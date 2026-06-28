Billecart-Salmon: le cose migliori della vita meritano di essere attese

– Paolo Alciati –

In un mercato sempre più concentrato, una delle ultime grandi Maison indipendenti della Champagne continua a puntare sul tempo, sulla famiglia e su una ricerca della qualità che attraversa sette generazioni. Ne abbiamo parlato con Antoine Roland-Billecart.

In Champagne si parla spesso di terroir, di cru e di assemblaggi. Più raramente si parla del tempo. Eppure è proprio il tempo il filo conduttore che emerge dalle parole di Antoine Roland-Billecart, sesta generazione della famiglia che dal 1818 guida Billecart-Salmon e Brand Ambassador della Maison.

In un settore dove le acquisizioni si susseguono e i grandi gruppi controllano una parte crescente del mercato, la Maison di Mareuil-sur-Aÿ continua a rappresentare un’eccezione. Non soltanto perché è rimasta indipendente, ma per ciò che questa indipendenza consente di fare: prendere decisioni guardando ai decenni anziché ai prossimi trimestri.

Da oltre due secoli, la famiglia Billecart-Salmon porta avanti una filosofia produttiva fondata sulla pazienza, sulla continuità e sulla convinzione che la qualità non possa essere accelerata. È un approccio che oggi appare quasi controcorrente.

Billecart-Salmon è una delle pochissime Maison rimaste indipendenti e a conduzione familiare. Cosa significa, oggi, gestire un’azienda di questo tipo in un mercato sempre più concentrato?

“Essere indipendenti è una scelta consapevole, di cui siamo profondamente orgogliosi. Dal 1818 questa indipendenza ci consente di guardare al lungo periodo e di prendere decisioni guidate dalla qualità, piuttosto che da obiettivi di breve termine.

In un mondo spesso orientato alla velocità e all’omologazione, la nostra Maison rappresenta un’alternativa più discreta: champagne creati con pazienza, precisione e rispetto per il tempo. L’indipendenza comporta anche una grande responsabilità. Non stiamo semplicemente tramandando un’azienda, ma preservando una visione, una cultura e uno stile di vita per le generazioni future”.

Il riferimento al tempo ritorna continuamente nelle parole di Antoine Roland-Billecart. Non è soltanto una questione di storia familiare o di longevità aziendale. È una filosofia che trova espressione concreta nel modo in cui vengono prodotti gli champagne della Maison.

Billecart-Salmon è stata tra le prime realtà della Champagne a introdurre la fermentazione a bassa temperatura, una tecnica che contribuisce ancora oggi alla precisione aromatica e alla freschezza dei vini. Allo stesso modo, i lunghi affinamenti nelle cave di gesso rappresentano una scelta che privilegia l’evoluzione e la complessità rispetto all’immediatezza.

I vostri champagne sono spesso riconosciuti per la loro finezza e precisione, per i lunghi periodi di affinamento e per uno stile che privilegia la profondità rispetto all’impatto immediato. Questo approccio è ancora una scelta consapevole o è ormai diventato il tratto distintivo naturale della Maison?

“È entrambe le cose: una scelta consapevole e un segno distintivo della Maison. Possiamo permetterci di prenderci il tempo necessario perché siamo un’azienda familiare e indipendente, profondamente impegnata a perseguire la qualità e l’eccellenza sopra ogni altra cosa.

Ad esempio, i nostri tempi di affinamento superano di gran lunga gli standard del settore, non perché sia la strada più semplice, ma perché riteniamo sia quella giusta per i nostri champagne. Crediamo che la pazienza permetta ai vini di esprimere una maggiore finezza, complessità e profondità. Le cose migliori della vita meritano di essere attese”.

Le cose migliori meritano di essere attese. È questa, probabilmente, la frase che sintetizza meglio la filosofia della Maison: una visione che non riguarda soltanto il vino, ma anche il rapporto con il territorio e con l’ambiente.

