Le Enoteche di Eataly tra le migliori d’Italia secondo la Guida del Gambero Rosso

Le Enoteche di Eataly sono tra le migliori d’Italia: quest’anno si aggiudicano infatti il prestigioso riconoscimento dei Tre Cavatappi nella prima edizione della guida del Gambero Rosso “Enoteche d’Italia 2020”

Gli esperti del Gambero Rosso hanno individuato i migliori luoghi per acquistare vino di alta qualità e su 320 indirizzi di grande affidabilità in tutta Italia, 54 Enoteche sono state premiate con i Tre Cavatappi, sinonimo di eccellenza. Tra queste c’è la grande Cantina diffusa di Eataly, composta da 13 Enoteche, con 8.700 mq complessivi e un ricco store online, capaci di offrire una selezione “democratica” di etichette. Le Enoteche di Eataly propongono il meglio del panorama vinicolo italiano, vini sfusi e quotidiani, annate rare, vini eroici, grandi cantine internazionali, fino al progetto del Vivaio di Eataly che dà spazio al racconto e alla vendita dei piccoli e giovani vignaioli del territorio.

L’Enoteca di Eataly Torino Lingotto vanta oltre 5.000 etichette, quella di Roma Ostiense ne conta circa 4.000, mentre a Eataly Milano Smeraldo ce ne sono più di 3.000. Molte le referenze anche a Eataly Trieste, Eataly Genova e Eataly Bari, per non parlare delle oltre 1.000 etichette in vendita online.

Oltre alla vendita e alla degustazione, in ogni negozio viene proposto un ricco palinsesto di incontri che vede protagonisti i produttori del territorio. Tanti i corsi didattici, le cene speciali con gli artigiani del vino, i festival, gli aperitivi tematici: occasioni per raccontare il mondo del vino e le storie dei suoi protagonisti.

