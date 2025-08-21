Svizzera: un “Grand Tour”

Gusto, benessere e creatività in territorio svizzero: dal Canton Ticino a Crans Montana, a Zurigo

Non tutti sanno che una ideale Route 66 non esiste solo negli USA, ma anche in Europa, in Svizzera.

Qui, esattamente dieci anni fa, è nato il Grand Tour of Switzerland, il road trip che permette ai viaggiatori di scoprire i paesaggi più spettacolari del Paese.

Un’avventura unica, tra natura e cultura, che attraversa luoghi iconici: dalle rive dei laghi ricoperte di palme ai ghiacciai scintillanti, dagli affascinanti villaggi medievali alle città più vivaci.

La personalizzazione e la varietà sono i punti di forza di questa avventura on the road: i visitatori possono scegliere la durata del viaggio, quali attrazioni visitare e con quale mezzo. Grazie a informazioni dettagliate, mappe GPX e proposte sempre aggiornate, ognuno può creare il suo Grand Tour, visitando anche località insolite, fuori dalle tradizionali rotte turistiche.

Andiamo dunque anche noi alla ricerca del nostro personale Grand Tour, ideale per vivere l’autunno 2025.

Il Canton Ticino

Cominciamo dal Canton Ticino, il cantone più vicino all’Italia, l’angolo mediterraneo della Svizzera, dove splendono oltre 2.170 ore di sole all’anno. Il paesaggio ticinese ha una doppia anima – balneare da un lato, alpina dall’altro – e permette dunque di soddisfare tutti i gusti: dal dolce far niente in riva al lago, magari sorseggiando un drink al beach bar, alle attività più dinamiche in montagna, come il Trekking del Sole in Valle di Blenio.

S.Pellegrino Sapori Ticino 2025

Tappa imperdibile per i buongustai sarà S.Pellegrino Sapori Ticino 2025 – XIX Edizione che, dal 18 settembre al 16 novembre, proporrà una grande avventura brasiliana.

Dany Stauffacher, CEO di S.Pellegrino Sapori Ticino, afferma con soddisfazione “Sono felice di portare un po’ di Brasile in Ticino. Ancora una volta la gastronomia diventa la giusta piattaforma per comunicare diversi temi e sviluppare uno scambio culturale senza confini”

La cultura gastronomica brasiliana, che riflette la mescolanza culturale avvenuta nei secoli passati tra indio, africani ed europei sarà protagonista di cene che si svolgeranno in alcune delle più belle e significative location del Ticino, ospitata da grandi chef ticinesi: Hotel Splendide Royal – Lugano, Grand Hotel Villa Castagnola – Lugano, Villa Principe Leopoldo – Lugano, Casinò Lugano, Swiss Diamond Hotel – Vico Morcote, La Romantica Boutique Hotel – Melide, Hotel Eden Roc – Ascona, Hotel Belvedere – Locarno, Ristorante La Baia – Muralto-Locarno, Seven Toc Toc – Ascona, Ristorante Seven – Lugano, Ristorante Ciani – Lugano, Tenuta Castello di Morcote – Vico Morcote, Moncucchetto – Lugano, Ristorante Meta – Lugano.

Come ogni anno, il Festival inizierà ufficialmente con il Grand Opening presso l’Hotel Splendide Royal a Lugano dedicato agli Chef di Swiss Deluxe Hotels e si chiuderà con il consueto Final Party per la prima volta nel nuovo La Romantica Boutique Hotel di Melide con alcuni chef delle Grandes Tables Suisses del Ticino (info www.sanpellegrinosaporiticino.ch)

Splash e Spa Tamaro

Rimaniamo in Canton Ticino per rilassarci allo Splash e Spa Tamaro: una destinazione unica che coniuga divertimento, benessere e relax, a pochi minuti da Lugano, circondata dall’incanto del Monte Tamaro.

Aperto tutti i giorni dell’anno, risultato di un progetto innovativo e rispettoso dell’ambiente (testimoniato della prestigiosa certificazione QAS – Qualità Ambiente Sicurezza), Splash e Spa Tamaro si sviluppa su un’area di 12.000 mq., ed è facilmente raggiungibile in auto o treno dal Nord Italia.