Molto prima che sostenibilità, biodiversità e cambiamento climatico diventassero temi centrali nel dibattito enologico, Billecart-Salmon aveva già avviato un percorso orientato alla tutela dei suoli e alla valorizzazione dell’ecosistema vigneto. Oggi la proprietà conta vigneti certificati biologici, pratiche biodinamiche in continua espansione e un progetto emblematico come il Clos Saint-Hilaire, un ettaro di Pinot Noir trasformato negli ultimi anni in un autentico rifugio per la biodiversità.

Oggi molte Maison parlano di sostenibilità come elemento essenziale del lusso contemporaneo. Nel vostro caso, però, alcune scelte sembrano nascere prima di tutto da una cultura agricola. Quando avete capito che il lavoro in vigneto sarebbe diventato una questione centrale anche per il futuro della Maison?

“Per noi la sostenibilità non è un impegno recente, né una risposta alle aspettative del mercato o ai requisiti delle certificazioni. Fa parte della filosofia di Billecart-Salmon da decenni ed è profondamente radicata nella nostra tradizione agricola e nella convinzione di essere custodi della terra per le generazioni future.

Molto prima che la sostenibilità diventasse un tema centrale nel mondo del vino, lavoravamo già per preservare i suoli, favorire la biodiversità e adattare le nostre pratiche viticole nel rispetto dell’ecosistema vivente del vigneto. Successivamente abbiamo naturalmente aderito ai sistemi di certificazione per formalizzare e misurare impegni che erano già profondamente integrati nel nostro approccio. La Maison ha ottenuto la certificazione Viticulture Durable en Champagne nel 2017; i primi vigneti Billecart-Salmon sono entrati in conversione biologica nel 2019 e sono certificati biologici dal 2022. Parallelamente, le pratiche biodinamiche continuano a estendersi all’interno della proprietà.

Questa visione di lungo periodo orienta i nostri investimenti nella biodiversità, nell’adattamento ai cambiamenti climatici e nella gestione rigenerativa dei vigneti. Nel 2021 Mathieu Roland-Billecart ha ulteriormente rafforzato questo impegno con la creazione della Fondazione Billecart-Salmon, estendendo la nostra azione oltre il vigneto per sostenere iniziative ambientali e sociali nella comunità locale”.

C’è un’altra parola che ricorre spesso nel racconto della Maison: istinto. Non un richiamo romantico o una formula di marketing, ma la capacità di intuire il potenziale di un vino molti anni prima che questo si manifesti pienamente.

Per Antoine Roland-Billecart, tuttavia, l’istinto non può esistere senza il rigore tecnico. È l’equilibrio tra queste due dimensioni che ha consentito a Billecart-Salmon di innovare pur rimanendo fedele alla propria identità.

Chi guida una Maison familiare con una storia così importante si confronta inevitabilmente con aspettative molto elevate. C’è stata una decisione presa più d’istinto che per calcolo e che, col tempo, si è rivelata determinante?

“L’istinto ha sempre avuto un ruolo fondamentale in Billecart-Salmon. Parliamo spesso di un instinct d’exception, quell’intuizione che permette di percepire come un vino esprimerà il proprio vero potenziale molti anni più tardi.

Allo stesso tempo, ogni decisione è supportata da un lavoro rigoroso e da grande precisione. Direi che la forza della Maison risiede proprio nell’equilibrio tra istinto e razionalità. Un esempio è la decisione di mio padre di introdurre, negli anni Cinquanta, la fermentazione a bassa temperatura, una tecnica originariamente utilizzata nella produzione della birra. All’epoca fu una scelta coraggiosa; oggi rappresenta ancora uno degli elementi fondamentali della freschezza e della precisione che caratterizzano tutti i nostri champagne”.

Se l’indipendenza consente di guardare lontano e l’istinto aiuta a individuare nuove strade, il vino resta comunque il giudice finale. E forse non esiste test più severo del tempo.

Dopo oltre quarant’anni trascorsi a rappresentare la Maison nel mondo, Antoine Roland-Billecart continua a trovare nella capacità di evoluzione dei grandi champagne uno dei motivi principali del suo entusiasmo.

