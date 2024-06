Il racconto a puntate di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi_10

Continua un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi, un anno particolarmente importante per i transalpini, che ritrovano lo spirito olimpico esattamente a 100 anni dai Giochi Olimpici di Parigi del 1924.



NICE CÔTE D’AZUR TERRA DI EVENTI

Nice Côte d’Azur, un territorio spettacolare, tra mare e montagna, comprende 51 comuni per una superficie di 1.400 km2 e più di 550.000 abitanti. Capitale della Costa Azzurra, gode di uno straordinario microclima che la rende attraente d’inverno come d’estate. Secondo aeroporto di Francia e secondo polo alberghiero dopo Parigi, accoglie grandi eventi sportivi e grandi esposizioni tutto l’anno. È inoltre, la prima città della Francia con una certificazione per la cucina nizzarda e una certificazione AOP vitivinicola sul proprio territorio. Nizza offre più di 300 ettari di parchi e giardini e quest’anno inoltre è stata nominata città più verde di Francia dal sito www.nosvillesvertes.fr

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Il calendario sportivo 2024 è ricco di novità entusiasmanti:

– Il 21 luglio, Nizza accoglierà l’arrivo del Tour de France di ciclismo, che per la prima volta nella storia, non arriverà a Parigi, ma si concluderà a Nizza. Inoltre avrà il privilegio di essere una delle città di tappa del viaggio della Fiamma Olimpica attraverso la Francia e accoglierà anche il match Francia-Gibilterra, partita di qualificazione all’ Euro 2024.

DAL 2021 NIZZA È ISCRITTA AL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO

Con il suo sontuoso patrimonio culturale e architettonico, Nizza è stata inserita nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO come “Città turistica invernale della Costa Azzurra”: 522 ettari, che comprendono la famosa Promenade des Anglais, quartieri emblematici come Croix-de-Marbre, Longchamp, Victor Hugo, Cimiez e Mont-Boron, con alberghi, ville, palazzi, teatri, casinò… . Info: www.explorenicecotedazur.com

UNA CITTÀ DI ARTISTI

Immersa nella luce, da sempre ha attratto e ispirato gli artisti da Matisse a Chagall, Dufy, Renoir, Cocteau… ed è ricca di musei, gallerie d’arte, studi di artisti. Tra i più visitati il Museo Matisse, il Museo Nazionale Marc Chagall, il Mamac (museo d’Arte Moderna e Contemporanea), il Museo Massena, il Museo della Fotografia Charles Nègre.

– La nuova esposizione “Miro Matisse. Oltre le immagini” si inserisce tra i grandi eventi culturali del 2024 per celebrare i 70 anni della morte di Henry Matisse – giugno-settembre

– Per i 150 anni dell’impressionismo in Francia al Museo des Beaux-Arts Jules Chéret, dal 5 aprile al 29 settembre, l’esposizione “Berthe Morisot à Nice, escales impressionnistes”.

– Dal 1° giugno al 16 settembre 2024 Chagall politico. Il grido della libertà.

GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI

Da segnalare le visite guidate a piedi sul tema Unesco “La Riviera, una stazione invernale” e i Corsi di Cucina all’Atelier de Cusine Niçoise, unica cucina francese con marchio ufficiale.

HOTEL PER SOGNARE

La rete alberghiera di Nice Côte d’Azur, con oltre 200 hotel e 12.000 camere, si è arricchita con la ristrutturazione di alcuni hotel e l’apertura di nuovi.



ANTIBES – JUAN-LES-PINS UNA DESTINAZIONE BLU&GREEN

Paesaggi inondati da quella luminosità così particolare tanto amata dai pittori, siti marini protetti, il santuario Pelagos per la tutela dei mammiferi marini, una lunga storia marittima, il jazz… Antibes è un giardino sul mare, ideale per itinerari d’arte, musica e arte di vivere fra verde e mare. Imperdibile il Cap d’Antibes, sul mare e sulla terraferma per gli amanti delle escursioni, giardini eccezionali come il giardino botanico di Villa Thuret, il bosco della Garoupe che ospita molte specie rare, il parco di 4 ettari che circonda il Fort Carré e custodisce l’ultima riserva continentale di olivi selvatici in Francia. Info: www.antibesjuanlespins.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Antibes è una città votata allo sport, dai trekking lungo i sentieri del Cap d’Antibes a tutte le attività nautiche, sempre con un’attenzione particolare alla disabilità e all’accessibilità. E sarà l’unica città delle Alpi Marittime e una delle 12 città francesi ad ospitare la Fiamma dei Giochi Paralimpici ed è stata anche scelta per la staffetta per la fiamma olimpica. Un passaggio molto simbolico poiché Antibes è l’unica città francese gemellata con Olimpia, culla dei Giochi Olimpici in Grecia.

LE TORCE OLIMPICHE IN MOSTRA

La collezione, prestata dal collezionista greco Stratos Klimou, presenterà una quarantina di torce, medaglie e targhe commemorative olimpiche e paralimpiche. Una mostra unica a Les Arcades, dal 18 giugno a inizi settembre, che sarà inaugurata dal sindaco di Antibes, con la possibile presenza del sindaco di Olympia e di un gruppo folkloristico olimpico. Una bella celebrazione del gemellaggio che unisce le due città nell’anno dei Giochi Olimpici in Francia.

SPAZIO «MARE E LITORALE – POSIDONIA»

Il promontorio roccioso all’estremità del Cap d’Antibes ospita una torre difensiva, la Batteria del Graillon, che offre un panorama a 360 gradi sul Golfo di Juan. Un imponente edificio all’ingresso e una pineta di 2,2 ettari, delimitata da circa 400 metri di costa. Dal 2014 ospita lo spazio comunale «Mare e Litorale – Posidonia», aperto tutto l’anno mira a far conoscere le ricchezze naturali del Mediterraneo: edifici riabilitati, mostra multimediale, immersioni virtuali nei fondali marini con maschere in connessione audio, acquari. E ovviamente il proseguimento delle escursioni in mare, in kayak, o praticando lo snorkeling (attività proposta dal 15 giugno al 15 settembre).

APPUNTAMENTI CON LA MUSICA E L’ARTE

-Lo spazio «Week-end del Design e delle Arti» si ampia per incontri con designer e artigiani d’arte che vengono a esporre. Info: www.salon-antiquaires-antibes.com – https://wda-juan.com/

-Festival Internazionale Jazz à Juan, dall’8 al 18 luglio

Il decano dei festival jazz, dal 1960 fa parte della cultura e del patrimonio francese ed europeo. Di fama internazionale si svolge nello scenario della mitica pineta Gould, davanti al mare. Info: www.jazzajuan.com

-Jammin’summer Session

In luglio e agosto, alla scoperta dei gruppi emergenti in Europa: tutto jazz, dal classico all’electro. Info: www.jammin.jazzajuan.com

MENTONE, RIVIERA & MERAVIGLIE

Situata all’estremità sud-orientale delle Alpi Marittime, al confine con l’Italia e il Principato di Monaco, la Costa Azzurra si estende dalle rive del Mediterraneo alle vette del massiccio del Mercantour, risalendo le valli della Roya-Bévéra. Da Mentone ai villaggi dell’interno la varietà dei paesaggi crea un mosaico unico e prezioso. Un territorio superbo, fragile e autentico. Info: www.menton-riviera-merveilles.it

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

La destinazione Mentone, Riviera & Meraviglie ha il privilegio di concentrare sul suo territorio una moltitudine di attività da praticare tutto l’anno. Terra di avventure senza limiti, invita ad essere curiosi, sportivi, rilassati, stupiti… Canyoning nelle acque cristalline della Roya, ciaspolate dalla stazione nordica di Castérino, scalate sulle falesie, parapendio e bellissimi percorsi a piedi, in bici o a cavallo, escursioni nella Valle delle Meraviglie, visita a una produzione di limoni o ad una fabbrica di birra, serate al Casinò di Menton, tutto prenotabile online! Info: www.menton-riviera-merveilles.it/boutique

BORGHI ARROCCATI: BALCONI SOSPESI SUL MARE

Questi borghi costituiscono un collegamento tra mare e montagna. Incastonati su verdi colline, offrono spesso un ambiente dove il tempo sembra essersi fermato. Oasi di pace con piazze ombreggiate, strade ripide e un delizioso profumo d’altri tempi, questi villaggi dall’architettura medievale nascondono piccoli tesori: Sainte-Agnès, il villaggio costiero più alto d’Europa, Castellar, borgo arroccato dall’atmosfera italiana, Gorbio, all’ombra dell’olmo antico, Castillon sulla strada delle Grandes Alpes.

IL TRENO DELLE MERAVIGLIE: SCOPRITE LA VALLE ROYA!

Opera titanica in partenza dal Mar Mediterraneo, il Treno delle Meraviglie rappresenta uno dei viaggi in treno più belli del mondo. Divenuta la tratta ferroviaria preferita dai viaggiatori italiani, insignita del premio “Luogo del Cuore” del FAI, attraversa da più di 100 anni le valli e le montagne delle Alpi Marittime.

Prima tappa: Sospel, nella valle della Bévéra, con le sue facciate colorate e la sua imponente cattedrale. Fermatevi a Breil-sur-Roya, che ospita un sorprendente ecomuseo dei trasporti, o a Saorge, uno dei villaggi arroccati più belli di Francia dall’aspetto di un villaggio tibetano. Aggrappato al fianco di una falesia, forma un anfiteatro sopra la Roya.

Ultima tappa: Tenda, città medievale fortificata, dove il Museo delle Meraviglie racconta la storia del sito di incisioni preistoriche più importante d’Europa.

