serena possibile.

Salute e Sicurezza sono i dettami dell’ospitalità dell’Hotel ROMEO, che ha anche attivato la procedura di sanificazione secondo i protocolli della OMS (con relativa certificazione) per garantire un ambiente iper-protetto: ogni 24 ore vengono sanificate con prodotti battericidi specifici a base di ipoclorito di sodio o di etanolo le camere e con appositi nebulizzatori tutti gli ambienti chiusi oltre al sistema di aereazione, i tendaggi e i divani (con vapore secco); ogni 2 ore il Centro Benessere e l’area fitness; infine i bagagli e gli abitacoli delle autovetture vengono disinfettati ad ogni utilizzo.

Inaugurato nel 2008, il Romeo è la sintesi perfetta tra design, architettura contemporanea e atmosfera partenopea. Nella storica sede della Flotta Lauro, l’edificio in cui sorge l’hotel domina la vista mare e la vecchia città con le sue 79 camere e suite dotate delle più moderne tecnologie e servizi 24 ore su 24. Nella lobby, oltre a dettagli di design contemporaneo Made in Italy, si trovano la Cigar room per fumatori e conoscitori di sigari e un Salotto dei Giochi. Al 1° piano una splendida Zona Meeting, composta da 3 sale in grado di ospitare fino a 100 persone.

L’esperienza gastronomica comprende 2 ristoranti: il Beluga Bistrot & Terrace al 9° piano e il Ristorante stella Michelin “Il Comandante” al 10° piano, con la sua prestigiosa offerta gourmet. Ultimo nato, lo spazio eventi Wainarī, nella Lobby del ROMEO. Il Romeo ospita inoltre la Dogana del Sale, SPA caratterizzata dal sofisticato design e dalle più avanzate tecnologie; 300 metri quadri attrezzati con le più moderne apparecchiature Technogym. Ciliegina sulla torta la piscina relax panoramica riscaldata con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio.

ROMEO HOTEL – Napoli

Per prenotazioni:

T +39 081 604 1580

reservations@romeohotel.it

www.romeohotel.it

Redazione Centrale TdG