Dopo così tanti anni trascorsi in questo mondo, che cosa riesce ancora a sorprenderla davvero della Champagne?

“Quando si nasce e si cresce in Champagne, le sorprese sono probabilmente meno numerose di quanto si possa immaginare. Eppure, continuo a stupirmi della capacità dei grandi vini di invecchiare mantenendo intatte freschezza e finezza. Una delle esperienze più memorabili che abbia vissuto è stata la degustazione di una magnum del 1947. Esprimeva splendide note di frutta candita pur conservando una straordinaria freschezza e vivacità. A rendere quel momento ancora più speciale è stato il fatto che il 1947 fosse anche l’anno di nascita di mio fratello.

Più in generale, ciò che continua a sorprendermi e a ispirarmi è la nostra costante capacità di spingere sempre oltre la qualità dei nostri vini. Ogni generazione ha contribuito a questa ricerca dell’eccellenza: negli anni Settanta mio padre, Jean Roland-Billecart, ha reinterpretato il Billecart-Salmon Rosé, contribuendo a farne uno degli champagne rosé iconici della denominazione. Più recentemente, sotto la guida di Mathieu Roland-Billecart, abbiamo affinato il nostro approccio al dosaggio nelle cuvée sans année e fatto evolvere in modo significativo il nostro Le Réserve, raggiungendo un livello ancora maggiore di precisione, equilibrio e purezza”.

Forse è proprio qui che si comprende meglio l’identità di Billecart-Salmon. Non nei numeri, nelle certificazioni o nei riconoscimenti accumulati in oltre due secoli di storia, ma nella capacità di considerare il vino come qualcosa che attraversa il tempo. Una magnum del 1947 ancora viva, una tecnica introdotta negli anni Cinquanta che continua a definire lo stile della Maison, una famiglia che da sette generazioni custodisce la stessa visione: in un’epoca dominata dalla velocità, Billecart-Salmon continua a rivendicare il lusso più raro di tutti, quello di non avere fretta.

– Paolo Alciati –

Billecart-Salmon Le Blanc de Blancs, il volto minerale della Côte des Blancs

Ci sono champagne che cercano la potenza e altri che privilegiano equilibrio ed eleganza.

Il Le Blanc de Blancs di Billecart-Salmon appartiene senza esitazioni alla seconda categoria: una cuvée di precisione, finezza ed espressione autentica dello Chardonnay.

Nasce da quattro Grand Cru della Côte des Blancs — Avize, Chouilly, Cramant e Le Mesnil-sur-Oger — territori che qui trovano una delle loro espressioni più nitide. Il lungo affinamento sui lieviti, circa cinque anni, e il dosaggio Extra Brut ne definiscono struttura, tensione e identità.

Nel calice si presenta luminoso, con un oro brillante attraversato da riflessi verdolini. Il perlage è finissimo e continuo.

Al naso emerge subito una sensazione di purezza. La mineralità è diretta, quasi calcarea, seguita da note di pasticceria, burro fresco e fiori bianchi. Con l’ossigenazione il vino si apre, senza perdere precisione.

In bocca è cremoso, sostenuto da una trama gessosa che ne definisce il profilo. Mandorla fresca, cedro e agrumi maturi accompagnano un sorso teso e lineare. La chiusura è salina, precisa e persistente.

Non è uno champagne di esuberanza aromatica, ma di definizione. La sua forza sta nella capacità di trasformare la mineralità in tratto distintivo.

A tavola si inserisce nell’alta cucina. Trova la sua espressione più classica con caviale Osciètre e ostriche selezionate, oppure in preparazioni essenziali di pesce crudo, crostacei e pesci nobili.

Può evolvere fino a dieci anni in bottiglia, leggermente oltre in magnum, nel segno della filosofia della Maison: privilegiare l’eleganza alla spettacolarità, lasciando allo Chardonnay della Côte des Blancs la libertà di esprimersi nella sua forma più pura.