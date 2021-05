8 assaggi di vini del Piemonte in un inedito percorso di “degustazione culturale” e 8 false credenze sul vino.

Sabato 26 giugno 2021 dalle 15 alle 21,30 e domenica 27 giugno 2021 dalle 11 alle 18,30 si terrà l’appuntamento enologico organizzato da Falseum all’interno delle spendide sale del Museo del Falso e dell’Inganno che, per l’occasione, si trasformeranno in un particolare percorso di “degustazione culturale”, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Ai visitatori verrà assegnato un calice personale all’ingresso e successivamente potranno accedere a ogni stanza tematica del museo.

Grazie a una piccola tabella di marcia sarà possibile mantenere distanze e assembramenti.

In ogni stanza si troverà una postazione occupata dal produttore di uno dei più apprezzati vini piemontesi e sarà possibile degustare, ed eventualmente acquistare, le etichette ospitate, che saranno riconociute non solo dal loro gusto inconfondibile, ma a volte associate anche a leggende metropolitane, luoghi comuni o curiose credenze popolari.

L’obiettivo di Falseum, in questa occasione, sarà proprio quello di chiarire tali credenze, grazie alla presenza di sommelier o narratori del vino appositamente formati sul tema.

Sarà possibile spostarsi di sala in sala, muovendosi tra i banchi di assaggio, guidati da una mappa virtuale visibile dal proprio smartphone o in alternativa tramite un mappa personale cartacea disponibile su richiesta in biglietteria.

L’evento è alla sua II edizione ed è organizzato dall’Associazione Turismo in Langa, in collaborazione con la Cooperativa Itur snc che gestisce la realtà museale e con il Comune di Verrone, grazie al contributo della Fondazione CRB.

Come accedere a “Le verità sul vino”

Sulla base delle disposizioni anti-Covid, l’accesso sarà consentito ogni 15 minuti a “gruppi” di massimo 6 persone, con l’obbligo di mantenersi ad almeno un metro di distanza dagli altri presenti non congiunti.

E’ necessaria la prenotazione per evitare assembramenti all’ingresso.

Costo di ingresso: intero € 15*, comprensivo dell’accesso agli spazi del Museo con visita libera, calice e otto degustazioni. Per i minorenni il costo è €7.

(* pur essendo gli ambienti e le installazioni del Museo a disposizione del pubblico, la visita guidata standard non avrà luogo: con il ticket della manifestazione si potrà ritornare per fruire della consueta visita guidata in qualunque altro momento dell’anno, con prezzo di ingresso ridotto a 5 euro.)

 Falseum – Museo del Falso e dell’Inganno – Via della Valletta 1 – Verrone (BI)

 Per la prenotazione: http://www.falseum.it oppure www.turismoinlanga.it

 338 8872852

 falseum@itur.it

