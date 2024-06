Il Südtirol Jazz Festival Alto Adige fa tappa al Parkhotel Holzner 4*S di Soprabolzano

Lo storico hotel dall’inconfondibile stile Liberty Alpino celebra un’estate di bellezza e cultura. Fondato nel 1908, l’albergo ha mantenuto intatta la sua eleganza di un tempo offrendo sempre un ambiente raffinato e accogliente.

Come ogni estate, il magnifico parco del Parkhotel Holzner è il crocevia di eventi, appuntamenti musicali e momenti di convivialità: tra questi spicca il Südtirol Jazz Festival Alto Adige, prestigiosa manifestazione musicale nata nel 1982.

Il Parkhotel Holzner 4*S di Soprabolzano sarà la location prestigiosa di una delle serate del Südtirol Jazz Festival Alto Adige, rassegna musicale che si svolgerà dal 28 giugno al 7 luglio in maniera diffusa in tutto l’Alto Adige. Per dieci giorni, band e solisti della giovane scena europea e internazionale saranno protagonisti della rassegna con un’ampia gamma di generi che spaziano dal jazz con influenze rock e folk, al free jazz e all’elettronica, fino a musiche pop e afrobeat. Una programmazione itinerante di esperienze musicali in luoghi insoliti e contesti unici, proprio come quello dello storico hotel di lusso della famiglia Holzner.

Nella giornata di venerdì 5 luglio alle ore 11.00, il magnifico parco da 10.000 metri quadri del Parkhotel Holzner sarà il palcoscenico del trio di Olga Reznichenko: nominata al German Jazz Award nel 2023, la band composta da Olga Reznichenko, Lorenz Heigenhuber e Max Stadtfeld, porta un jazz classico ma innovativo, caratterizzato da strutture armoniche e ritmiche complesse. Il concerto, a ingresso gratuito, può essere raggiunto comodamente in soli 12 minuti dalla città di Bolzano, grazie alla funivia del Renon.

Le esperienze artistiche del Parkhotel Holzner non si esauriscono qui: la musica è infatti la protagonista delle serate piano bar ospitate nei suoi saloni carichi di storia (ogni venerdì sera alle 21). Prima dei concerti, chi lo desidera potrà pranzare nella terrazza del Bistrò Holzner oppure cenare al Restaurant 1908, premiato con la Stella MICHELIN e la Stella Verde MICHELIN per la sostenibilità, sotto la guida dello chef Stephan Zippl. Anche in questa occasione Wolfgang Holzner, proprietario dello storico albergo e presidente dell’associazione turistica del Renon, accoglierà con l’entusiasmo di un vero padrone di casa gli artisti e gli ospiti in questa cornice incantevole.

