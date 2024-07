Prosecco DOC è Official Sparkling Wine di Casa Italia Paris 2024

“Con Parigi si apre di fatto il ciclo Olimpico che ci condurrà alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, evento in occasione del quale Prosecco DOC sarà Official Sparkling Wine Sponsor –commenta il Presidente del Consorzio Giancarlo Guidolin. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno essere presenti, nella Ville Lumiére, all’interno di Casa Italia che nel suo concept allestitivo ha sposato quell’idea di “Genio Italiano” che il Prosecco rappresenta nel mondo. Un contesto reso ancor più rilevante dalla presenza del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”

Con la cena inaugurale dove Prosecco DOC è stato servito alla presenza del Presidente della Repubblica e di molte celebrità dello sport, e non solo, per il Consorzio Prosecco DOC è infatti iniziata l’avventura parigina che terminerà il prossimo 11 agosto. Prosecco DOC sarà presente con il ruolo di Official Sparkling Wine di Casa Italia dove dopo ogni vittoria, durante la celebrazione ufficiale a Casa Italia, gli atleti medagliati riceveranno una Magnum di Prosecco DOC con l’etichetta consortile e dove le note bollicine accompagneranno tutti i momenti ufficiali.

A Casa Italia, aperta dalle 9 del mattino a mezzanotte, si prevedono oltre 20.000 visitatori italiani e stranieri i quali avranno la possibilità di incontrare le bollicine veneto friulane che verranno offerte sia nell’area Lounge brandizzata Prosecco DOC sia nell’area Bistrot, appositamente allestita in stile “Chalet Aprés Ski” al fine di creare idealmente un passaggio di testimone ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Casa Italia ha scelto come sede un padiglione in stile Napoleone III immerso nel parco più vasto della città: Pré Catelan. È nelle sale di questo incantevole edificio che nel 1894 Pierre de Coubertin brindò alla nascita dei Giochi Olimpici Moderni ed è per questo che CONI e CIP hanno deciso di adibire questo luogo simbolico ad alloggio per atleti, allenatori e ospiti del Team Italia.

Dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 ad oggi, Casa Italia sta portando avanti un nuovo format, trasformando la casa degli atleti in una Hospitality House e brand internazionale capace di raccontare la cultura italiana riunendo le sue eccellenze nell’ambito dell’architettura, dell’arte e del design. Gli spazi di Casa Italia saranno infatti abitati non solo dai team di atleti, ma anche da opere d’arte firmate da 19 artisti italiani di calibro internazionale e da altrettante creazioni di design.

Dal 28 agosto all’8 settembre dalle 17.00 a mezzanotte apre anche una sezione di CASA ITALIA dedicata alle Paralimpiadi con progetto allestitivo firmato dal Maestro Michelangelo Pistoletto che con la sua visione artistica celebrerà atlete e atleti paralimpici richiamando, insieme ai valori dello sport, anche temi quali l’inclusione e l’integrazione.

Prosecco DOC sarà in carta anche nel ristorante di Casa Italia nel menù ideato dallo chef stellato Davide Oldani. Sono inoltre in programma alcuni ‘aperitivi speciali’ dedicati a Prosecco DOC, mentre per le quattro serate del 30 e 31 luglio e 2 e 3 agosto verrà allestita un’area dedicata a Prosecco DOC dove tra le 17.00 e le 22.00 gli ospiti avranno modo di gustare delle ottime bollicine.

Prosecco DOC sarà presente in uno spazio interamente dedicato a Milano Cortina 2026 per raccontare come il nostro paese si stia preparando a questo importante appuntamento internazionale.

Aziende presenti a Parigi per l’evento:

Abbazia di San Gaudenzio

Alberto Nani

Brilla!

Ca’ di Rajo

Cantine Maschio

Casalforte

La Delizia

La Marca

Mionetto

Perlino

Pitars

Rocca dei Forti

Ruggeri

Serena Wines 1881

Val d’Oca

Valdo

Villa Sandi

Viticoltori Ponte

Voga

Zardetto

PROSECCO DOC e PROSECCO DOC ROSÉ

La Denominazione di Origine Controllata Prosecco nasce nel 2009 dall’unione di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori di 9 Province tra Veneto (Treviso, Belluno, Padova, Venezia e Vicenza) e Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) per legare indissolubilmente questo vino al suo territorio di origine. Scopi principali del Consorzio Prosecco DOC: garantire la qualità del prodotto, tutelare il consumatore, valorizzare la produzione attraverso la promozione e la protezione della denominazione “Prosecco” in Italia e nel mondo. A tal fine vengono attuate specifiche strategie di sviluppo e marketing che negli anni si sono rivelate vincenti e certamente hanno contribuito a fare del Prosecco la bollicina più famosa a livello internazionale. Oggi il Prosecco DOC è lo spumante più venduto al mondo, con 616 milioni di bottiglie prodotte nel 2023. Di queste, il 18,8% viene consumato in Italia, il restante 81,2% destinato all’export (USA, UK, Germania, Francia i primi mercati).

Il termine Prosecco DOC richiama il territorio di produzione di un vino straordinario le cui origini si fanno risalire alla piccola località nei pressi di Trieste che reca appunto questo nome. Spaziando tra Veneto e Friuli Venezia Giulia su un totale di 28.100 ettari di vigneti, di cui 24.450 di Glera e 3.650 di complementari (es. Pinots/Chardonnay/Verdiso/ecc.) la Denominazione oggi conta 12.312 Aziende viticole, 1.189 Aziende vinificatrici, 360 Aziende spumantistiche, per un’estensione media di 2,13 ettari ciascuna.

Il Prosecco sta vivendo una stagione di successi tale da condizionare i flussi turistici di consumatori che una volta innamoratisi del prodotto, partono alla scoperta del territorio che lo origina. Un territorio generoso dal punto di vista dell’offerta culturale ed enogastronomica, ma anche di grande bellezza, dove i vigneti si alternano a boschi, prati, borghi e incantevoli città storiche. Dalle Dolomiti alla laguna di Venezia, passando per le ville del Palladio e località preromaniche come Aquileia. Non a caso vi si contano una decina di siti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, quasi a sottolineare la vocazione all’internazionalità di questa grande regione da sempre incrocio di popoli e culture.

Redazione Centrale TdG