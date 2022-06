Prosecco DOC: il dizionario del bel vivere tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Vi ricordate il gioco del “se fossi…”, quello in cui accennando un oggetto o un luogo si doveva trovare il paragone che meglio vi rappresentava?

Ecco, giochiamo insieme attraverso alcune parole e alcune mete imperdibili nelle terre del Prosecco DOC, come se ognuna di esse fosse la perfetta interpretazione di quel vocabolo. Un po’ come quando si decide di fare una vacanza all’insegna del fascino, della movida, del relax. Ci penseremo noi a darvi uno stimolo e anche una destinazione.

Partiamo dalla lettera A di Attuale, proprio come Treviso e il Prosecco DOC Rosé, nuovo nato nella denominazione che sta già suscitando interesse in tutto il mondo. È proprio qui che prende vita per primo questo prodotto nato dall’unione tra una bacca bianca, la Glera e la più nobile delle bacche rosse, il Pinot nero. Un prodotto moderno, contemporaneo, vivo e vibrante che è già un grandissimo successo che merita di essere assaporato accompagnando i cicchetti da assaggiare alla Pescheria, uno degli angoli più vivaci e suggestivi della città.

Con la B di Brioso arriviamo senza esitazione a Trieste. Briosa appunto, spumeggiante, fatta di vento e di mare, è la tappa imperdibile del prossimo autunno per assistere alla Barcolana, di cui Prosecco DOC è sponsor ufficiale da tanti anni, e una delle regate più importanti per gli appassionati di mare. Una città tutta da vivere e da scoprire nei suoi caffè, nella Bora, nei suoi contrasti e in luoghi suggestivi come il Castello di Miramare.

C come Contemporaneo e come Padova. Potrà sembrarvi assurdo data la raffinatezza senza tempo della città, dei suoi monumenti e delle ville attorno ad essa. Il Prosecco stesso nasce in questa zona dalle prime barbatelle portate dalla Grecia. Eppure vi invitiamo a scoprire l’animo moderno di questa città in cui la tradizione si veste di entusiasmo e freschezza. Qualche spunto: il Giardino di Cristallo e l’opera “Memoria e Luce”.

La parola Eleganza non ha bisogno di troppi preamboli. Poche cose al mondo fanno respirare charme come Venezia, che ha appena festeggiato i suoi 1600 anni e lo ha fatto con una edizione speciale di Prosecco DOC che, dell’eleganza veneziana, prende tutte le sfumature con una etichetta dedicata.

Perdersi tra le calli, sorseggiare spritz, assaporare la cucina veneta. Tutto ha un’allure diversa a Venezia.

Si corre veloci verso la P di Potente e verso Gorizia, terra di confine dove le emozioni pulsano più forti nell’animo. Sono i luoghi della guerra ma anche dell’interpretazione friulana del Prosecco DOC, sia nella versione tradizionale che nel nuovo nato Rosé che, come un tassello mancante, completa l’esperienza di vivere la città tra cultura e turismo enologico.

D’altronde il vino dipende dalla terra in cui nasce e qui si veste di quella potenza a cui abbiamo accennato. Sinonimo di eleganza è Raffinatezza, per proseguire con il nostro dizionario, e Vicenza è la meta ideale per un fine settimana assolutamente chic. Non solo per visitare la città rivestita e interpretata da Palladio e le ville che la circondano ma anche per scoprire che in questo territorio, il Prosecco DOC, si veste di velluto al palato, diventa avvolgente e seducente, con un perlage ammaliatore che sarà difficile dimenticare.

Belluno, ve lo sveliamo subito, è Sorprendente nel suo essere dedalo di cultura e luoghi da visitare come la biblioteca o il Museo delle Migrazioni. Ma anche terra ideale per scoprire la natura che la circonda, le Dolomiti, le Prealpi Carniche e l’antica Foresta dei Dogi che, mai come in autunno, esplode in colori che lasciano, appunto, stupiti!

Siamo quasi alla fine, con la T di Trendy. Capace di soddisfare ogni capriccio Udine è la città che fa per voi se non volete rinunciare a nulla durante il vostro tempo libero. Dalle spiagge di Lignano Sabbiadoro ai monti che la proteggono, alla vivace città che è a misura d’uomo e comodamente “a un’ora da tutto” godetevi ogni sfumatura, poi fermatevi a passeggiare alla ricerca delle rogge che abbelliscono la città e perdete tempo in uno dei tanti barettini tra portici e piazzette a sorseggiare, ovviamente, Prosecco DOC.

Manca una città, in verità, a cui vorremmo che la parola adatta la trovaste voi: Pordenone vi accoglierà tra arte, shopping, natura e i luoghi del fare che gli girano attorno: Spilimbergo e i suoi mosaici, Sacile e l’artigianato musicale, Maniago e l’arte coltellinaia. Una città in grado di trasformarsi e prendere i colori del cielo in località come Polcenigo, dove la natura stupisce con la sorgente di Gorgazzo.

Una terra, quella dove nasce il Prosecco DOC che è in grado di lasciarsi scoprire senza fretta, dove in tempo rallenta per lasciare spazio allo stupore, allo slow living della conoscenza e del vivere semplice, quello fatto di sapori sinceri che raccontano la terra come fanno le mani di chi la abita, attraverso l’enogastronomia e l’artigianato, che ha reso Veneto e Friuli Venezia Giulia orgoglio e bandiera dell’Italian Genio.

CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO

Piazza Filodrammatici 3 – 31100 TREVISO IT – t +39 0422 1572383

info@consorzioprosecco.it – www.prosecco.wine

a cura Gladys Torres Urday