Eventi oltre oceano per il Consorzio: ecco com’è andata.

Il Consorzio del Prosecco Doc ha avuto un’intensa attività negli Stati Uniti d’America nel bimestre dicembre 2019-gennaio 2020.

Il calendario di eventi conclusosi a New York a febbraio, è stato all’insegna della cultura e dell’arte.

Diversi importanti avvenimenti hanno visto le bollicine veneto – friulane protagoniste a party, eventi istituzionali, fiere, occasioni glam, seminari e degustazioni.

Il primo appuntamento è stato quello con l’esclusivo party organizzato da “Bella”, rivista da 85 mila copie di tiratura e più oltre 10 mila lettori online.

Il magazine, specializzato nel “Woman’s luxury lifestyle”, ha coinvolto il Consorzio in una serata di beneficenza indetta presso il ‘The Gregory Hotel’ di New York in occasione dell’uscita del “Gratitude Issue”, evento che ha potuto contare sulla copertura mediatica di molte tra le più importanti testate Usa come US Weekly, People Magazine, E! News, Bravo, In Touch Magazine ed altre ancora.

Il ricavato è stato devoluto al Centro donne e neonati dello Staten Island University Hospital.

Da New York a Washington.

Il Prosecco DOC ha presenziato all’evento di MindSpace (spazio di coworking ‘basato’ a Washington) per fornire informazioni sul prodotto e sulle aziende vinicole.

Interessante è stato lo scambio di idee e l’instaurarsi di nuove collaborazioni tra i membri della comunità.

Il Consorzio ha quindi tenuto un interessante seminario sui prodotti a Indicazione geografica (Igp), nelle sale dell’Ambasciata Italiana di Washington, con i rappresentanti diplomatici, coadiuvati dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE).

Durante l’incontro è emerso come il sistema delle Igp non debba essere percepito quale barriera commerciale quanto come un impianto di misure atto a tutelare il Made in Italy di alta qualità, nell’interesse dei produttori ma soprattutto, in questo caso, dei consumatori americani.

Al termine del confronto, i partecipanti sono stati allietati da degustazioni guidate di tipicità italiane a Denominazione di origine protetta (Dop) e di Prosecco Doc.

Il Prosecco a San Francisco

Dal 19 al 21 gennaio, il Consorzio insieme agli organizzatori di Vinitaly International, ha assicurato la Mescita di Prosecco DOC nel Wine Bar istituito, sotto l’evocativa insegna “Extraordinary Italian Taste”, all’interno del Winter Fancy Food di San Francisco.

Master Drawings New York

Infine agli inizi di febbraio, il Consorzio ha partecipato alle giornate del Master Drawings New York, esposizione d’arte contemporanea voluta per rievocare i grandi artisti del passato attraverso il coinvolgimento diretto di una trentina di gallerie d’arte di Madison Avenue e l’organizzazione di numerose aste d’arte rivolte a esperti e selezionati collezionisti di tutto il mondo.

Il Prosecco Doc è stato ospite d’onore in ogni galleria coinvolta grazie alla partecipazione attiva del Consorzio in sinergia con le singole aziende.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa