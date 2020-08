Nuovo arrivo in Casa Vinicola Sartori

In Casa Vinicola Sartori è arrivata una nuova preziosa risorsa nella figura di Francesco De Alessi, nuovo direttore commerciale e marketing, al quale diamo il nostro benvenuto.

“Siamo entusiasti che Francesco si sia unito al nostro team dove, grazie alla sua esperienza, passione e le sue competenze di vendite e marketing darà sicuramente un grandissimo valore aggiunto per perseguire obiettivi ancora più ambiziosi per il nostro brand”, afferma Andrea Sartori, Presidente della nostra Casa Vinicola.

De Alessi arriva da un’esperienza lunga 14 anni nel gruppo Santa Margherita dove, dopo aver viaggiato tra Europa, Asia e Nord America, ha ricoperto con successo il ruolo di direttore export globale negli ultimi 4 anni.

Casa Vinicola Sartori è un’azienda dalla vocazione internazionale situata in Valpolicella. Dietro ad una gamma ampia e “solida” di vini come Amarone, Ripasso, Valpolicella ed i d.o.c. veronesi quali Soave, Bardolino etc. si cela una profonda passione per la città di Verona e la sua terra, in cui la cantina fonda le proprie radici fin dal 1898.

Redazione Centrale TdG