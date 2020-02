Walter Gosso nuovo Advocacy Manager per Rinaldi 1957

Walter Gosso, classe 1972, è il nuovo Advocacy Manager di Rinaldi 1957.

Il pluripremiato Sommelier, International Sake Sommelier e membro della A.I.B.E.S. nasce a Carmagnola (TO) nel 1972.

Cresce nel bar di suo cugino e frequenta la scuola alberghiera Giolitti di Mondovì.

Lavora tra Torino e la Liguria per diversi anni.

Nel 1998 inizia a girare per il mondo e si ferma tra le altre tappe in Spagna, a Miami, in Messico e in Sud America.

Ritorna in Italia nel 2010 e subito inizia a partecipare con successo ad una serie di competizioni.

Nel 2013 vince la tappa di Milano della Campari Barman Competition.

Nel 2014 vince la Cherry Heering Competition Italy.

Sempre nel 2014 apre il The Mad Dog Speakeasy a Torino.

Nel 2016 accetta la posizione di Ambassador per il Global Travel Retail Cruise del gruppo BACARDI

Nel 2018 passa in Compagnia dei Caraibi come Advocacy Manager e Ambassador.

nel 2019 vince il premio di Bargiornale come”Miglior Brand Ambassador” dell’anno.

Nel 2020 passa alla storica azienda Rinaldi 1957 come Advocacy Manager e Ambassador del gruppo.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa