Sicurezza, tranquillità e tante idee creative nella cittadina della costa romagnola: a breve distanza borghi e castelli

Bellaria Igea Marina: il “sorriso” della Romagna



Il mare è trasparente e invitante, la spiaggia bianca, larga e lunghissima, conchiglie e pesci guizzanti. Sullo sfondo le pinete, le colline di Romagna, il profilo inconfondibile di San Marino. Siamo a Bellaria Igea Marina, una delle località più piacevoli e friendly della costa romagnola. Sicurezza, tranquillità e relax dovunque. Alle chiusure forzate la zona ha reagito con l’ottimismo e l’operosità tipicamente romagnoli. D’altra parte non è davvero indovinato il motto scelto per Visit Romagna “Lo dici e sorridi?” Si può dunque partire di nuovo per una piacevole vacanza al mare. Anche perché Bellaria Igea Marina, prima delle altre località vicine, ha programmato un ricco palinsesto di eventi per tutta l’estate.

La Fondazione Verdeblu, che si occupa di Eventi e Promozione Turistica, forte di una ricca esperienza organizzativa nelle passate stagioni, ha ideato in grande anticipo il calendario delle attività, anche predisponendo le strutture necessarie per evitare assembramenti.

Dopo il primo concerto Covid-free italiano, quello di Umberto Tozzi il 5 giugno, che ha suscitato tanto interesse a livello nazionale, si apre un ricco programma per l’estate 2021.

Un’estate che si annuncia all’insegna della rinascita e della sicurezza, anche perché Bellaria Igea Marina si rivolge da sempre a giovani e famiglie, che devono vivere le vacanze in piena tranquillità.

Il palinsesto di eventi, che ha come claim “Flower Mood”, con allusione ai valori di gioia e di energia, si svolge presso la “Flower Arena” dello stadio comunale.

Oltre ai concerti, sono presenti anche molte altre proposte.

Il 24 e 25 luglio sarà la volta delle celebri spettacolari Frecce Tricolori con il loro “Air Show”.

Per il weekend Rosa è previsto il tradizionale Carnevale dell’Estate che tornerà a colorare la città nelle date del 30 luglio a Igea Marina ed il 31 luglio a Bellaria.

E per tutta l’estate ogni martedì appuntamento con il “Bellaria Comics Festival”, la rassegna di comici che vedrà sfilare, tra gli altri, Gene Gnocchi, Francesco Damiano, Beppe Braida, Bruce Ketta e Max Pieriboni, Max Cavallari.

A settembre, poi, si prosegue con “La Borgata che danza”, un festival dedicato alle antiche forme di musica popolare, in particolare quelle tramandate attraverso i modi della comunicazione orale e visiva senza l’ausilio della scrittura.

Un universo sonoro che il Festival vuole mettere in luce, chiamando a confronto realtà emiliano-romagnole impegnate nello studio e nella valorizzazione dei repertori musicali tradizionali locali, o di altre culture presenti nella regione. Tanto più che proprio a Bellaria si esibiscono i simpatici ‘Scariolanti’ all’insegna del folklore di altri tempi.

Dunque un ricco palinsesto di proposte che si aggiunge alle tante attrazioni della cittadina e del territorio.

Da visitare magari con il Trenino turistico, davvero divertente, che tocca tutti i punti di interesse.

Dal Parco del Gelso al Piazzale Capitaneria di Porto, dal Palazzo del Turismo al Parco Culturale “La Casa Rossa” di Alfredo Panzini, c’è solo l’imbarazzo della scelta per trascorrere il tempo libero.

Perché non si deve dimenticare che Bellaria Igea Marina, anche fuori stagione, offre tanti luoghi di interesse.

La Casa Rossa è uno di questi, con le testimonianza vissute del letterato, Accademico d’Italia, Alfredo Panzini, legatissimo a questa terra, luogo di elezione per le sue lunghe villeggiature.

Quando Bellaria Igea Marina, il cui stesso nome è una promessa, da Bella – Aria, cioè aria salubre e sana, cittadina turistica sin dai primi anni del ‘900, accoglieva sul suo litorale i bagnanti provenienti dalle grandi città dell’entroterra.

Nel 1906, incoraggiato dai primi proventi letterari, Panzini si fece costruire il villino, come si usava allora, inconfondibile per il colore dell’intonaco. E in estate la Casa Rossa diventava un centro culturale animatissimo per incontri di letterati e artisti organizzati dalla moglie di Panzini, Clelia, pittrice raffinata.

La Casa Rossa fa parte del circuito della Case Museo dei poeti e scrittori di Romagna, tra le quali bisognerà almeno citare la Casa Pascoli a San Mauro Pascoli, nell’immediato entroterra di Bellaria.

