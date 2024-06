Il racconto a puntate di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi_11

Finisce con questa puntata un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi, un anno particolarmente importante per i transalpini, che ritrovano lo spirito olimpico esattamente a 100 anni dai Giochi Olimpici di Parigi del 1924.

LES 2 ALPES, MONTAGNA PER TUTTE LE STAGIONI

Les 2 Alpes, località di vacanza ideale estate e inverno a 2,5 ore da Torino e 4 da Milano, è famosa a livello internazionale. D’inverno è rinomata per le altitudini che raggiungono i 3.600 m e i suoi dislivelli, d’estate per le mille tentazioni ed esperienze sportive. Senza dimenticare un’atmosfera rilassata, vivace e amichevole tutto l’anno. Infine, primavera e autunno sono due stagioni rilassanti che meritano una vacanza! Info: www.les2alpes.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Lo sport è la vocazione assoluta delle 2 Alpes: sci estate e inverno, sci alpinismo, e-bike sulla neve, parapendio, ciaspolate, mountain bike, trail, ciclismo, rafting, trekking, golf, parapendio, yoga, via ferrata… Ed eventi sportivi famosi a livello internazionale!

INVERNO IN UNA STAZIONE SCIISTICA TOP

Nella TOP 10 delle stazioni sciistiche francesi, Les 2 Alpes offre, in inverno la garanzia di neve grazie alla sua altitudine (da 1.600 m a 3.600 m), piste varie (tracciate, fuoripista, ludiche, ecc.) e lunghi dislivelli (2.300 m). Numerose le attività: sci alpinismo, e-bike sulla neve, parapendio, ciaspolate per osservare i camosci, l’emozione del vuoto a 3.400m al belvedere degli Écrins, serate di fonduta e musica sulle piste… Ma anche shopping trendy, un’atmosfera festosa e gourmet, incontri speciali e villaggi autentici (Venosc, Mont De Lans) e ricchi di storia. Top invernali: Coppa del mondo di snowboard Fis, Rise Festival, Magic Avenue, Lumières de la Muzelle.

PRIMAVERA, SI TORNA IN SELLA (MA NON SOLO…)

Quando la primavera si risveglia è il momento giusto per riprendere il ciclismo (mountain bike, mountain bike elettrica, cyclo) su percorsi già predisposti o sulle strade dell’Oisans. Senza dimenticare l’escursionismo o il trail running su sentieri a metà tra il verde dell’altopiano delle 2 Alpes e il bianco delle vette. Finalmente è l’occasione per fare un’ultima salita di scialpinismo sulle cime ancora innevate…

ESTATE FRA SPORT & RELAX

Les 2 Alpes è in ESTATE, una vera e propria meta di vacanze e un campo base per la mountain bike, il ciclismo, l’escursionismo, il trail running… Una quarantina di attività delizieranno le famiglie: trampolino, slittino estivo, grotta di ghiaccio, via ferrata, minigolf, skatepark, randonnée con i cani, orienteering, passeggiate gourmet, escursioni in famiglia, serate sotto le stelle, serate di racconti, concerti picnic, preparazione fisica. Inoltre, la montagna in estate fa rima con il fresco, così tanto ricercato! Sia sopra i 3.000 m, nei fiumi, nei laghi, nelle cascate, nelle località o in aria, la vita è bella sulle vette di Les 2 Alpes. Siamo lontani dalla folla, respiriamo profondamente, non soffriamo il caldo, ci attiviamo, ci rilassiamo, ci divertiamo, scopriamo la natura meravigliosa, attiviamo le nostre papille gustative in uno degli 80 ristoranti (1 stellato e 4 maestri ristoratori). Top estivi: Mountain of Hell, Vintage Motor Show, Sfida della Muzelle, Festa del Fieno

I COLORI E LE ESCURSIONI D’AUTUNNO

Occasione, in autunno, di godersi bellissime escursioni autunnali a Les 2 Alpes e dintorni, di esplorare in bicicletta le strade e i passi, di percorrere i sentieri di trail ancora accessibili, ma anche di ampliare la stagione di mountain bike, che si sia espertI o semplici appassionati, senza dimenticare gli scenari montani trasformati dai colori autunnali!

