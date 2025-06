Roccaverano festeggia il suo formaggio DOP con la Carrettesca

Sabato 28 e domenica 29 giugno il borgo astigiano ospita la XXIV edizione della manifestazione che celebra il Roccaverano DOP. Degustazioni con i produttori, masterclass guidate da ONAF, abbinamenti con tipicità locali e i concorsi per eleggere il miglior Roccaverano DOP in Tavola e in Fiera. Spazio anche ai più piccoli con la premiazione del contest rivolto alle scuole dell’infanzia del territorio.

Il viaggio alla scoperta della DOP prosegue il 6 luglio con la prima “Domenica del Roccaverano”

Per due giorni il suggestivo borgo di Roccaverano (AT) torna ad essere una delle capitali gastronomiche e turistiche del Piemonte. Sabato 28 (a partire dalle ore 19) e domenica 29 giugno (dalle ore 10 fino a sera) si terrà, infatti, la XXIV edizione della Fiera Carrettesca: la manifestazione organizzata dal Consorzio per la Tutela del Roccaverano DOP e dai suoi produttori che, anno dopo anno, coinvolge e accoglie un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, interessato a scoprire le eccellenze gastronomiche, agricole e naturali di un’affascinante area della langa piemontese.

“La Carrettesca è un’ occasione speciale per vivere da vicino il mondo del Roccaverano DOP e godersi un week-end ricco di allegria, cultura e sapori autentici – Dichiara Matteo Marconi, Presidente del Consorzio per la Tutela del Roccaverano DOP – Una grande festa popolare sotto il segno della convivialità, dell’aggregazione e della condivisione tra produttori e consumatori, esperti del settore e semplici curiosi, abitanti del territorio e turisti, ma anche un appuntamento di assoluto valore per mettere in “mostra” il nostro tesoro produttivo e creare occasioni di confronto su quello che è stato fatto in questi anni con uno sguardo proiettato al futuro. E proprio per quanto riguarda il futuro, in questa edizione per la prima volta abbiamo coinvolto anche i più piccoli con un contest ludico – educativo che li ha avvicinati alla cultura contadina e al mondo affascinante e complesso del Roccaverano DOP”.

Il primo intenso “assaggio” della Carrettesca si avrà sabato 28 giugno, dalle 19, con la degustazione guidata di Roccaverano DOP in abbinamento con i vini del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato e con un percorso gastronomico in modalità street food a base delle tipicità locali proposte dalle Pro Loco del territorio. Ad accompagnare l’intera serata, la musica di DJ Abba.

Il clou, come da tradizione, sarà domenica 29 giugno. A partire dalle 10, fino alla chiusura della manifestazione, spazio alla mostra – mercato, alla presenza dei produttori del Consorzio del Roccaverano DOP con i propri prodotti in degustazione e vendita.

Intorno alle 12 si potranno assaporare i piatti della tradizione cucinati dalle Pro-Loco del territorio che proporranno le loro specialità gastronomiche: la Proloco di Cessole con i Friciò, la Proloco di San Giorgio con le Friciule, la Proloco di Ovrano con la FocRoc con Roccaverano dop, la Proloco di Denice con i ravioli in bianco burro e salvia o al vino, la Proloco di Spigno Monferrato con i ravioli al plin fritti, la Proloco di Montechiaro con i panini alle acciughe e la Proloco di Roccaverano con gli Gnocchi al Roccaverano DOP e la Polenta alla piastra con salsiccia.

