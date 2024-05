Il racconto a puntate di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi_8

Continua un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi, un anno particolarmente importante per i transalpini, che ritrovano lo spirito olimpico esattamente a 100 anni dai Giochi Olimpici di Parigi del 1924.

AVIGNONE 2024: LO CHARME UNICO DELLA CITTÀ DEI PAPI

Un grande passato di capitale della cristianità, un patrimonio eccezionale gran parte del quale è inserito nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Ma la Città dei Papi è anche uno straordinario palcoscenico, una città di festival che vibra tutto l’anno di energia creativa e cultura! E concentra tutta l’arte di vivere in Provenza: i cieli azzurri, le piazze ombreggiate, la valle del Rodano dalla biodiversità unica, immersa in una natura autentica e preservata. E poi sapori gourmand, vini unici, e quel piccolo “je ne sais quoi” che la rende così romantica… Una dolcezza della vita unica in una città che si reinventa continuamente. Info: www.avignon-tourisme.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Il Vaucluse ha ottenuto il Marchio “Terre de jeux 2024” e mercoledì 19 giugno 2024 Il braciere olimpico sarà acceso ad Avignone per dare il benvenuto alla Fiamma Olimpica, che terminerà il suo viaggio nella città papale. Da segnalare il Marchio Accueil Vélo per il Palazzo dei Papi e il celebre Pont Saint Bénezet.

SPETTACOLI ALLA CONFLUENCE

Il teatro/auditorium Confluence si trova di fronte alla stazione TGV di Avignone, in una struttura interamente in legno. Ospita fino a 1.650 persone in totale e dispone di un parcheggio gratuito da 400 posti. Il programma è eclettico: dai concerti agli spettacoli di stand-up e di circo. Info: www.confluencespectacles.fr

LUBERON, NEL CUORE DELLA PROVENZA

Una destinazione eccezionale nel cuore della Provenza, con alcuni dei più bei villaggi di Francia – Gordes, Lourmarin, Roussillon – e decine di piccoli borghi tipici arroccati sulle colline: il Luberon è la Provenza autentica, ritmi lenti e momenti magici, per scoprire un mercato contadino, per godersi un aperitivo con gli amici in una piazzetta all’ombra di alberi secolari. Soggiorni di turismo slow con gite in bicicletta, escursioni, gastronomia, vini, natura, arte. Info: www.destinationluberon.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Il Parco naturale regionale del Luberon è un paradiso delle attività nella natura! Un terreno di gioco perfetto per gli sportivi: sentieri randonnée, bicicletta, mountain bike, la Via Ferrata, senza dimenticare il nuoto. Per apprezzare la natura e rallentare il ritmo, niente di meglio che percorrere a piedi i sentieri che si snodano tra le colline e le valli del Luberon o pedalare sulle stradine pittoresche che attraversano i villaggi autentici, lungo un itinerario ciclabile in totale sicurezza. Passa per questo territorio verde e intatto anche la Fiaccola Olimpica per arrivare successivamente ad Avignone.

UNA DESTINAZIONE-NATURA

Riconosciuto ufficialmente da Atout France come destinazione “Vignobles et Découvertes” (Vigneti e Scoperte), il Luberon invita a scoprire un paesaggio coltivato a ortaggi, frutta, cereali, ulivi e viti e a gustare dai produttori il vino locale a denominazione di origine controllata riconosciuta con il nome di Côtes du Luberon o Luberon.

IL MUSEO NELLA STAZIONE: LA FONDAZIONE BLACHÈRE A BONNIEUX

A Bonnieux la vecchia stazione ferroviaria è oggi sede espositiva della Fondazione Blachère, dedicata da 20 anni all’arte africana contemporanea. All’origine della Fondazione Blachère c’è Blachère Illumination che progetta e produce illuminazioni o decorazioni luminose per le città di tutto il mondo.

La stazione da decenni è dismessa, ma al Café de la Gare si fermano oggi i ciclisti che percorrono la Ciclovia del Calavon, su un tratto del percorso ciclabile del Mediterraneo che segue i vecchi binari della ferrovia. Ora questa stazione abbandonata sta trovando nuova vita sotto la guida di Chrisne, la figlia di Jean-Paul Blachère, che nell’estate del 2023 ha deciso di trasferirvi la fondazione. Gli spazi sono suddivisi tra centro d’arte, boutique d’artigianato e libreria, e alloggi-atelier per gli artisti residenti. Info: www.fondationblachere.org

GASTRONOMIA D’ECCELLENZA A LE MAS LES EYDINS

Nel cuore dei sontuosi paesaggi del Luberon, nell’ambiente preservato e tranquillo di una tipica bastide del XIX secolo e dei suoi 3,5 ettari di giardino e piantagioni, lo chef Christophe Bacquié, Meilleur Ouvrier de France e chef tre stelle a Le Castellet nel Var dove ha trascorso 13 anni, offre nella sua maison acquistata nel 2022 un’esperienza gastronomica unica, conviviale e privilegiata per pochi raffinati gourmets. Un progetto di vita con la moglie Alexandra, un indirizzo confidenziale tra viti, ulivi, rosmarino e lavanda profumata, orientato alla natura, ai valori umani e al gusto per una pausa incantevole, un’esperienza gastronomica esclusiva e vini eccezionali.