SERRE CHEVALIER-BRIANÇON, TANTE NOVITÀ PER UNA MONTAGNA SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE

Una destinazione di montagna unica, vicina (un’ora e mezza di macchina da Torino, 3 ore da Milano), che unisce il fascino della città di Briançon con le fortificazioni patrimonio mondiale dell’UNESCO e il più grande comprensorio sciistico delle Alpi del Sud con 250 km di piste, aria di incomparabile purezza, attività per tutta la famiglia. E un preciso impegno ecologico per ridurre l’impatto ambientale. Dalle sistemazioni alla mobilità, le attività, la gastronomia, le infrastrutture, il riciclo, un preciso obiettivo: ridurre l’impronta CO2 del 50% entro il 2030 in tutti i settori. Info: www.serre-chevalier.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Sci d’inverno, escursioni a piedi e in bicicletta d’estate, alpinismo, scalate: una destinazione perfetta per lo sport all’aria aperta e la palestra per i boulders «Bloc 027» che ha aperto le porte a Briançon in un edificio dedicato a trattamenti benessere e all’arrampicata. Quasi 630m² di superficie da arrampicare per tutti i livelli, dai principianti ai professionisti, più bar ristorante e negozio d’attrezzature.

LA NUOVA CABINOVIA DI PONTILLAS

La stazione di Serre Chevalier continua con il programma di rinnovamento delle sue istallazioni in una strategia d’adattamento al cambiamento climatico, integrandosi all’iniziativa Net Zero Carbone dell’azienda Compagnie Des Alpes e per lo sviluppo del comprensorio montano al di là della pratica sciistica. La nuova cabinovia di Pontillas collegherà il comune di La Salle les Alpes al settore Méa (Villeneuve) in otto minuti e trasporterà 2.800 persone all’ora con un solo impianto e arrivo a 2.255 metri d’altitudine vicino ai due skilift già esistenti. Ai margini della stazione d’arrivo sarà organizzata una zona principianti di 1,9 ettari. Un investimento di 26 M€ che permette di ridurre l’impronta di carbonio del comprensorio e di adattarsi al riscaldamento climatico

UNA SECONDA CASETTA DI ZUCCHERO ACCESSIBILE AI PEDONI!

Dopo il successo della prima casetta di zucchero sul settore di Prorel, ne arriva una seconda sul settore di Villeneuve. Ecologica e autonoma, accessibile anche ai pedoni muniti di ciaspole in 15 minuti dalla cabinovia. Un’immersione totale nel mondo dei trappeurs canadesi in versione Serre Chevalier: preparazione sulla neve di lecca-lecca al miele locale o al caramello e bibite calde per un’originale e divertente uscita in famiglia.

APERTURA DEGLI «CHALETS DU GRAND HÔTEL» A CHANTEMERLE

Lo storico hotel di Serre Chevalier (1°hotel della stazione) si ingrandisce! L’offerta del Grand Hotel**** è completata da quattro baite divise in 21 appartamenti ai piedi delle piste di Chantemerle progettati dal celebre architetto Jean-Michel Wilmotte. Una capacità d’accoglienza di 97 persone, appartamenti da 44 a 192m2 di superficie (fino a 12 posti letto).

NUOVO PROGRAMMA “AMBASCIATORI DELLA VALLE” PER TUTTI GLI APPASSIONATI!

L’Ufficio del Turismo lancia un programma che permetterà a chi ama la valle di usufruire di un accesso privilegiato a determinate esperienze e di far parte di una comunità d’appassionati che contribuiscono alla protezione e al futuro della stazione.

BENVENUTI NEL PAYS DES ECRINS

Partite alla scoperta di un territorio eccezionale dove l’alta montagna e i paesaggi mediterranei diventano una cosa sola. Tra 910 e 4.102 metri di altitudine, il Pays des Écrins si trova nelle Hautes-Alpes, nel cuore del massiccio degli Écrins e nel Parco Nazionale degli Écrins. Lì vi aspetta un’incredibile varietà di paesaggi e attività. Vivete esperienze uniche, immergendovi in una natura maestosa e imponente. Che siate tipi sportivi o più contemplativi, vivrete momenti di perfetto benessere, sintesi ideale di aria pura, libertà ed emozione negli 8 villaggi che vi conquisterranno con la loro natura intatta, immersa in una luce unica. Info: www.paysdesecrins.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Il Pays des Écrins offre 90 km di piste da discesa e 80 km di piste da sci di fondo sull’intero territorio. Puy Saint Vincent e Pelvou- x-Vallouise sono dotati di 19 impianti di risalita e offrono la possibilità di esplorare le montagne a proprio piacimento.

