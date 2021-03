Fontanafredda, storico produttore di Barolo e dei grandi vini delle Langhe, presenta il vino “verde”.



Il Rinascimento Verde di Fontanafredda è un progetto di qualità, sostenibilità e comunità, nel rispetto per la terra e per le persone che la vivono.

Il rinnovamento globale si può fare anche in cantina, e il concetto di vino verde, inteso come simbolo culturale e di rigenerazione, sarà lo strumento per rinascere a Fontanafredda.

L’azienda di Serralunga d’Alba, fondata dal primo Re d’Italia nel 1858, ad oggi conta al suo attivo 120 ettari di viticoltura biologica certificata e guarda al futuro mettendo al centro valori come il rispetto per la terra e per la comunità.

Sostenibilità e consapevolezza, dalla vigna alla cantina.

Quali sono le basi per un cambiamento solido e duraturo per la salvaguardia del nostro pianeta?

Ecco i punti più importanti che ritroviamo nel manifesto sostenibile della famosa cantina delle Langhe:

120 ettari di vigneti certificati e coltivati a Biologico;

la terra al centro del progetto;

la forza della comunità;

la fiducia negli altri – attraverso importanti collaborazioni con realtà d’avanguardia.

“Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio unico al mondo e dobbiamo averne cura” – dichiara Andrea Farinetti – “sentiamo il bisogno di un nuovo Rinascimento, altrimenti sarà impossibile pensare a un domani uguale a oggi. È chiaro che dobbiamo cambiare e rinnovarci. Il nuovo per noi è rimettere la terra al centro: il grande obiettivo che ci porterà alla creazione di una comunità mondiale basata sulla fiducia negli altri. I mezzi di questa comunità per la salvaguardia del pianeta saranno molti; il nostro sarà il vino, il vino verde”.

Gli 8 elementi del Verde di Fontanafredda

l’uva;

l’acqua;

l’energia;

il vetro;

i tappi;

le etichette;

i cartoni;

la mobilità.

Riduzione degli sprechi di acqua

Per ridurre lo spreco di acqua e favorirne il riutilizzo, nel Villaggio di Fontanafredda viene usato un depuratore, che fa convergere le acque in un secondo fitodepuratore che le filtra e le immette nel lago da dove vengono riutilizzate senza sprechi.

Diminuzione del consumo energetico

La collaborazione con SEA, Società soggetta a controllo e coordinamento di Eni, ha consento alla cantina di usare in modo razionale l’energia grazie al relamping delle strutture e all’utilizzo di sensori a intelligenza artificiale che ottimizzano i consumi con l’obiettivo di abbatterli del 30%.

Teleriscaldamento green

La realizzazione di un impianto di cogenerazione e teleriscaldamento green è iniziato con l’obiettivo di portarlo a termine entro il 2022.

Vetro e tappi riciclabili

Per la conservazione dei vini sono stati scelti per l’85% vetro riciclato e riutilizzabile infinite volte, nonché tappi che rispettano l’ambiente e contribuiscono a mantenere integri i vini.

I tappi di origine vegetale Nomacorc, riciclabili e sostenibili, sono realizzati con materie prime derivate dalla canna da zucchero e hanno valori di emissioni di carbonio pari a zero.

I tappi in sughero Molinas sono di origine naturale e realizzati senza alcun trattamento. Il sughero con cui sono prodotti è raccolto nel pieno rispetto delle piante, della natura e della biodiversità, da foreste con certificazione CoC (Catena di Custodia), propedeutica all’imminente certificazione FSC.

Etichette in carta riciclata

Le etichette Eurostampa impiegate per le bottiglie sono realizzate con carte riciclate e carte certificate FSC, così come i cartoni che proteggono i vini. Questo consente a Fontanafredda di salvaguardare l’ambiente e combattere la deforestazione del pianeta, con eleganza e prestigio.

Mobilità sostenibile per un Barolo a emissioni zero

I muletti Linde NTP impiegati in cantina sono elettrici e dalla vendemmia 2021, il trattore cingolato da vigneto New Holland TK Methane Power, con motore FPT Industrial alimentato a biometano, sarà protagonista della prima vendemmia del Barolo Cru La Rosa a emissioni zero.

Sul nuovo sito di Fontanafredda si possono scoprire nel dettaglio tutte le nuove frontiere del verde e dei suoi partner.