Mas les Eydins, 2420 chemin du four, Bonnieux. Info: www.leseydins.com

LA CORSICA, ISOLA BLU&GREEN, FRA NATURA AUTENTICA E RICCHEZZA DEL PATRIMONIO

Vera ‘’montagna nel mare’’ la Corsica, ricca di una incredibile biodiversità, è la destinazione perfetta per vacanze slow e sostenibili. Il Parco Naturale Regionale, 250.000 ettari, invita a itinerari alla scoperta: 2.000 km di percorsi dedicati alle passeggiate a cavallo e a piedi. La GR20 è l’itinerario più famoso, accanto agli scenografici sentieri “Mare a Mare” da Porto-Vecchio a Propriano e “Mare e Monti” fra Calenzana a Cargèse. Da non perdere la Riserva di Scandola, Patrimonio Unesco, 900 ettari terrestri e 1.000 ettari marini, e la Riserva delle Bocche di Bonifacio 80.000 ettari marini e terrestri, la più grande della Francia metropolitana. In fatto di patrimonio, dai menhir di Filitosa ai resti romani di Aleria, alle chiese romaniche, alle torri Genovesi, i tesori barocchi, le cittadelle di Calvi e Bonifacio, i villaggi arroccati, i souvenir di Napoleone ad Ajaccio… Da non perdere il Museo della Corsica a Corte, la prima storica capitale dell’isola, Palazzo Fesch ad Ajaccio, con la più ricca collezione francese di dipinti italiani dopo il Louvre, e la casa-museo di Napoleone, sempre ad Ajaccio. Info: www.visit-corsica.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

La Corsica è una destinazione perfetta per lo sport: il Parco Naturale copre un terzo del territorio e offre svariate attività, dalle escursioni a piedi, a cavallo, in mountain bike, ciclismo su strada, arrampicata, volo libero, gli sport sulla neve e gli sport acquatici: windsurf, kitesurf, stand up paddle, kayak di mare.

Anche la Fiamma Olimpica arriverà in Corsica: il 14 maggio passando per le Guglie di Bavella, la Balagne, la valle d’Orezza, Ajaccio, Corte, Porto-Vecchio, e Bastia.

CREAZIONE, IL FESTIVAL DELLA MODA E DEL DESIGN DEL MEDITERRANEO A BASTIA

Si svolge dal 13 al 15 giugno 2024 a Bastia Creazione, l’evento di cultura e stile che vede riuniti stilisti, creativi, designer, galleristi e il pubblico, sempre attento alle ultime novità del settore.

UN’ISOLA PERFETTA PER LA BICICLETTA

Scoprire la Corsica pedalando, nel segno dell’ambiente e della sostenibilità. L’itinerario GT20, la versione bike della mitica GR20 attraversa l’isola da nord a sud. Un percorso unico in Europa, 5 giorni su quasi 600 km. percorribili con bici da strada, mountain bike da Erbalunga sul Cap Corse a Bonifacio. E oggi è possibile percorrerla in autonomia sulla bici elettrica!

I PIACERI DEL TURISMO SLOW E AUTENTICO

Partite alla scoperta di un’identità e di una cultura forti e vivete un’esperienza inedita in Corsica, dove la nozione di “turismo slow” assume tutto il suo significato. Godetevi la vostra sistemazione in bed and breakfast o in una casa ancestrale costruita con vecchie pietre e situata nel cuore di un villaggio tipico, incastonata tra mare e montagna, dove tranquillità e benessere sono le parole chiave del soggiorno. Scoprite la fauna e la flora, mirto, timo, erica, cisto, durante una passeggiata a cavallo in cui tutti i vostri sensi saranno risvegliati. Navigate sull’acqua inebriandovi dei profumi della macchia… Concludete la giornata regalandovi un momento di relax in una spa, con gli oli essenziali di elicriso, e scoprite l’intera offerta cosmetica corsa creata a partire da prodotti biologici. In serata, un bicchiere di moscato o di vino di Cap Corse, accompagnati da una cena dove le specialità regionali come frittelle ai fiori di zucchine, il vitello alle olive e il fiadone… Assaporate l’autenticità del momento e il lusso di poter fermare il tempo per lo spazio di un soggiorno.

DOMAINE DE MURTOLI, CHARME ECOSOSTENIBILE

Con 2.500 ettari e 7 km di spiagge e calette, un concept di hotel 5 stelle unico, in un territorio dove il paesaggio cambia continuamente: mare, fiumi, spiagge, dune, macchia, pianure, colli- ne, boschi e montagne. Incastonate tra macchia mediterranea e spiagge, 20 bergeries e case del ‘600 restaurate nel rispetto dell’architettura tradizionale corsa e l’Hôtel de la Ferme, fra eccellenza e discrezione. Info: www.murtoli.com

FOCUS SULLO SPORT

Un’infinità di attività a disposizione degli ospiti per rigenerarsi a Murtoli, e vivere il luogo tutto l’anno in qualunque stagione. Passeggiate sulla spiaggia, trekking con una guida appassionata alla scoperta del sito megalitico di Cauria, del Leone di Roccapina e della torre, della Plage d’argent. Percorsi di golf in un ambiente naturale preservato, equitazione, mountain bike elettrica, attività acquatiche, paddle board e kayak disponibili presso il centro nautico, lezioni di yoga, pilates con un coach sportivo.

