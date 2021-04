I cugini Ott, Jean-François e Christian, discendenti diretti della Casa di Provenza scelgono i colori per raccontare il loro dialogo con la natura.



Colori che diventano simbolo del cambiamento delle stagioni e dei profumi trattenuti dal vento già responsabili della tipicità di questa area viticola francese riconosciuta in antichità per la produzione di vini rossi e, recentemente, per esser diventata la più grande area dedicata alla produzione di vini rosé.

Con oltre 90 vendemmie alle spalle, la famiglia Ott omaggia la natura e il paesaggio provenzale fatto di cipressi, lavanda, i muri a secco, il verde e le scogliere a picco sul mare.

La scansione del tempo prende colore, ogni attività in vigneto è il tassello che completa, al momento della raccolta, il ciclo della vite.

Vino Bianco di Provenza: Clos Mireille

Da un terreno molto antico di scisti ed argille, affacciato sul mare nasce questo vino bianco succulento, dove le giornate di sole e le notti leggermente fresche permettono alle uve di crescere in maniera ottimale. La vendemmia inizia a metà agosto con un buon raccolto in tutte le proprietà, regalando ottimi equilibri e una bella espressione del frutto.

Uve : Semillon 74% | Rolle 26%

Vino rosato di Provenza Château Romassan Bandol Rosé Coeur de Grain

Il Château Romassan Bandol Rosé Coeur de Grain è Fatto con le migliori uve provenienti da tutte le tenute Ott, Etoile.

Uve : Mourvèdre 60% | Mourvèdre 25% | Grenache 15%

Redazione Centrale TdG