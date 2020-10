Potsdam & Kartoffelklosse

Oggi vi porto a Potsdam, la “Versailles tedesca”, meta storica della regione di Brandenburg, Germania. Si trova a breve distanza da Berlino, facilmente raggiungibile con un treno S7-Bahn e con un regolare biglietto che copre le zone A, B, C.

Ricca di suntuosi palazzi molti dei quali patrimoni Unesco, offre arte, storia, castelli, meravigliosi parchi e… a tavola, i kartoffelklosse.

DA NON PERDERE



Castello di Charlottenhof

Neuen Palais

Museo Barberini

Belvedere

Palazzo e Parco di Sanssouci

Il Palazzo Cecilienhof dove Churchill, Truman e Stalin discussero il futuro della Germania nella famosa Conferenza del 1945, attualmente soggetto di una mostra.

Film Museum celebra lo Studio Babelsberg, centro del cinema espressionistico tedesco degli anni ’20: tra i più antichi al mondo, ebbero come protagonisti tra gli altri Marlene Dietrich e Fritz Lang.

Quartiere olandese il più caratteristico di tutta la città, adornato da edifici del XVII secolo progettati dall’architetto olandese Boumann.

DOVE MANGIARE



Soup Bistro

Se avete voglia di una buona zuppa

Der Butt

Se amate il pesce, questo è il vostro posto! Tra i piatti, una specialità locale: l'anguilla alla salsa di aneto.

Zum Fliegenden Hollaender

Spartanamente sbrigativo, menu in tedesco, anche se (malvolentieri) vi daranno quello in inglese. Piatto tipico: un ricco arrosto di maiale con prugne e i tradizionali kartoffelklosse, gnocconi di patate, forse il mio piatto preferito della cucina locale.

Questi grandi gnocchi, chiamati anche kartoffelknödel, si abbinano a carni e sughi. Le patate ideali sono quelle farinose, tipo le Russets e le Yukon Gold. Vanno cotte con la buccia, il giorno prima. Raffreddate, pelate, schiacciate e messe in frigo per 12-24 ore e in seguito amalgamate alla farina, 1 tazza di amido di mais, burro fuso, uova, sale e noce moscata.

Si passa quindi alla creazione degli gnocchi che devono essere di circa 8 cm di diametro e nascondere all’interno un cubetto di pane raffermo. Una dolce bollitura di circa 15 minuti e i vostri kartoffelklosse sono pronti per essere serviti.

Il trucco della nonna: per evitare che gli gnocchi si attacchino alle mani, basterà bagnarsele con acqua o spolverale con farina.

Cesare Zucca

Credit Photo Cesare Zucca