Le novità di Rinaldi 1957 a Firenze Whisky Week

Prima edizione cittadina delle kermesse organizzate da Whisky Club Italia

Le novità del mondo del Whisky per Rinaldi 1957 continuano anche nel 2023.

“Si aprono le porte a nuove release e a nuovi nomi che si aggiungono alla rosa già cospicua del nostro portfolio” afferma Gabriele Rondani (Marketing & PR Director di Rinaldi 1957).

La Whisky Week debutta a Firenze: in scena durante questa settimana, serate, guest-bartending, degustazioni. Sabato 18 e domenica 19 febbraio al Tuscany Hall ci saranno assaggi (anche a bordo di un battello sull’Arno) e masterclass.

Al Firenze Whisky Week si terrano due Masterclass dedicate a Teeling e a Rozeliueres.

Si aprirà sabato 18 febbraio alle ore 18,30 con la Masterclass di Teeling dove verrà presentata la novità del momento, un Whiskey in edizione limitata che consiste nella selezione delle migliori botti della distilleria Teeling, Teeling 21 Anni Rising Reserve. Il primo imbottigliamento della serie Rising Reserve, che celebra il Rinascimento di Teeling nel mondo, consiste in un Single Malt di 21 anni che matura per 16 anni in botti ex-Bourbon prima di finire in alta qualità in botti ex- Carcavelos White Port per 5 anni. Questa doppia maturazione, in particolare il lungo periodo finale nelle botti Carcavelos conferisce al Whisky profonde note citriche bilanciate e fruttate bilanciate dall’influenza delle spezie e del legno. Si tratta di un’edizione limitata a 6000 bottiglie. Il Single Malt che ne risulta viene imbottigliato a 46° senza filtrazione a freddo.

Il 19 febbraio sarà invece il turno di Rozelieures alle ore 15:00 che si presenta con due novità assolute appartenenti alla nuova linea: “Parcellaire”.

Rozelieures linea Parcellaire

L’obiettivo dei Parcellaire è evidenziare l’influenza del terroir nel gusto del whisky perché vengono realizzati whisky con le stesse tempistiche e modalità di raccolta dell’orzo, lo stesso tipo di distillazione e invecchiamento. Il controllo totale di ogni fase del processo produttivo permette una tracciabilità impeccabile dei whisky, dal singolo campo (parcella) alla bottiglia. Grazie ai suoi single malt con orzo di una sola parcella, la distilleria di malto Rozelieures mette in evidenza la ricchezza e la diversità del terroir della Lorena. Ciascuno è in edizione limitata: circa 3.000 bottiglie al mondo ogni anno (a seconda delle dimensioni del campo). 43° vol. entrambi.

Le Parcellaire “Mont-Poiroux”

Orzo invernale coltivato su terreno argilloso-calcareo dall’appezzamento di Mont Poiroux: piantato il 30 settembre 2017, raccolto il 25 giugno 2018 e maltato nel dicembre 2018, questo Single Malt è stato distillato in discontinuo nel marzo 2019 prima di essere affinato in barriques nuove di legno francese, in botti ex Cognac ed ex Bourbon.

Rozelieures Le Parcellaire ” Mont-Poiroux ” è un whisky non torbato dal profilo aromatico minerale e salino

Note di degustazione

Naso: aromi di cereali e di legno

Bocca: minerale, cereali e spezie dolci

Finale: salino e con sentori di legno

Le Parcellaire “Blanches-Terres”

Orzo invernale coltivato su terreno limoso (suolo costituito al 10% di sabbia, all’80% di limo e al 10% di argilla) dall’appezzamento Blanches Terres: piantato a fine settembre 2017, raccolto il 27 giugno e maltato a dicembre 2018. Questo Single Malt è stato distillato in discontinuo nel marzo 2019 prima di essere affinato in barriques nuove di legno francese, in botti ex Cognac ed ex Bourbon.

Il Single Malt Rozelieures Le Parcellaire “Blanches-Terres” è stato distillato in doppia distillazione nell’aprile 2019 prima di essere invecchiato in botti ex Cognac ed ex Bourbon.

Le Parcellaire “Blanches Terres” è un whisky non torbato dal profilo aromatico fruttato e floreale.

Note di degustazione

Naso: Note vegetali e floreali

Bocca: Vegetale con lievi note di mentolo, agrumi (pompelmo), ricco e complesso

Finale: Salino e leggermente speziato

Rinaldi 1957 presenterà il suo nuovo Whisky giapponese, ENSŌ (円 相), che prende il nome dal cerchio simbolo dello zen. Nella filosofia zen, l’Ensō mostra lo spirito e la natura di chi lo disegna; è un’espressione del proprio stato mentale e disegnarlo si suppone evochi potere e illuminazione.

Un Ensō è il risultato di una pennellata unica che non può essere modificata in seguito. Così esso sottolinea che ogni momento colto è unico e completo. Ensō è anche considerato come un simbolico rifiuto del perfezionismo e delle tradizioni.

Il brand “Ensō Japanese Whisky” si è posto l’obiettivo di incoraggiare le persone ad essere più creative e ad osare di più nel consumo del whisky.

Lo slogan è “Join The Inner Circle“. Segui il cerchio interiore, segui il cambiamento.

Ensō Blended Whisky è la prima release all’interno della gamma del Whisky giapponese Ensō.

Si tratta di un pot still blend fatto a mano, che affascina con le sue note di caramello e vaniglia, garantendo anche aromi fruttati e floreali. Grazie al suo sapore incomparabile e distintivo, Ensō Blended Whisky è perfetto nella creazione di svariati cocktails classici.

Nonostante sia rimasto un segreto il nome della distilleria madre e persino la sua ubicazione, è stato reso noto che, dopo un periodo di maturazione di anni in botti di rovere americane, i Whisky vengono spediti a Kiyokawa, nella prefettura di Kanagawa, in Giappone. È in questo villaggio rurale che vengono assemblate attentamente tutte le componenti per creare questo Whisky incomparabile.

Kiyokawa significa letteralmente “Fiume Puro” ed è situata tra Tokyo (a est) e le straordinarie vette del monte Tanzawa (a ovest).

Ma queste non sono le uniche novità; anche la famiglia di Arran si è allargata, sarà presentato in fiera un Whisky particolare e unico nel suo genere.

Arran Single Malt

Ex-Calvados Cask Edition (edizione limitata a 4.200 bottiglie – 52,5% vol.)

Le rare botti utilizzate per questa release sono state reperite da un produttore storico di Calvados nel suggestivo paese di Pont L’Évêque in Normandia. Arran Single Malt è invecchiato in queste prestigiose botti per almeno 17 anni.

Note di Degustazione:

Al naso è complesso, si avvertono gli aromi di mela essiccata, pasticceria, noce moscata e polvere di cacao.

Al palato ha una bella struttura. Le note iniziali di mela e cioccolato nero, sono seguite da quelle pregiate di miele d’erica.

Il finale è lungo e secco, rafforzando il suo carattere fruttato sia al naso che al palato. Risulta delizioso e soddisfacente.

Inoltre, un po’ di curiosità allo stand Rinaldi 1957 intratterrà il pubblico: “Apriremo già sabato una release di una distilleria e bisognerà indovinare gradazione, zona di provenienza, tipologia di invecchiamento: per ogni caratteristica indovinata, verrà omaggiato un campione nuovo da assaggiare.” conclude il manager della società di Bologna.

Redazione Centrale TdG