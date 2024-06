Tempo d’estate da Orbicà Mozzarella Bar: ecco “Summer Delights”

Per il 20° anniversario del marchio, una nuova proposta con una speciale rassegna di piatti signature e un’esclusiva drink list

L’estate è alle porte e Obicà Mozzarella Bar propone “Summer Delights”, una nuova proposta food studiata per esaltare la freschezza e la stagionalità degli ingredienti, tra inediti accostamenti e grandi classici. I nuovi piatti rappresentano come sempre l’identità contemporanea e cosmopolita del Brand, simbolo dell’autenticità e della genuinità dei migliori prodotti italiani nel mondo, e riflettono l’anima semplice e originale della cucina, in grado di valorizzare al meglio le materie prime.

Per iniziare, è possibile scegliere tra una selezione di Small Plates tra cui la Panzanella di Mare con Gamberi, Calamaretti, Pomodori Datterini Gialli e Rossi, Dressing al Cetriolo e Alici, la Tartare di Pomodoro con Pomodoro Masseria Dauna, Senape, Tarallo Sbriciolato, Capperi Fritti e Salsa al Basilico, e i Crostini, come quello con Mozzarella di Bufala Campana DOP Affumicata e Friggitelli saltati con Alici.

Tra i primi spiccano gli Spaghetti alla Chitarra con Crema di Zucchine, Gamberi in Salsa Bisque e Zucchine Marinate; mentre, tra i secondi, il Fritto dell’Orto con Zucchine, Peperoni, Funghi Portobello, Melanzane in Pastella con Senape, serviti con Salsa al Pomodoro. In carta, anche le Insalate – come la Burrata e Fragole con Rucola, Spinacino, Fagiolini, Pinoli Italiani, Basilico Fresco e Riduzione all’Aceto Balsamico – e le Pizze, tra cui la Pesto e Stracciatella con Fiordilatte di Agerola, Pesto di Basilico, Pesto di Pomodori Secchi, Crema di Stracciatella al Lime e Mandorle Tostate, oppure la Filetto di Tonnetto con Pomodoro Biologico, Filetti di Tonnetto Alletterato, Pomodori Datterini Gialli, Olive Taggiasche, Scorza di Lime e Basilico Fresco.

Al nuovo menu “Summer Delights” si affiancano gli “Anniversary Special”, che omaggiano le specialità e i produttori che hanno fatto la storia di Obicà negli ultimi vent’anni. Fino agli inizi di giugno, la protagonista è la Figliata di Latte di Bufala con Bocconcini di Mozzarella di Bufala Campana DOP, sia come piatto singolo sia abbinata a vari Small Plates, come, ad esempio, i Crostini con Pacchetelle di Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP e Origano Fresco, la Caponata Siciliana e il Pesto di Pomodori Secchi.

Da metà giugno ad agosto, sarà invece disponibile uno speciale menù campano in collaborazione con Gentile, che propone la pregiata pasta di Gragnano IGP e altri prodotti della tradizione campana. A settembre e ottobre, sarà la volta del Salumificio Santoro, azienda pugliese che produce salumi tradizionali nel cuore della Valle D’Itria, tra cui il Capocollo di Martina Franca, nato da antiche tradizioni contadine che lo hanno conservato fino ai nostri giorni, grazie alla lenta marinatura e al profumo dell’affumicatura con la corteccia di fragno. A chiudere i festeggiamenti, a novembre e dicembre, sarà Savitar, l’azienda punto di riferimento per la qualità nel mondo del tartufo.

Spazio anche al food pairing: per l’aperitivo oppure in abbinamento ai piatti, Obicà propone “Viaggio in Italia”, un’esclusiva drink list firmata dal beverage specialist Luca Scrimenti e dedicata alle sei città in Italia in cui è presente il marchio. Sei drink all’insegna della qualità italiana, ognuno realizzato con un ingrediente simbolo della città a cui s’ispira: Torino (Vermouth Bianco Del Professore, Chartreuse Verte, Cordiale al Ribes e Lampone, Tonica Superfine Tassoni), Milano (Campari, Cordiale al Mango e Zenzero, Cinzano Prosecco DOC), Firenze (Gin, Campari, Cinzano Vermouth Rosso, Liquore al Caffè), Roma (Sambuca, Vodka, Liquore al Caffè, Espresso Dolcificato), Cagliari (Mirto, Gin Superfine al Cedro Tassoni, Succo di Lime, Zucchero) e Palermo (Passito di Pantelleria DOC Sentivento, Gassosa Bio Galvanina, Tintura di Limone).

Obicà Mozzarella Bar è il Gruppo portavoce dell’autenticità e della genuinità dei migliori prodotti italiani nel mondo e conta, a oggi, 24 ristoranti tra Italia ed estero, dall’atmosfera cosmopolita e conviviale. Da Milano a Palermo, da New York a Tokyo, l’emblema del Brand è la Mozzarella di Bufala Campana DOP. In dialetto napoletano Obicà significa “Eccolo qua!” ed è un’espressione usata per indicare qualcosa di sorprendente, proprio come una Mozzarella, morbida, saporita, da gustare nelle sue infinite declinazioni. La filosofia alla base dell’insegna – fondata nel 2004 da Silvio Ursini e attualmente di proprietà della Famiglia Scudieri – intreccia l’anima italiana a uno spirito cosmopolita, in un mix di convivialità e innovazione, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di lusso accessibile a tutti.

Info: www.obica.com