In centro la cittadina si sviluppa intorno al viale dei Platani, pedonale e alberato, dove di solito si passeggia il pomeriggio o la sera, con lunghe soste presso le ottime gelaterie.

Sosta obbligata anche presso la storica stamperia Casadei che produce da anni in un laboratorio artigianale le famose tele stampate nei colori ocra, ruggine, blu e bianco. La tecnica molto particolare, protetta dal marchio collettivo Associazione Stampatori Tele Romagnole, consiste nella stampa a mano con utilizzo di stamponi con vari disegni, alcuni dei quali addirittura secolari, che vengono oggi in parte variati e accostati con creatività.

L’aspetto fondamentale delle tele stampate romagnole è che la manualità produce quasi pezzi unici, con sfumature e composizioni differenti.

Nascono così capi d’arredo per tutta la casa, oltre ai sacchettini che contengono l’immancabile sale di Romagna.

Casadei, che ha il negozio nel pieno centro di Bellaria, in Viale Guidi, consente anche la visita in laboratorio – casadeimenghigiuliano@yahoo.it.

Un’altra attrazione di Bellaria è la Torre Saracena, del XVII secolo, sede museale, inserita in un giardino costellato da vele colorate dei tipici bragozzi e da una sfilata di suggestive foto d’epoca.

Le vele dei bragozzi ricordano che Bellaria è terra di pescatori e marinai, che il mare è una grande attrattiva, e che i tour in barca sono splendidi per scoprire un panorama diverso.

Si parte dal Porto Canale, alla foce del fiume Uso, che si vanta di essere il vero fiume dove Cesare pronunciò la famosa frase “Alea iacta est”. A breve distanza da qui dunque il Rubicone avrebbe usurpato la sua fama, da restituire al meno celebre Uso.

Andando al largo con la barca si scoprono anche ricchi allevamenti di cozze, che poi, con altri pesci di ogni tipo, saranno la ricca offerta nel mercato mattutino proprio nel Porto Canale.

Per le persone mattiniere una bella esperienza da non perdere, quando le barche colorate arrivano al porto.

Il pesce è ovviamente protagonista della ristorazione locale, cucinato in tutti i modi e con tutti gli accostamenti, anche con i tipici strozzapreti romagnoli.

I dintorni

Bellaria, nel bel mezzo della Riviera romagnola, dista pochi chilometri dalle città d’arte, come Rimini e Ravenna, dai borghi collinari, dai parchi tematici della Romagna amatissimi dai più piccoli.

Quindi si può abbinare il soggiorno al mare con la scoperta del territorio.

Ad esempio, percorrendo la verdeggiante pista ciclo-pedonale dei Sentieri dell’Uso, si arriva al Comune di San Mauro Pascoli, fino alla famosa Villa Torlonia, teatro della poesia pascoliana “La Cavallina storna”.

Siamo qui nel Parco Poesia Pascoli, un percorso turistico-culturale che collega i due luoghi della memoria pascoliana: dal ‘nido’ di San Mauro, la casa materna, per arrivare a Villa Torlonia, luogo di lavoro del padre Ruggero Pascoli, che amministrava la Tenuta per conto del Principe Torlonia, nonché luogo che immediatamente rimanda alla cavalla storna, unica testimone del delitto impunito del padre di Giovanni Pascoli.

Nelle sere d’estate la corte della villa si anima: feste sull’aia, musica, rappresentazioni teatrali e recite di poesie.

A breve distanza da Bellaria, sui primi colli fra Cesena e Rimini, si trova anche Longiano.

Una cittadina davvero interessante, borgo di origini medioevali ottimamente conservato, Bandiera Arancione del Touring Club dal 2005.

Qui si respirano arte e storia: nella doppia cinta muraria, un Castello di origini medioevali, già residenza dei Malatesta, un’imponente Torre Civica, ben cinque musei, due importanti chiese storiche, un teatro ottocentesco.

Dal Castello la vista è mozzafiato: si dominano le colline circostanti e la pianura, e lo sguardo arriva fino al mare Adriatico e alla Riviera romagnola.

Per alloggiare a Bellaria

C’è solo l’imbarazzo della scelta tra tanti hotel, spesso a conduzione familiare.

Tra tutti eccelle il Blu Suite Hotel, 4 stelle, con spiaggia privata, camere con grandi terrazzi affacciati sul mare, gazebo per buffet in spiaggia, all’insegna di una ottima ristorazione. E un plus eccellente: una Spa superaccessoriata, forse unica in tutta la zona, che invita a rilassarsi per un massaggio dopo una lunga giornata al sole.

INFO

www.blusuitehotel.it

info@fondazioneverdeblu.org

www.bellariaigeamarina.org

www.visitromagna.it

Franca Dell’Arciprete Scotti

Immagini di Franca D. Scotti, Emilia Romagna Turismo, Archivio Comune Bellaria