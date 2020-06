Mangia come parli, il nuovo libro di Davide Oldani

Dall’ideatore della Cucina POP, in libreria: MANGIA COME PARLI di Davide Oldani

80 ricette semplici in un libro di cucina e cultura del cibo

Edizioni Il Sole 24 Ore – In edicola dal 4 luglio e in libreria dal 16 luglio

Un viaggio di andata e ritorno delle tradizioni culinarie delle 20 regioni italiane rispettando la stagionalità dei prodotti.

Dal programma di Radio 24 “Mangia come parli” con lo chef Davide Oldani e il giornalista Pierluigi Pardo, le ricette di Davide Oldani in un libro di cucina e cultura del cibo.

In questo periodo particolare con la difficile situazione sanitaria legata al coronavirus, abbiamo vissuto più tempo nelle case divertendoci in cucina nella preparazione di piatti. “Il cibo ci ha tenuti insieme. – sottolinea Davide Oldani– Con questo libro mi piacerebbe dare una mano a chi, per necessità o per passione, ha voglia di cimentarsi con la cucina, affinché lo stare insieme intorno a una tavola sia anche motivo di soddisfazione oltre che di piacere.”

Con Davide Oldani, ideatore della Cucina POP basata sulla semplicità e sulle materie prime essenziali, è nata l’idea di un viaggio di andata e ritorno nelle regioni italiane che parte dalla conoscenza delle materie prime e dei prodotti di stagione e dal rispetto delle tradizioni culinarie, di regione in regione e di stagione in stagione. “Ho pubblicato libri con ricette e libri senza ricette. In questo, ho deciso di ‘raccontare’ la cucina in forma agile, proponendo ai lettori i piatti presentati nel corso della trasmissione ‘Mangia come parli’ di Radio 24 con un linguaggio semplice e accompagnando le preparazioni passo dopo passo. Regioni e tradizioni sono stati i binari lungo i quali ho percorso il mio ‘giro d’Italia’. Ho raccolto le ricette seguendo il criterio della stagione e sottolineando quanto più possibile le caratteristiche e la provenienza di ciascun ingrediente”. Scrive Davide Oldani nella prefazione del libro.

Dunque un libro di ricette semplici da realizzare, ma con un tocco in più. Non solo: una serie di consigli gastronomici arricchiscono il volume. 80 le ricette, tradotte anche in lingua inglese,raccolte in un volume che unisce le tradizioni e la stagionalità dei prodotti ai suggerimenti su come cucinarli, con l’incursione di Pierluigi Pardo, compagno di microfono, in un racconto delle eccellenze gastronomiche del territorio italiano. Perché Mangia come parli è sì un libro di cucina, ma è soprattutto un libro di cultura del cibo. Una cultura antica che porta con sé storia e conoscenza delle coltivazioni dalla Mesopotamia alla tavola. Per Davide Oldani il rispetto della materia prima unita alla semplicità della lavorazione sono i capisaldi del suo successo, apprezzato in tutto il mondo e riconosciuto fra i grandi chef della cucina italiana dalle più autorevoli guide gastronomiche internazionali.

Un libro per tutti, adatto a tutti, che nasce dall’esperienza radiofonica, in onda il sabato alle 11.00 e la domenica alle 20.00, e che trova in questa splendida e arricchita veste letteraria, la dimostrazione che ‘da Mangia come parli a Mangia come leggi’, il passo è breve.

L’AUTORE

Davide Oldani è lo chef che ha ideato la Cucina POP basata sulla semplicità e sulle materie prime essenziali. E’ proprietario del Ristorante D’O e Ambasciatore della Cucina italiana nel mondo. Le più autorevoli guide gastronomiche lo annoverano fra i grandi chef della cucina italiana. Ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano. Nel novembre 2013 è stato invitato ad Harvard in seguito a una case history sul suo ristorante pubblicata sulla Harvard Business School Review. È stato nominato Ambassador EXPO 2015 e nello stesso anno è stato chiamato a partecipare come speaker al World Business Forum di Milano E’ stato nominato dal CONI Food & Sport Ambassador e chiamato come chef a Casa Italia per le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Da oltre due anni conduce su Radio 24 la trasmissione

“Mangia come parli” in coppia con Pierluigi Pardo.

Pagine: 160 – Formato: 17×24 – Confezione: brossura con alette

Prezzo edicola: €14,90 – Prezzo libreria: €16,90

Uscita: in edicola dal 4 luglio e in libreria dal 16 luglio

Redazione Centrale TdG