Proxima, in Basilicata il nuovo progetto gastronomico di Franco Pepe

Franco Pepe pluripremiato maestro pizzaiolo, lancia il nuovo progetto Proxima, con sede a Lavello in Basilicata, all’interno del San Barbato Resort & SPA dell’imprenditore Antonio Liseno, con apertura la prossima primavera.

Un progetto ambizioso che segue la scia di successo già delineata da quello di Pepe in Grani, in provincia di Caserta, più che una pizzeria, a Caiazzo, un concept che, dal 2012 valorizza il lavoro artigianale ed il territorio, ruotando, come un mantra, intorno a tre elementi fondamentali: pizza, ricerca ed accoglienza che, nel tempo, si sono rivelati la chiave di successo per la crescita metodica e costante degli standard qualitativi prefissati.

“Proxima è un progetto dovuto per garantire tutto ciò che è la continuità”, dice Franco Pepe, “in Proxima c’è l’evoluzione di Pepe in Grani, ci sono i miei figli e lo sviluppo di quell’idea nata nel 2012 grazie alla quale ho potuto approfondire e sperimentare il mio format. Una sperimentazione che lega con la tradizione e che si fortifica con essa”.

Tre generazioni di panificatori e la voglia di sperimentare, ricerca su impasti e cotture, sono il marchio di qualità e lo stile distintivo dell’arte bianca di Franco Pepe anche nel mondo. L’analisi effettuata in anni di consulenze verso varie realtà internazionali, fra cui Ginevra e Hong Kong, hanno fatto maturare l’idea che fosse giunto il momento per la creazione di un format replicabile che potesse presentare al meglio l’insieme di esperienze, senza lasciare nulla al caso.

L’intento è di proporre l’intero know-how accumulato in anni di esperienza nella sede madre di Caiazzo, attraverso la grande ricerca gastronomica, un servizio di sala professionale, un design unico e riconoscibile e un sistema narrativo e visivo coerente, in modo da far sentire all’interno delle nascenti strutture i clienti a proprio agio come se fossero nella sede madre.

Un progetto in grado di garantire al cliente la possibilità di “vivere” l’esperienza della pizza alla maniera di Franco Pepe nella sua interezza, attraverso profumi, sapori e le storie che si celano dietro la nascita di ogni singola creazione.

In cantiere, anche destinazioni in cui è già stata costruita una sensibilità verso il prodotto pizza, con il nuovo progetto e nuovi investitori. Proxima è il passo successivo.

INFO: info@pepeingrani.it

Carmen Guerriero