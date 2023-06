Il 3T Boutique Hotel di Ivrea festeggia l’anniversario con le “Cocktail Nights”

Il 3T Boutique Hotel, struttura eco sostenibile a 4 stelle situata nel cuore di Ivrea celebra il suo primo anniversario lanciando l’iniziativa “CANAVESE suggestion – 3T Anniversary Cocktail Night”: 6 aperitivi tematici organizzati con una selezione di realtà locali del settore beverage coinvolgendo aziende e associazioni legate al mondo delle bollicine, della birra e dei distillati.

Nei mesi di giugno e luglio, l’XO Lounge Bar del Boutique Hotel, il mercoledì sera dalle 18.30 alle 21.00, ospiterà un aperitivo tematico durante il quale si potranno degustare le proposte del singolo produttore aderente l’iniziativa: Cantina Gnavi con il suo Vermouth ha aperto il ciclo di eventi a cui ha fatto seguito Cantina Orsolani, i prossimi appuntamenti saranno con l’associazione Giovani Vignaioli Canavesani, seguiranno Revel Chion, Stella Alpina & Cascina Ceich per terminare con il Birrificio Rabèl.

Ciascuna serata sarà l’occasione per incontrare personalmente i proprietari delle diverse realtà approfondendo la conoscenza delle singole eccellenze che verranno proposte in miscelazione con cocktail ideati da Tommaso Bernasconi e Andrea Frigiolini, bartender della struttura.

A seconda della serata ci sarà l’opportunità di degustare bollicine, birre e distillati. Per valorizzare ciascuna creazione lo chef Ugo Gastaldi, dell’XO Restaurant del 3T Boutique Hotel proporrà dei finger food in abbinamento utilizzando, anche in questo caso, alcuni prodotti gastronomici canavesani.

I cocktail presentati durante le serate tematiche saranno riuniti in una speciale “CANAVESE suggestion – Anniversary drink list” che sarà proposta da settembre all’XO Lounge Bar in affiancamento a quella generale.

IL CALENDARIO

28 giugno 2023 – Giovani Vignaioli Canavesani – Tema: Canavese DOC Rosato

5 luglio 2023 – Distilleria Revel Chion – Tema: Bitter

12 luglio 2023 – Stella Alpina & Cascina Ceich – Tema: Gin e Cassis Morenico

19 luglio 2023 – Birrificio Rabèl – Tema: Birra

Inaugurato il 23 maggio 2022, affacciato sul Castello sabaudo di Ivrea e il Mombarone, il 3T Boutique Hotel dispone di 28 camere e 2 suite dal design moderno e confortevole suddivise in 6 categorie (Signature, Superior, Deluxe, Wellness, Prestige e Suite) che spaziano dai 20 ai 36 mq.

Il dehor bioclimatico con 20 posti utilizzato per aperitivi e pranzi, il lounge bar e il ristorante “XO Restaurant” completano l’offerta.

“Siamo una struttura sostenibile e ciò non si esaurisce solo nell’attenzione all’ambiente, ma si concretizza nella creazione di una rete di legami con le attività canavesane al fine di sostenere e valorizzare il territorio. Abbiamo concepito questa iniziativa come un’ulteriore azione per attuare e promuovere questa sinergia.” commenta la proprietà del 3T Boutique Hotel.

Ciascuna camera, ha colori naturali alle pareti ed è caratterizzata da un design raffinato e moderno che le conferisce carattere e unicità. Studiate sia per un soggiorno leisure sia business tutte le stanze sono insonorizzate, climatizzate e con tecnologia domotica e offrono diversi plus: dalla smart TV 50” alla cassaforte per laptop 17”. Due stanze della categoria Superior hanno una metratura più ampia (26 mq) con un secondo bagno per ospiti dalla mobilità ridotta.

Peculiarità del 3T Boutique Hotel, le camere Signature e Wellness. Le prime sono decorate con stampe originali delle pubblicità anni Sessanta in abbinamento ad arredi contemporanei: un omaggio ad Adriano Olivetti. Le Wellness, invece, sono studiate per chi vuole continuare a mantenere, anche in viaggio, la propria routine di allenamento grazie alla dotazione di attrezzature firmate Technogym.

Per la clientela business è a disposizione anche una business room dotata delle più moderne tecnologie con possibilità di organizzare piccoli eventi e cerimonie data la disponibilità di spazi sia interni che esterni attrezzati. Inoltre, la struttura è pet-friendly e fornisce un servizio di e-bike.

Il 3T Boutique Hotel è un progetto fortemente voluto da due imprenditori eporediesi Giovanni Gianotti e Riccardo Laurenti che hanno deciso di investire sul proprio territorio attraverso l’implementazione dell’offerta ricettiva di alto livello. “Crediamo fortemente nelle potenzialità di Ivrea, già nota per i suoi riconoscimenti: “Città industriale del XX secolo”, Capitale Italiana del Libro 2022” oltre che per il visionario Adriano Olivetti. Come imprenditori, riteniamo che investire nel settore dell’accoglienza sia fondamentale per dare un contributo tangibile e concreto al Canavese. L’attrattività di un territorio è da sempre connessa al numero e alla qualità di posti letto disponibili e la nostra struttura mira a dare un quid ulteriore a questo asset.” commenta l’Ing. Laurenti.

Progettato con un profondo rispetto per la natura, ha struttura antisismica interamente in legno, materiale sostenibile con bilancio ecologico positivo, ed è formata da pannelli in Xlam, che la rendono leggera e resistente. Un cappotto termico in fibra minerale ne garantisce la coibentazione e l’impianto a pannelli solari e fotovoltaici, allineato alla rotazione solare, si occupa della produzione di energia termica ed elettrica. L’illuminazione a led limita gli sprechi energetici. Inoltre sono presenti due colonnine Porsche per la ricarica elettrica delle auto.

Tutta l’offerta gourmet, dalla prima colazione all’aperitivo nel dehor coperto sino alla cena, è rivolta sia alla clientela interna sia a quella esterna. Eleganza e discrezione sono gli aspetti che contraddistinguono l’offerta. “L’idea è quella di proporre una struttura che si rivolga non solo alla clientela che ci sceglie per viaggi di piacere o di lavoro, ma anche ai residenti di Ivrea e dintorni. Offriamo un’ulteriore proposta, di alto livello, per un aperitivo con amici o per trascorrere una serata gourmet al nostro XO Restaurant.” commenta l’Ing. Laurenti, co-proprietario del 3T Boutique Hotel.

Il ristorante “XO Restaurant”, posizionato al primo piano con affaccio sull’entrata, dispone di 38 coperti ed è curato dallo chef Ugo Gastaldi, lo chef dei Presidenti (ha cucinato per il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la First lady Michelle Obama, Bill Clinton e noti volti di fama internazionale del cinema e della musica come Leonardo di Caprio, Morgan Freeman, Pierce Brosnan, Matt Damon, Prince e Stevie Wonder) oltre che ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

Aperto sia a pranzo sia a cena. Tra i piatti iconici il vitello tonnato, gli agnolotti del plin e la costoletta di vitello alla milanese dorata nel burro d’alpeggio.

La carta vini propone un’ottima selezione di autoctoni del territorio (Erbaluce DOCG, Carema DOC e Canavese DOC) ma spazia anche su produzioni italiane ed estere.

3T Boutique Hotel

Via Sant’Ulderico, 7 Ivrea (TO).

Per info o prenotazioni: +39 0125 036019 o www.3thotel.it

IG: @3tboutiquehotel

FB: @3TBoutiqueHotel

Linkedin: @3TBoutiqueHotel

Redazione Central