Louis Roederer, 250 anni: il tempo come lusso, la famiglia come rotta

– Redazione Centrale TdG –

Fondata a Reims nel 1776, Louis Roederer celebra i 250 anni come una delle ultime grandi maison di Champagne ancora familiari e indipendenti

L’intuizione fondativa fu semplice e radicale: acquistare vigneti nei migliori cru per controllare ogni fase di produzione e fare Champagne come si fa un grande vino, privilegiando la qualità sulla quantità.

Oggi la maison guida direttamente 250 ettari in Champagne e, all’interno di un perimetro internazionale che comprende Bordeaux, Provenza, Valle del Rodano, Portogallo e California, coordina complessivamente circa 1.000 ettari, con 1.000 collaboratori e un fatturato nell’ordine dei 400 milioni di euro. Una costellazione che resta coerente perché unita dalla stessa idea: vini di territorio, singolari e capaci di emozione.

A scandire la traiettoria c’è la continuità generazionale. Frédéric Rouzaud, settima generazione alla guida, rivendica un principio cardine: il lusso, a casa Roederer, è il tempo. Tempo di vigna — venti o trent’anni prima che le parcelle migliori confluiscano in Cristal — e tempo di cantina, con soste prolungate sui lieviti e dopo sboccatura per raggiungere l’apice espressivo. Questo tempo non è immobilismo, ma energia, creatività, capacità di rimettersi in discussione davanti a un contesto competitivo complesso, alla pressione delle bevande no‑alcol, alle incognite geopolitiche e, soprattutto, al cambiamento climatico.

La risposta è agronomica prima ancora che enologica: progressiva conversione a pratiche biologiche e biodinamiche, gestione fine dei suoli e delle coperture vegetali, attenzione all’acqua e all’ombreggiamento per preservare freschezza, tensione acida e definizione aromatica. In cantina la precisione è il contrappunto: pressature soffici, fermentazioni mirate tra acciaio e legno, uso calibrato delle riserve. Con la linea Collection, che ha sostituito la storica “brut sans année”, la maison ha reso trasparente il racconto dell’annata base e dell’architettura di riserve, offrendo un linguaggio contemporaneo alla propria continuità gustativa.

Nel pantheon Roederer, Cristal resta l’icona. Nata nel 1876 per la corte imperiale russa, seleziona esclusivamente parcelle Grand Cru, armonizza Pinot Noir e Chardonnay e affina a lungo per raggiungere quella “luce” cristallina che è diventata una cifra stilistica: setosità tattile, salinità luminosa, energia che non cede al compiacimento tecnico. La ricorrenza dei 250 anni incrocia i 150 di Cristal, un crinale simbolico che restituisce l’idea di una tradizione capace di rinnovarsi rimanendo se stessa.

Attorno alla maison madre si è sviluppato un ecosistema coerente di domini e alleanze, dalla Champagne alla Provenza, dal Rodano al Douro fino alla California: un mosaico che condivide la difesa della singolarità dei terroir e una cultura del tempo lungo. Non è una diversificazione puramente finanziaria: è scambio di pratiche tra équipe, apprendimento incrociato, una “emulazione virtuosa” che alimenta motivazione e creatività. La distribuzione è parte integrante del progetto: raccontare vini di dominio e valori di casa fino al cliente finale è il prolungamento naturale del lavoro in vigna e in cantina.

Lo sguardo sulla storia recente aiuta a relativizzare le sfide di oggi. Roederer attraversò la Grande Depressione e la guerra sotto la guida di Camille, bisnonna dell’attuale presidente, e superò fasi non meno complesse quando Jean‑Claude Rouzaud, nel 1967, avviò l’espansione internazionale. È in quel solco che si inserisce anche la fondazione culturale della maison, impegnata nel sostegno alle arti e alla fotografia: un’estensione coerente dell’etica del tempo, della misura, dell’ascolto. Oggi il quartier generale parigino è in rinnovamento, un segno tangibile di investimento nel futuro; al contempo, la casa riafferma la propria missione: creare vini singolari, di emozione, che raccontino la specificità dei luoghi d’origine.

La domanda se la Champagne, tra 250 anni, farà ancora Champagne tocca il cuore del dibattito climatico. La risposta di Rouzaud è pragmatica e insieme fiduciosa: la denominazione possiede fondamentali solidi e attori capaci di sostenere stock, investimenti e mercati; è allo stesso tempo un vino di celebrazione, di gastronomia e di grande invecchiamento, modernissimo nella sua digeribilità e nei gradi contenuti. Se le condizioni cambiassero drasticamente, la regione saprebbe comunque interpretarsi, come fece prima dell’era dell’effervescenza, senza smarrire la propria vocazione.