LA VIA FERRATA DA SCALARE

La Via Ferrata, tra l’escursionismo e l’arrampicata, si pratica sulle pareti rocciose delle montagne, anche in inverno! Equipaggiati con casco e imbragatura di sicurezza, gli appassionati scoprono i paesaggi più belli utilizzando un cavo d’acciaio ed elementi metallici di sicurezza.

UNA PASSEGGIATA A CAVALLO PER UN’ESPERIENZA UNICA

Il Pays des Écrins offre un’esperienza unica direttamente dal Nord Europa: lo skijoring. Inizialmente utilizzato come mezzo di trasporto, lo sci trainato da cavalli diventa, agli albori del ‘900, un’attività ricreativa. Nello scenario naturale del Pays des Écrins i cavalieri si lasciano condurre da un fedele destriero tra piste innevate, nel cuore del villaggio e su piccoli sentieri, alla conquista della montagna.

BAGNI NELLA FORESTA NEL CUORE DELLA MONTAGNA

Il Pays des Écrins offre un superbo spazio per la silvoterapia, approccio terapeutico che consiste nell’approfittare delle virtù della natura. Lucas Bessy, guida di silvoterapia, connette gli appassionati di questo esercizio alla natura del territorio.

NOVITÀ DA SPERIMENTARE

I benefici del freddo sul corpo attraverso un’esperienza nordica immersiva. L’esperienza della crioterapia, nota per rinforzare la mente, è un invito a una pausa rigenerante. Per mezza giornata, i partecipanti si muovono sulle rive di fiumi alpini.

L’esperienza comprende:

Una seduta di nordic walking per mettere gradualmente in movimento il corpo e riscaldarsi dall’interno in modo progressivo in compagnia di Élodie

Esercizi di preparazione all’esposizione al freddo (immersioni modulate, frizioni del corpo con la neve), guidati da Guillaume

Cicli di esposizione al caldo, alternati al freddo: Laurent mette a disposizione il calore della sua sauna mobile, riscaldata a legna.

Info: www.alpineo.com – www.randonnee-ecrins.com

ARRAMPICATA NOTTURNA E SU GHIACCIAIO

A Freissinières, accompagnati da una guida, gli apprendisti di arrampicata su ghiaccio scalano una torre di ghiaccio alta 18 m. L’iniziazione può essere effettuata anche al calar della notte, sotto le stelle. Una pratica che affascina gli amanti della montagna, praticabile anche in versione junior. Info: www.cascade.freissinieres.fr

NUOVE OPPORTUNITÀ PER CHI VOLA DALL’ITALIA

Air France e l’Italia: un legame sempre più stretto

Dal 7 ottobre 1933, giorno della sua fondazione, Air France condivide un rapporto storico con l’Italia. Nel corso del tempo, la compagnia ha costantemente ottimizzato la sua presenza nel Bel Paese favorendo i collegamenti aerei diretti verso la Francia.

Attualmente, Air France opera verso il suo hub di Parigi CDG da ben 8 aeroporti italiani: Torino, Milano (Linate e Malpensa), Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo, il numero è salito a 14 e al network si sono aggiunti anche Bari, Cagliari, Catania, Olbia, Palermo e Verona.

Grazie ad oltre 198 frequenze settimanali, la compagnia offre dall’Italia comode coincidenze per il suo network nazionale (es. Marsiglia, Nizza, Nantes, Lione, Tolosa, Montpellier, Bordeaux, Biarritz… ), internazionale (es. Edinburgo, Newcastle, Manchester, Birmingham, Tromso… ) ed intercontinentale (es. Boston, New York, Los Angeles, San Francisco, Città del Messico, Rio de Janeiro… ).

Attraverso la sua rete globale, i passeggeri Air France possono viaggiare a bordo di una flotta all’avanguardia (il 45% della flotta sarà composta da aerei di nuova generazione entro il 2025), con lo stile distintivo e la ricercata gastronomia per cui la compagnia è famosa in tutto il mondo. Info: www.airfrance.it

Redazione Centrale TdG