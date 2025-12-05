Rossi che scaldano il cuore: intensi, eleganti, indimenticabili

CAIAROSSA (TOSCANA)

PERGOLAIA IGT TOSCANA ROSSO 2021

Ottenuto da un blend di Sangiovese, Merlot e Cabernet Franc, il Pergolaia 2021 di Caiarossa nasce da un’annata segnata da un clima variabile, con l’alternarsi di periodi asciutti e piogge rigeneranti, culminata in giornate soleggiate protrattesi fino alla fine di settembre. Queste condizioni hanno garantito una maturazione ideale delle uve, che hanno mantenuto una piacevole freschezza, esaltando le note fruttate tipiche del Sangiovese e donando al vino una perfetta armonia.

La vendemmia, svolta interamente a mano, è iniziata il 10 settembre con la raccolta del Sangiovese.

Tutte le varietà vengono vinificate separatamente, con fermentazioni lente ed estrazioni delicate. Dopo l’assemblaggio, il Pergolaia affina per circa 12 mesi in botti di legno.

Un vino di grande personalità, con un bouquet intenso, un corpo morbido e avvolgente, tannini setosi e una notevole profondità, perfetto per accompagnare le cene di Natale più raffinate.

CORDERO DI MONTEZEMOLO (PIEMONTE)

BAROLO ENRICO VI DI CORDERO DI MONTEZEMOLO

Barolo Enrico VI di Cordero di Montezemolo è un’eccellenza delle Langhe, ottenuto da uve Nebbiolo selezionate e affinato con cura per esprimere eleganza e complessità. Al naso regala profumi intensi di frutti rossi, spezie e note balsamiche, mentre al palato è strutturato, armonioso e persistente. La sua ricchezza lo rende ideale per accompagnare i grandi piatti delle feste, come arrosti, brasati e selvaggina. Perfetto per chi cerca un vino capace di esaltare ogni portata e rendere speciale la convivialità. Un’etichetta che racconta tradizione e prestigio in ogni sorso.

GRADIS’CIUTTA (FRIULI VENEZIA GIULIA)

MONSVINI 2019

Il Monsvini è il taglio Bordolese che Gradis’ciutta produce con le migliori uve delle varietà di Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon che crescono all’interno dei vigneti di proprietà, a cavallo del confine tra Italia e Slovenia. Si presenta di color rosso rubino con note di carminio, al naso si riconoscono il cioccolato fondente, le violette e il the nero, fragranze che lasciano poi spazio sul palato a una struttura decisa, tannini delicate e sentori di frutti di bosco. Da servire alla temperatura di 15°C è un vino ideale per il periodo delle Feste.

LE MACCHIOLE (TOSCANA)

MESSORIO 2022

Nato nel 1994, il Messorio di Le Macchiole è una sfida personale con una delle varietà più diffuse nel bolgherese, sulla costa toscana e nel mondo: il Merlot. L’idea, da subito, è stata quella di trasformare i grappoli migliori in un vino di grande impatto e personalità, allontanandosi quanto più possibile dallo schema che lo vorrebbe docile e prevedibile ma facendone, al contrario, un cavallo di razza che non rinuncia a scalpitare. Il nome si riallaccia al periodo della mietitura e della raccolta, passaggio fondamentale di ogni attività agricola. Un vino estremamente elegante e unico, da condividere con gli amanti del vino rosso durante le feste natalizie.

LIBRANDI (CALABRIA)

GRAVELLO CALABRIA ROSSO IGT

Il Gravello nasce nella Tenuta Arcidiaconato, a Strongoli, dall’unione tra Gaglioppo e Cabernet Sauvignon. Matura per 12 mesi in barrique e affina in bottiglia, offrendo un profilo elegante e persistente. È pronto dopo due anni dalla vendemmia e può evolvere per oltre dieci anni. Si abbina perfettamente a carni rosse, selvaggina, formaggi stagionati e piatti speziati.

PODERI LUIGI EINAUDI (PIEMONTE)

BAROLO DOCG CANNUBI

Barolo Cannubi di Poderi Luigi Einaudi nasce dalle pregiate uve Nebbiolo del celebre cru Cannubi, nel cuore di Barolo. Si distingue per il colore rosso granato brillante, che con il tempo assume eleganti riflessi ambrati. Al naso sprigiona profumi intensi di frutta matura e spezie, mentre al palato è pieno, vellutato e di grande struttura, con un lungo finale di goudron e note speziate. La sua complessità e tannicità lo rendono perfetto per accompagnare i piatti delle feste, come arrosti, brasati e formaggi stagionati. Un vino di classe, capace di regalare emozioni e di evolvere magnificamente negli anni.