UN MONDO A PARTE

Una valle scandita dal ritmo del lavoro nei campi rende il Domaine un concept unico di agriturismo ecosostenibile, sullo sfondo di una natura preservata: una vera arte di vivere locale, un ritorno alle origini che continua nei suoi tre ristoranti, tra cui uno stellato Michelin, dove la produzione dell’azienda agricola del Domaine e dei produttori locali si ritrova nei piatti proposti dall’executive chef Laurent Renard e dalla sua brigata. Vitello, agnello, frutta e verdura dell’orto biologico, formaggi di pecora tra cui il famoso brocciu, olio d’oliva sono esaltati da una cucina a volte di mare, a volte più di terra e decisamente corsa. Novità di quest’anno: per valorizzare sempre meglio il territorio, il Domaine de Murtoli ha chiamato una raccoglitrice di piante selvatiche ed edibili della macchia mediterranea, Florence Weis, che lavora in stretta collaborazione con lo chef e la brigata per offrire un menu per il pranzo a base vegetale con piatti ricchi di colori e di nuovi sapori.

OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ

Murtoli, destinazione dal biotopo rigorosamente protetto, è una perfetta armonia tra il mondo minerale, vegetale e animale. È anche una riserva naturale che ospita un sito classificato Natura 2000 dalla bassa valle alla costa, preservando la biodiversità delle specie. Qui è in atto un sistema di economia circolare. Il riutilizzo dei rifiuti verdi e dei prodotti agricoli da filiere corte consente, tra l’altro, di ridurre quotidianamente l’impronta di carbonio.

SCOPRITE L’HÔTEL DE LA FERME

Per vivere il soggiorno in modo diverso, il recente Hôtel de la Ferme, 5 stelle tra l’uliveto e l’orto, completa l’accoglienza delle 20 residenze e bergeries. Camere e suite offrono agli ospiti l’atmosfera intima della piazza di un villaggio corso unendo il fascino del passato, l’autenticità e un tocco di modernità con un innovativo sistema di domotica. Ogni spazio è unico, mobili antichi e materiali che esaltano il fascino rurale. L’hotel offre anche una piscina con vista sul campo da golf e sulla macchia mediterranea.

SOGGIORNI BENESSERE

I trattamenti detox di “La Pensée Sauvage” sono stati creati da naturopati per il nostro benessere sostenibile. Passeggiate immersive nella tenuta con guida, sessioni di sauna-hammam, pratica di yoga, golf, trattamenti naturali alla Spa sulla spiaggia. Oltre a formule su misura con succhi di verdura e frutta freschi ogni giorno, pasti preparati dagli chef, unendo piacere gustativo e visivo e alimenti freschi biologici e di stagione, uniti ai benefici dei cereali e dei legumi. Il risultato: perdita di peso, carnagione luminosa e nuova energia.

GOLF GOURMET

Un’esperienza al Murtoli Golf Links non sarebbe completa senza una visita ad uno dei ristoranti del Domaine e unire così il piacere del gioco a quello del palato. Pranzo con vista sui green con una selezione di piccoli piatti corsi, ispirati alle tradizioni isolane, alla Table de la Ferme, luogo ideale prima di partire all’attacco dei fairway.

Prima puntata : https://www.turismodelgusto.com/evidenza/il-racconto-a-puntate-di-un-lungo-viaggio-in-francia-nellanno-delle-olimpiadi/

: Seconda puntata : https://www.turismodelgusto.com/evidenza/il-racconto-a-puntate-di-un-lungo-viaggio-in-francia-nellanno-delle-olimpiadi_2/

: Terza puntata: https://www.turismodelgusto.com/evidenza/il-racconto-a-puntate-di-un-lungo-viaggio-in-francia-nellanno-delle-olimpiadi_3/

Quarta puntata: https://www.turismodelgusto.com/evidenza/il-racconto-a-puntate-di-un-lungo-viaggio-in-francia-nellanno-delle-olimpiadi_4/

Quinta puntata: https://www.turismodelgusto.com/evidenza/iil-racconto-a-puntate-di-un-lungo-viaggio-in-francia-nellanno-delle-olimpiadi_5/

Sesta puntata: https://www.turismodelgusto.com/evidenza/il-racconto-a-puntate-di-un-lungo-viaggio-in-francia-nellanno-delle-olimpiadi_6/

Settima puntata: https://www.turismodelgusto.com/evidenza/il-racconto-a-puntate-di-un-lungo-viaggio-in-francia-nellanno-delle-olimpiadi_7/

Ottava puntata: https://www.turismodelgusto.com/evidenza/il-racconto-a-puntate-di-un-lungo-viaggio-in-francia-nellanno-delle-olimpiadi_8

Redazione Centrale TdG