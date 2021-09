La proposta autunnale di Così com’è a Torino

Un bilancio più che positivo per Gregorio Cavallaro e “Così com’è”, la gastronomia bistrot inaugurata nel Giugno scorso in Via dei Mille 32 a Torino.

Nel primo giorno d’autunno tante le novità che profumano di buono, dalla colazione alla Gastronomia, alle proposte del bistrot, oltre ad una serie di eventi work in progress.

Colazione e dolci

Preziosa la collaborazione con il pasticcere Simone Salerno di Chocolat (Gassino Torinese) che dai primi giorni di settembre realizza le brioche e i dolci per la colazione: fagottini al cioccolato, croissant farciti con crema pasticciera e cioccolato; il bombolone alla crema. Il Soldino, un dolce ricordo per molti, rivisitato da Simone Salerno in esclusiva per Così com’è. Nuovi dessert, presentati in golose monoporzioni, disponibili in degustazione presso il bistrot o nella versione asporto, in gastronomia.

Gastronomia

Con l’avvicinarsi della stagione fredda, la proposta punta su nuovi piatti come la Zuppa di legumi, la vellutata di zucca, la guancia brasata; tra i secondi, il galletto alla francese profumato alle erbe con patate al forno.

Dal bosco i Porcini, nell’interpretazione dello chef Lorenzo Andrezzoli, tra antipasti, primi piatti e contorni.

Gli evergreen dello street food: l’arancino, le crocchette di patate, le polpette, sempre presenti nel menù, ora con un gioco più autunnale.

Tra i dolci Plum cake alla Nocciola, Plum cake Arancia e cioccolato, la Torta di mele e la Torta caffè e mandorle, crostate realizzati dallo chef. Dolci disponibili anche per la Merenda dei più piccoli e il Tea Time degli adulti, con una selezione di tè di Camellia il Tempo del Tè.

Le novità

Per gli amanti della Pasta Fresca, disponibili in gastronomia, su prenotazione: Tajarin, Plin, ravioli con differenti ripieni, gnocchi e tagliatelle.

Al bistrot la pizza al padellino, con diverse guarnizioni, pronta in 7 minuti.

Eventi

Da ottobre Gregorio Cavallaro presenterà la sezione eventi di Così com’è: ogni mese, il venerdì sera, una serata a tema, un menù di quattro portate, con abbinamento vini, a numero chiuso, su prenotazione.

L’aperitivo gastronomico, le tapas, l’abbinamento cocktail in collaborazione con un bartender e i piatti dello chef Lorenzo Andreazzoli.

I fornitori di Così Com’è:

La selezione di pesce e crostacei di Mauro Pallottino

La carne de Il macellaio Real (Torino)

Formaggi Borgo Affinatori (Asti)

Galateo & Friends, Diano Castello (Imperia), per l’olio extra vergine di oliva ligure di qualità taggiasca, aceto balsamico, le conserve sott’olio.

Granda Freschi, Genola (Cn)

Il Pane di Luca Scarcella

Le Farine di Viva la Farina

Creme di nocciola e pistacchio di Babbi

Caffè MOGI

Selezione vini Schembri

Le bevande biologiche di Galvanina (Tè, acqua tonica, chinotto e molti altri)

Succhi e conserve di frutta e verdura Agricola Miglioretti (Pino T.se)

Info

Via dei Mille 32 a Torino

Orario dalle 7:30 alle 18 fino al 30 settembre

Dal 1° ottobre dalle 7:30 alle 21

Redazione Centrale TdG