TALOSA (TOSCANA)

NOBILE DI MONTEPULCIANO PIEVE LE GRAZIE VIGNA CHIUSINO 2021

Il Vino Nobile di Montepulciano – Pieve Le Grazie, Vigna Chiusino è un rosso elegante e profondo, nato sulle colline storiche di Montepulciano. Fin dal primo sorso rivela un carattere raffinato, ricco di armonia e calore, con quei profumi e quelle sfumature tipiche dei grandi vini toscani. La sua struttura avvolgente e la lunga persistenza lo rendono un compagno ideale dei momenti importanti, perfetto per arricchire una tavola delle feste con un tocco di autenticità e prestigio. È un vino che sa raccontare il territorio con finezza e che trasmette, in ogni bicchiere, la cura e il tempo dedicati alla sua maturazione.

PREZZO: 125,00 euro online

SITO WEB: talosa.it

TENUTA DI CASTELLARO (SICILIA)

CORINTO NERO

Corinto Nero di Tenuta di Castellaro è un rosso secco unico, nato sui terreni vulcanici di Lipari, dove il vento e il sole mediterraneo plasmano un vitigno di origine antica. Dal colore intenso con riflessi violacei, sprigiona profumi di frutta rossa matura, spezie e note di pepe verde e liquirizia. Al palato è armonico, sapido e persistente, con tannini morbidi che ne esaltano l’eleganza. Perfetto per accompagnare i pranzi delle feste, si abbina a carni arrosto, piatti speziati e formaggi stagionati. Un vino che racconta la forza e la bellezza delle Eolie in ogni sorso.

PREZZO: 42,00 euro online

SITO WEB: tenutedicastellaro.it

TENUTA STELLA (FRIULI VENEZIA GIULIA)

MERLOT RISERVA COLLIO

Merlot Riserva Collio di Tenuta Stella è un rosso elegante e avvolgente, ottenuto da uve Merlot di vecchi vigneti e affinato 24 mesi in barrique di rovere francese. Si presenta con un colore rubino intenso e profumi di confettura, frutti di bosco e amarena, arricchiti da delicate note speziate. Al palato è morbido, strutturato e fresco, con tannini vellutati che ne esaltano la persistenza. Perfetto per i pranzi delle feste, accompagna arrosti, brasati, selvaggina e formaggi stagionati. Un vino biologico che racconta la tradizione e la qualità del Collio in ogni sorso.

TENUTE TOMASELLA

BASTÌE ROSSO

Le Bastìe Rosso è un Merlot di Tenute Tomasella, ottenuto da uve selezionate e raccolte a mano. Ha un colore rosso intenso e un profumo elegante di frutti rossi e spezie. Il gusto è pieno, armonioso e persistente. Si abbina perfettamente a carni rosse, selvaggina, brasati e formaggi stagionati, rendendolo ideale per le tavole delle feste. Raggiunge la sua migliore qualità dopo 4-5 anni e si conserva fino a 8-10 anni.

TOMMASI FAMILY ESTATES – DE BURIS (VENETO)

DE BURIS VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE DOC 2019

Un rosso rubino intenso che racconta la tradizione della Valpolicella con eleganza e carattere. Al naso sprigiona profumi di ciliegia matura, marasca e prugna, impreziositi da una delicata nota pepata. In bocca si distingue per la sua struttura armoniosa, vivace acidità e tannini raffinati, con una persistenza lunga e avvolgente. Perfetto per accompagnare i pranzi delle feste, si sposa magnificamente con arrosti, selvaggina e formaggi stagionati. Un vino che richiede tempo e attenzione per svelare tutte le sue sfumature.

PREZZO: 85,00 euro online

SITO WEB: deburis.it

VECCHIE TERRE DI MONTEFILI (TOSCANA)

ANFITEATRO IGT TOSCANA 2019

Questo Sangiovese proveniente dalla vigna più vecchia di Montefili, rappresenta il cuore e l’anima dell’azienda. Al palato è intenso, con una cascata di frutti: ciliegia essiccata, nettarina matura, scorza d’arancia e fico. Note di cannella, zenzero e leggera affumicatura lo rendono particolare e unico. La sua struttura importante con tannini vellutati permette un finale molto lungo e meditativo. Con la sua eleganza è perfetto per l’intimità del Natale.