Considerato uno dei migliori parchi acquatici d’Europa con vasche riscaldate e modernissimi scivoli per tante avventure emozionanti e per il divertimento di adulti e piccini, offre anche una vasca interna con pool bar ed una esterna panoramica e utilizzabile anche d’inverno, con getti d’acqua ed idromassaggi.

Splash e Spa Tamaro rappresenta inoltre una vera e propria oasi di relax con un’ampia area Spa e wellness con saune tematiche, bagno turco, percorso Hammam, vasca salina iodata, grotta della neve, cabine per trattamenti e rituali personalizzati ( info www.splashespa.ch/it/)

Crans-Montana: una regione vinicola

I colori sgargianti dei boschi, il tepore del sole, la quiete dei laghi: scoprire a settembre Crans-Montana, nel Cantone del Valais, vuol dire concedersi una più che meritata parentesi di piacere!

E il panorama sulle più belle vette delle Alpi promette di lasciare davvero senza fiato.

Perfetta per la stagione autunnale, con 320 ettari di vigneto, Crans-Montana offre un paesaggio pittoresco e vitigni regionali unici.

Sono, ad esempio, l’Humagne, la Petite Arvine o il Cornalin, che si possono scoprire con una degustazione nelle cantine tipiche dei vinificatori locali o nelle enoteche della regione.

Troveranno spunti di interesse anche gli appassionati di storia e di edifici storici, grazie al Castello di Vaas, graziosa costruzione secolare che ospita una mostra permanente e un’enoteca dedicata al Cornalin e ai vini della regione.

Ecco qualche suggerimento.

Il 6 settembre le Temps du Cornalin celebra il più antico e prestigioso vino rosso del Vallese. La frazione di Flanthey, culla del Cornalin e vero e proprio balcone sulla valle del Rodano, invita il pubblico a una giornata dedicata alla scoperta dei vini e prodotti locali. Nel cuore del vigneto di Corin, la regione più assolata della Svizzera, in una cornice bucolica, la Cantina Le Tambourin propone una degustazione dei suoi cru, accompagnata da piatti della regione (info www.crans-montana.ch – www.valaiswinetours.com).

Zurigo per grandi creativi

Spostiamoci a nord, nel Cantone tedesco di Zurigo.

A settembre Zurigo sarà capitale del design: dal 4 al 14 tornano le Zurich Design Weeks, il più grande evento dedicato al design in Svizzera, che quest’anno si svolge in concomitanza con la quinta edizione della Design Biennale Zurich.

Per undici giorni, la città si trasformerà in un vivace crocevia internazionale di creatività, innovazione e sperimentazione.

Il tema della quarta edizione, TEAM UP, mette al centro la forza della collaborazione come motore dell’innovazione nel design. Anche il visual ufficiale 2025, firmato dallo studio ALP Atelier Landolt Pfister, riflette questa filosofia: un grande cubo composto da tanti piccoli cubi, a simboleggiare come l’unione di molteplici talenti possa generare qualcosa di significativo e duraturo.

Durante gli 11 giorni del festival, Zurigo si colorerà di verde neon, con poster, flyer e installazioni in tutta la città. Le ormai iconiche sculture sostenibili in bianco e verde, a forma di cubo, segnaleranno studi, showroom e negozi dei partner coinvolti (info zurichdesignweeks.ch).

La Svizzera su rotaie

Esistono innumerevoli ragioni per esplorare la Svizzera con i trasporti pubblici: the view, the reliability, the reach, the sustainability e the ticket sono solo cinque di queste.

Tra tutti gli itinerari possibili, ne suggeriamo uno spettacolare: la Landwasserwelt fonde natura, cultura e tecnica, attraverso l’iconico paesaggio del viadotto Landwasser. I cinque mondi esperienziali, ferrovia, cultura, agricoltura, bosco e acqua, mettono in risalto il lascito e la bellezza naturalistica della Regione dell’Albula. L’attrazione è accessibile tutto l’anno e promuove il turismo sostenibile nei Grigioni.

Ticinopass

E il ticinopass estivo permette l’accesso illimitato sino al 31 ottobre 2025 agli impianti di risalita di Airolo Pesciüm, Bosco Gurin, Nara e Carì (con o senza MTB). Oltre a facilitare l’esplorazione del territorio, il pass offre sconti vantaggiosi su attività e attrazioni.

Tutte le info:

Franca Dell’Arciprete Scotti