Nasce la Torino Taste Week: 28 Talk digitali per parlare di cibo, innovazione e futuro

Dal 9 al 12 ottobre si terrà in modalità digitale, per rispetto delle norme Covid_19, la prima edizione della Torino Taste Week (TTW)

Nella centrale location Casa Marchetti (piazza CLN 248) verrà ospitata la “cucina Eat Piemonte”, un luogo dove verranno cucinate le parole e dove imprenditori, manager ed esperti si incontreranno per discutere di vari argomenti legati all’economia del cibo e l’impatto sul futuro del nostro territorio.

La Torino Taste Week è una maratona di 28 Digital Talk durante in quali saranno affrontati diversi temi che ruotano attorno al cibo, soprattutto comunicazione, l’innovazione e gli scenari futuri.

L’evento, non potendo accogliere pubblico viste le disposizioni attuali in tema salute e sicurezza, verrà diffuso attraverso le piattaforme digital del blogzine Eat Piemonte, totalmente rinnovato e nuovamente online dal 7 ottobre.

I Digital Talk riguarderanno 3 macro-aree:

Monografie di prodotto: spazio al vino, al cioccolato, al caffè e alla birra artigianale con imprenditori ed esperti, con le radici nella tradizione e lo sguardo al futuro;

Innovazione: cibo ed innovazione a 360°, immaginando scenari ed analizzando previsioni;

Oltre il cibo: quale rapporto ha il cibo con il turismo e la riqualificazione urbana?

L’obiettivo della Torino Taste Week è sensibilizzare un pubblico qualificato ed interessato ai temi della sostenibilità e del cibo del futuro, creando contenuti utili e fruibili anche da un pubblico non specializzato.

I digital Talks saranno trasmessi in diretta su:

pagina Facebook di Eat Piemonte;

profilo Instagram di Eat Piemonte;

canale YouTube di Eat Piemonte;

altri canali minori affiliati.

I Talks verranno condotti dal blogger Dario Ujetto e dall’artista e creativo Massimo Gioscia, fondatori della glocal Media Company FeelthebEAT.

Spazio alla condizione femminile nel mondo del cibo con i 2 talks condotti dalla blogger Federica De Benedictis di Dire Fare Mole.

Roberto Bortolusso, fondatore di Wine Marketing Italia, sarà ospite del Talk “Marketing del vino: scenari 2021” e condurrà altri 3 Talk monografici sul mondo del vino.

Il main partner della Torino Taste Week è l’e-commerce Piedmont Delights, che il 2 ottobre ha compiuto 3 anni, che focalizza il proprio business sulla vendita di prodotti di eccellenza della nostra regione.

Location partner dell’iniziativa è invece Casa Marchetti, mentre il mobility partner è la startup torinese TourInVespa.

L’edizione 2020 della Torino Taste Week rappresenta un numero zero da ripetere nei successivi anni con pubblico in sala e varie evoluzioni.

Torino Taste Week è un format promosso da FeelthebEAT e dal blogzine Eat Piemonte.

FeelthebEAT: food and beyond

Torino Taste Week è un’iniziativa promossa da FeelthebEAT, glocal Media Company nata a luglio 2020 su intuizione di Massimo Gioscia e Dario Ujetto.

FeelthebEAT è impegnata nella divulgazione di contenuti di informazione locale attraverso i canali proprietari delle aziende e delle istituzioni, oltre a format originali ideati, prodotti e diffusi attraverso piattaforme terze e proprietarie.

FeelthebEAT ha una missione editoriale ben chiara: portare nel mondo del cibo un punto di vista nuovo, quello del Brand Journalism.

La società coordina e gestisce il blog/magazine Eat Piemonte.

Sito: www.feelthebeat.it

Piedmont Delights

Nato nell’ottobre 2017, ad oggi Piedmont Delights ha raggiunto 10.000 persone e consegnato oltre 25.000 prodotti in tutto il mondo, portando l’amore e la tradizione piemontese in ogni casa.

Piedmont Delights è il primo e-commerce dedicato al cibo e alle bevande tipiche del Piemonte. Da formaggi e salumi a vino e birra: l’obiettivo è condividere i sapori unici, le storie e le esperienze di autentici produttori regionali con i palati più esigenti.

Sito: www.piedmontdelights.com/it/

Casa Marchetti

Casa Marchetti è un luogo dove i clienti possono vivere il gelato a 360°, in una struttura distribuita su due piani capace di raccontare non solo il gelato, ma anche gli ingredienti e i segreti dei maestri gelatieri.

Al piano 0 ti accoglierà la gelateria di Alberto Marchetti con tanti gusti realizzati con le migliori materie prime.Casa Marchetti è anche luogo di formazione, grazie alla scuola internazionale di Alta Gelateria.

Sito: www.albertomarchetti.it/

Tour In Vespa

Tour in Vespa è l’esperienza per vivere il territorio, dalla maestosa capitale sabauda alle spettacolari colline piemontesi.

Per scoprire il territorio in totale relax, sicurezza e libertà, in caso di tour in autonomia, oppure in compagnia di una guida qualificata per i tour con accompagnatore.

Sito: www.tourinvespa.com/

Informazioni contatto

Programma completo: feelthebeat.it/torino-taste-week/ e aggiornamenti in tempo reale su www.facebook.com/torinotasteweek

e aggiornamenti in tempo reale su Per approfondimenti: mob. 392-7465547 / info@feelthebeat.it

Redazione Centrale TdG