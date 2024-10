Pioggia di premi per “Il Fondatore”, Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG Riserva 2021

Grande trionfo per il “Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG Riserva 2021 “Il Fondatore” che ha ottenuto l’attenzione dei più importanti critici enogastronomici nazionali ed internazionali e delle più autorevoli Guide dei vini. Dopo aver ricevuto il premio nell’edizione 2024 per il Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG Riserva “Limpronta” 2020, Montalbera conferma la sua eccellenza nell’edizione Bibenda 2025 con l’assegnazione dei 5 Grappoli al Ruchè “Il Fondatore”, autentica espressione del terroir monferrino e omaggio a Enrico Riccardo Morando.

ViniBuoni di Italia conferisce il suo massimo riconoscimento, Corona ViniBuoni al Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva DOCG 2021 “Il Fondatore”, annoverato anche nei TOP 300, premio speciale assegnato durante le Finali Nazionali dai curatori nazionali della Guida, Mario Busso e Alessandro Scorsone, ai migliori 300 tra i vini che hanno ottenuto la CORONA di Vinibuoni d’Italia.

Il WineHunter Award 2024, prestigioso riconoscimento internazionale di qualità ed eccellenza guidato da Helmuth Koecher, ha assegnato la “GOLD MEDAL” al “Il Fondatore”, candidato anche al “PLATINUM 2024” al The WineHunter Award PlaTnum Award, un traguardo a cui hanno avuto accesso i TOP 100 vini che hanno raggiunto una votazione di almeno 95/100.

Il Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG Riserva 2021 “Il Fondatore” ha o1enuto il punteggio 110 cum laude anche dall’esperto conoscitore di vini a livello mondiale Wine Killer Luca Gardini, il quale lo ha descritto in casting notes come un vino “di grande profondità, compatto nel bicchiere. In bocca è teso ed elegante, con finale fresco e balsamico, di grande bevibilità”. Continua anche l’ascesa internazionale per Montalbera che ha visto “Il Fondatore” oggetto di numerosi riconoscimenti come i 90 punti di James Suckling, uno dei più noti critici di vino americano considerato un influente conoscitore vitivinicolo a livello mondiale, 96 punti di Forbes by Tom Mullen, 93 punti da Forbes by Tom Hyland e 93 punti da Kerin O’Keefe!

“Sono onorato di aver ricevuto questi importanti riconoscimenti dalle più prestigiose Guide di Vini. Questo successo mi suscita un’emozione particolare per il forte legame con mio nonno, capostipite di famiglia e fondatore di Montalbera. Il Fondatore non rappresenta solo una potente e sontuosa espressione del Ruchè, ma anche un omaggio alla storia visionaria e al ricco patrimonio viticolo di Montalbera e questi premi ne rendono ulteriore valore. Il tributo a Enrico Riccardo Morando, alla nostra storia e alla nostre radici.” racconta Franco Morando, CEO e Direttore Generale di Montalbera.

Franco Morando è stato uno dei fautori della riforma dello Statuto disciplinare del Ruchè avvenuto nel 2013, in cui si è parlato della “novità della menzione Riserva”. Montalbera è stata una delle prime aziende a sperimentare gli affinamenti in legno del vitigno Ruchè, prima con “LIMPRONTA” e poi con “IL FONDATORE” aggiungendo all’etichetta del vino l’indicazione RISERVA. Il Fondatore viene affinato in botti di rovere francese, di secondo o terzo passaggio, per circa 10-12 mesi e presenta al palato un sapore potente e caratteristico, di grande persistenza. Di colore rosso rubino con riflessi granato “Il Fondatore” porta con se un profumo intenso, con tendenziali ricordi aromatici e sentori di frutti di bosco che sfumano sinuosamente in spezie orientali e pepe nero. Fresco e setoso, dalla piena consistenza e pura espressione dell’autoctono monferrino. La produzione ammonta a 9.500 bottiglie lt 0,75 e 95 Magnum lt 1,5, numeri che presentano un ulteriore omaggio a Enrico Riccardo Morando, scomparso alla veneranda età di 95 anni.

Montalbera è una cantina tecnologicamente all’avanguardia organizzata per interpretare al meglio il “frutto” che la terra annualmente dona, rispettando le tradizioni millenarie del territorio. Il risultato di questa crescita permette di affermare che circa il 60% del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG e circa il 15% del Grignolino d’Asti DOC “prodotto al mondo” “sgorga” dalle cantine Montalbera in Castagnole Monferrato. Montalbera è costituita da due cantine. La Cantina di Castagnole Monferrato di 110 ettari in un unico appezzamento è la sede per la vinificazione e l’affinamento dei vini ed è l’unica a poter esser visitata con un incoming a 360° che include le Wine Suites affacciate sullo splendido anfiteatro di vigneti. Una sala di degustazione professionale, un ristorante interno solo per “private tasting” e un “wine shop” con possibilità di degustazioni focalizzate anche sulle “annate fuori commercio” portano in essere un’eccellente accoglienza per l’appassionato e l’operatore del settore attento ed esigente. La seconda Cantina, con 15 ettari in un unico appezzamento, è sita a Castiglione Tinella (Langa), Regione San Carlo, terra natale del capostipite di famiglia, il Cavaliere Enrico Riccardo Morando.

Realtà alquanto rara nel panorama Piemontese dividersi tra Monferrato e Langa e poter dare una rappresentazione importante e qualitativa alle denominazioni Piemontesi emergenti e più qualificate.

