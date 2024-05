Il racconto a puntate di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi_9

Continua un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi, un anno particolarmente importante per i transalpini, che ritrovano lo spirito olimpico esattamente a 100 anni dai Giochi Olimpici di Parigi del 1924.

BIOT, LA STORIA, L’ARTE E L’ARTE DI VIVERE

È un villaggio delizioso, Biot, sospeso fra mare e montagna, arte di vivere e artigianato, tradizione e modernità. Nel suo passato ci sono i Templari, che riportano al Medievo, e nel presente e nel futuro l’arte del vetro soffiato, dalla seconda metà del ‘900 vocazione del paese, che vanta il marchio «Ville et Métiers d’Art» proprio per l’arte del vetro, ed è la capitale del vetro contemporaneo in Francia, nella cornice autentica di un villaggio provenzale intatto. Meta d’obbligo il prestigioso Museo Nazionale Fernand Léger e le gallerie di artisti sparse per tutto il paese. Info: www.biot-tourisme.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Biot ha una vera vocazione per lo sport ed eccellent strutture e complessi sportivi, con due fiori all’occhiello: golf e tennis – Il Golf di Biot, noto anche come Bastide du Roy – e dotato anche di driving range, ristorante e shop offre un magnifico percorso di 18 buche che si inserisce perfettamente nel sito eccezionale in cui si trova ed è accessibile anche ai giocatori principianti.

Mentre nel cuore di Sophia-Antipolis il Golf provenzale e il suo percorso a 9 buche (Par 35, 2600 m) offrono un panorama eccezionale sulle Alpi e sull’entroterra nizzardo. E in quanto al tennis la Mouratoglou Tennis Academy dispone di 34 campi dove è possibile giocare sia su cemento che su terra battuta, indoor e outdoor. L’iconica piscina a forma di racchetta non è l’unica curiosità di questa particolare scuola: anche le attrezzature futuristiche di cui è dotato il centro medico rendono il luogo unico. È qui che l’allenatore della campionessa Serena Williams scova i futuri grandi nomi del tennis e li allena per affinare il loro talento. Giovani da tutto il mondo vengono qui per seguire il programma Tennis Studies offerto dall’Accademia, un allenamento intensivo fornito dai 25 allenatori del centro. Ai piedi del villaggio, il Tennis Club Biot propone campi di qualità oltre a lezioni e corsi per principianti. Confina con il complesso sportivo Pierre Operto, che comprende lo stadio di calcio Pierre Bel e la sala polivalente Paul Gilardi.

NOVITÀ 2024

In estate animazioni tutte le sere, concerti, mestieri d’arte, jazz: appuntamento top il BIG (Biot International Glass Festival), evento biennale, quest’anno dal 20 al 22 settembre.

“Il Sentiero storico e geologico” Un magnifico percorso commentato nel villaggio di Biot per ammirarne le volte, le porte fortificate, le pietre incise e i mosaici di ciottoli: le testimonianze del passato del borgo, roccaforte dei Templari, poi dei Cavalieri di Malta.

PERCORSI NEL VERDE

Il Parco Dipartimentale della Brague è un invito a scoprire la bellezza della natura seguendo i percorsi escursionistici lungo i fiumi Brague e Bruguet. Tre percorsi segnalati, da 4 a 11 chilometri di lunghezza, ad anello o di andata e ritorno (ed è possibile rientrare anche utilizzando mezzi pubblici).

ARIA NUOVA A MOUGINS!

Mougins, incantevole villaggio della Costa Azzurra alle spalle di Cannes, amato da Picasso e da tanti artisti, si rifà il look. La piazza nel cuore del villaggio è completamente ridisegnata, riapre il famoso hotel Mas Candille e si inagura un nuovo museo, FAMM, oltre al Festival Les Etoiles de Mougins… il 2024 è l’anno del cambiamento a Mougins! Info: www.mouginstourisme.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Chiamata la «città-giardino», Mougins conta il 50% di spazi verdi intatti: in programma passeggiate, bike park, tennis, una foresta dipartimentale. Il plus? Due golf fra i più belli d’Europa: Royal Mougins Golf Club e il Golf Country Club de Cannes.

EVENTI

A luglio il MACM si trasforma in FAMM, acronimo per Female Artists of the Mougins Museum, il primo museo europeo con opere selezionate dal proprietario Christian Levett esclusivamente di artiste. Una collezione dal XVIII secolo ai giorni nostri da scoprire, in una scenografia completamente nuova. Info: www.famm.com

GRANDE GASTRONOMIA

Il 14 e 15 settembre nel borgo antico XV edizione del Festival Internazionale della Gastronomia Les Etoiles de Mougins. L’ospite d’onore, Guillaume Gomez ex chef dell’Eliseo nominato “Ambasciatore della gastronomia francese nel mondo” dal presidente Macron, darà il tono al programma, volutamente orientato alle cucine internazionali e mondiali, alla presenza di oltre 150 famosi chef stellati provenienti dalla Francia e da tutto il mondo. Showcooking, conferenze interattive, viale dei sapori, corsi di cucina con un grande chef seguiti da degustazioni… i gourmand sono avvertiti! Info: www.lesetoilesdemougins.com

Dal 14 al 30 settembre – Novità – Il famoso concept “Dinner in the Sky” una cena sospesa fra terra e cielo, sarà installato per la prima volta a Mougins per due settimane di grande gastronomia aerea, con vista sul Mediterraneo, sul villaggio e sulle vette!

