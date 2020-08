LApePeroneria a Carmagnola

3-6 Settembre 2020

Largo Vittorio Veneto Carmagnola – Antica Taverna Monviso

un progetto “Food Motivator” Marco Fedele

Il protrarsi dell’emergenza e delle disposizioni anti Covid-19 impediscono che la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola si svolga sulla base dei consolidati format degli ultimi anni.

La 71^ edizione, in programma dal 28 agosto al 6 settembre 2020, sarà “Speciale e Diffusa”, si svolgerà in parte sotto forma digitale e in parte “in presenza”, con un programma studiato per evitare gli assembramenti ed esteso in ampie e varie parti della città con l’intento di promuovere il peperone e le attività locali. www.fieradelpeperone.it

Uno degli ingressi sarà su Largo Vittorio Veneto dove si trova l’Antica Taverna Monviso che da vent’anni, grazie alla proprietaria e cuoca “Rinucccia Garavagno” o – come lei si definisce – “Cusinera”, si occupa di ristorazione e promozione del territorio Piemontese e Carmagnolese in collaborazione con le attività di ristorazione e gastronomia locali.

Quest’anno all’interno della “Festa del Peperone” promuove un progetto e organizza un evento dal nome LApePeroneria dal 3 al 6 settembre con una serie di aperitivi, laboratori, showcooking seguendo la Fiera nel pieno rispetto delle norme d’igiene e di sicurezza vigenti.

LApePeroneria si svilupperà appunto sulla piazzetta di Largo Vittorio Veneto da poco ripavimentata.

L’evento sarà curato e presentato da Marco Fedele – “Food Motivator” da sempre legato al mondo della comunicazione e degli eventi legati al food, autore e conduttore del format radio “Cocina Clandestina” e del Food Magazine “Tasta la Notizia” in onda su Radio Veronica One – che in questa occasione curerà vari collegamenti con interviste e testimonianze in diretta da Largo Vittorio Veneto.

Un Ape Classic Street Food sarà il palcoscenico e la cucina volante su cui verranno creati tutti i giorni piatti, ricette e “sanguis” dedicati a Sua Maestà il Peperone…

Un luogo informale e giovane dove gustare il peperone in tutte le sue ricette tra contaminazioni e tradizione, dove ascoltare musica, abbinare vini, birre, partecipare a laboratori, conoscere da vicino i produttori e imparare a fare la vera peperonata!!!

La Cucina Street Food presenta tutti i giorni alcuni piatti da consumare sia in piazza sia da asporto: la classica “Peperonata e salsiccia” accompagnata da pane casereccio, la “Focaccia Gourmet” alla pala e il mitico “Sanguis”, il panino con peperone e bagna cauda o salsiccia e peperone oltre ad un altro piatto piemontese Doc come l’agnolotto vino e birra… tutti i giorni sarà presente un carrettino “Gelati Pepino” con il suo classico Pinguino e altre dolci e fresche sorprese.

Ogni giorno dalle 17.30 c’è l’ApeHour: aperitivo tra ospiti, ricette, laboratori e musica… passando dal Pop al Rock, agli anni 70-80, al Jazz e all’Italian Style anni 50-60 rigorosamente in Vinile…

Si comincia giovedì 3 Settembre con una delle classiche serate di successo dei “giovedì Sotto le Stelle” della Taverna Monviso, l’AperiRegionale – e qui sarà Peperone Vs Peperoncino – con l’AperiCalabria in collaborazione con lo Chef Ivan Murdocco che scende dal suo Food Truck “ Il Vagabondo Made in Calabria” per salire a Bordo de LApePeroneria portando eccellenze e prodotti della sua terra, come la cipolla di Tropea, il peperoncino fresco calabrese e la mitica n’duja… e proprio lei sarà protagonista della sfida: il “Panino Calabrese” con ’nduja, salsiccia e cipolla di Tropea sfida il “Sanguis con il Parlapà” di Rinucca Garavagno.

Evento, degustazioni, aperitivi e cene su prenotazione: 011 972 3137 – 3489249585

Il venerdì 4 Settembre è con le Stelle.

“Il Peperone è Rock” – ApeHour e ApeLab de LApePeroneria: alle ore 17.30 in Largo Vittorio Veneto a Carmagnola, Marco Fedele presenta lo Chef Stellato Marcello Trentini del “Ristorante Magorabin” di Torino accompagnato dalla Barlady Carlotta “Charlie” Linzalata del Cocktail Bar “Casamago” di Torino e il Pastry Chef Filippo Novelli de La Perla di Torino.

Uno showcooking tra dolce, salato e cocktail:

Gelato di peperoni alla brace,

Caviale di colatura di alici,

Cialda di pane alla clorofilla di prezzemolo

Cocktail: Tom Collins di Vermouth al sedano.

In abbinamento colonna sonora scelta e selezionata dallo Chef Marcello Trentini.

Segue degustazione.

Evento su prenotazione. Info: 3494179852

Sabato 5 Settembre è “Italian Style” un ApeLab e ApeHour rigorosamente con prodotti, produttori locali, chef, ospiti, degustazioni condotto da Marco Fedele in Largo Vittorio Veneto.

Ore 15.30 ApeLab: Molino Bongiovanni

Bignè con peperoni e acciughe

Pane al peperone.

Rudi Marangon dell’Agribiscotto Bakery Bistrot spiegherà durante lo showcooking la preparazione dei due prodotti.

Segue degustazione.

Evento su prenotazione. Info: 3494179852

ApeHour ore 17.30: la cuoca Rinuccia Garavagno presenta piatti e ricette con prodotti di: Consorzi Bra e Raschera Dop, Salumificio Criverico, Riso gli Aironi, l’Agnolotto Gran Torino Pasta&Company , Vini Cantina La Ribotta San Damiano d’Asti, Gelati Pepino e Partesa.

Dalle 15.00 alle 18.00 Diretta Radio da Largo Vittorio Emanuele e Taverna Monviso con “RADIO VERONICA ONE” con Sergio Flash e con Marco Fedele – uno Speciale di “TASTA LA NOTIZIA” e Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.

Domenica 6 Settembre LApePeroneria è Pop …l’ApeHour è PoP…olare dalle 17.30: non può mancare la Merenda Sinoira, un classico piemontese della Antica Taverna Monviso dove il peperone sarà il Re delle portate accompagnato da carni salumi e formaggi che potrete gustare sia dall’Ape in Largo Vittorio Veneto sia dalla Taverna accompagnati da musica popolare e antiche atmosfere da piola rigorosamente in vinile …con ospiti a sorpresa.

ApeLab ore 16.30: La Cooperativa Buschese Terraviva presenta le carni certificate Coalvi.

Evento su prenotazione. Info: 3494179852

Informazioni e Orari

LApePeroneria: aperta giovedì 3 Settembre e venerdì 4 settembre dalle 17.00 alle 24.00, sabato 5 e domenica 6 Settembre dalle 10.00 alle 24.00

Antica Taverna Monviso: orari Fiera del Peperone aperta week end venerdì 28 a cena, sabato 29 e domenica 30 agosto aperta pranzo e cena, da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre solo cena, da venerdì 4 settembre a domenica 6 settembre pranzo e cena.

Info eventi e prenotazione laboratori: 3494179852

Prenotazione tavoli Taverna Monviso e Peperoneria: 011 972 3137 – 3489249585

Redazione Centrale TdG