BENVENUTI NEI RESORTS BARRIERE CANNES & ST BARTH

HOTEL BARRIERE LE MAJESTIC CANNES

La sua atmosfera Art Déco, la sua posizione privilegiata nel cuore della Croisette, di fronte alla famosa scalinata del Palazzo del Festival, i suoi secoli di storia e persino il suo libro degli ospiti fanno del Majestic un hotel leggendario. Luogo d’incontro imperdibile delle star della settima arte, partner fedele del Festival di Cannes, membro dei Leading Hotels of the World, il Majestic si è affermato come un hotel di referenza in termini di lusso e arte di vivere alla francese .

Questa struttura a 5 stelle dispone di 263 camere e 86 suite. Al top della raffinatezza, la Collezione Signature Suites, 8 straordinarie suite, come la Christian Dior Suite (450 m²), la Majestic Penthouse (650 m²) – situata all’ultimo piano – che gode di un’enorme terrazza e di una piscina privata o ancora le Suite Michèle Morgan e Mélodie che ricordano il legame stretto e privilegiato con il mondo del cinema. Il Majestic e la sua spiaggia privata ospitano 4 bar e 3 ristoranti. Declinazione della celebre brasserie parigina, il Fouquet’s Cannes si avvale della creatività di Pierre Gagnaire, chef tre stelle, che firma il menu. Con il suo arredamento che rende omaggio alla Dolce Vita, Paradiso è un ristorante gastronomico con influenze italo-nizzarde. Infine, BFire, il lato culinario di La Plage Le Majestic, ha un concetto originale e offre una cucina nel forno a legna. Un’altra chicca offerta da Le Majestic: la Spa Diane Barrière con Biologique Recherche, 450 m2 tempio del benessere e della bellezza con hammam, sauna, doccia emozionale e sala fitness Infine, grande novità, il Majestic inizia una carriera nella letteratura per ragazzi. Il Palace de la Croisette è infatti protagonista di Hai visto Lulu?, un libro che porta i i piccoli lettori sulle orme del più “pascià” dei gatti. Una storia tenera, divertente, istruttiva e piena di… umanità. Info: www.hotelsbarriere.com

CASINÒ BARRIÈRE LE CROISETTE CANNES

Il Casinò Barrière Croisette propone un’offerta completa di giochi, svago e intrattenimento. Numerosi eventi culturali sotto il marchio “Scènes Barrière” arricchiscono l’esperienza dei clienti. Casinò leader in Francia e in Europa, l’esperienza di Barrière regala momenti magici ai giocatori. Di fronte al grande blu, il leggendario Palazzo dei Festival e dei Congressi ospita i 3.000 m² del più grande casinò della regione, il Casinò Barrière Cannes Le Croisette. La migliore offerta di giochi della Costa Azzurra con 193 slot machine e 72 giochi elettronici, e per quanto riguarda i giochi tradizionali 4 Roulette inglesi, 3 Black Jack, 2 Ultimates, 3 Texas e 1 Omaha. Nel periodo estivo sono aperti anche i tavoli dedicati al nuovo gioco di carte La Bataille.

HOTEL BARRIÈRE LE GRAY D’ALBION CANNES

Le Gray d’Albion è idealmente situato nel cuore di Cannes; con il suo design ultra contemporaneo, la sua atmosfera accogliente e il suo arredamento luminoso e conviviale, questo hotel quattro stelle offre comfort e un livello di servizio esemplari. Dispone di 200 camere tra cui 24 suite con decorazioni sontuose e comfort moderni. Per i momenti di relax, gli ospiti del Gray d’Albion possono ritrovarsi al Bar du Gray o da Mademoiselle Gray, la spiaggia privata dell’hotel. La sua atmosfera chic-bohémien, la fantasia della sua animazione e i sapori mediterranei del suo ristorante ne fanno una delle spiagge più frequentate della città.

HÔTEL BARRIÈRE LE CARL GUSTAF ST BARTH

Saint-Barthélémy, alias St-Barth per i suoi frequentatori abituali, è la perla delle Antille francesi. Questo Eden caraibico è una destinazione ricercata per una clientela di lusso. Dall’autunno 2020 offre una nuova oasi di relax e piacere: il Carl Gustaf St Barth. Arroccato in cima a Gustavia, la capitale dell’isola, l’hotel cinque stelle gode di un panorama eccezionale. Protetto da un immenso giardino tropicale offre una ventina di camere e suite, tutte dotate di piscina privata. Un’offerta arricchita da due gioielli d’eccezione: un loft che offre la vista mare più bella della struttura e Villa Diane, una villa privata con cinque camere da letto, e servizi esclusivi: piscina privata, mag- giordomo, chef privato. Per perfezionare gli effetti benefici del sole delle Antille e dell’atmosfera paradisiaca dell’isola, Le Carl Gustaf moltiplica i piaceri. Associata a Biologique Recherche, la Spa Diane Barrière gioca la carta della bellezza e del relax.Infine, l’hotel offre due ristoranti particolarmente originali. Shellona è il lato gastronomico della spiaggia privata, cucina ispirata e solare dello chef Yiannis Kioroglou : uno degli indirizzi preferiti del jet-set. Collegato all’hotel da un accesso diretto e privilegiato, lo Shellona Beach Club stende le sue sdraio e ombrelloni su un letto di sabbia e madreperla, quello di migliaia di conchiglie che fanno di Shellona Beach la spiaggia regina della costa di Saint Barth. È nel cuore dell’hotel, di fronte al porto di Gustavia che si trova l’altro ristorante dell’hotel: Beefbar St Barth. È l’ambasciata caraibica del Beefbar Monaco, un meat-bar votato “miglior ristorante di bistecche del mondo”: qualità impeccabile delle sue carni, e metodo di cottura esclusivo che ne rispetta perfettamente la tenerezza e ne esalta i sapori.

