Il Moro di Monza, cena a quattro mani

Il Moro di Monza illumina la scena enogastronomica cittadina con un nuovo “Appuntamento Stellato” promosso insieme all’Associazione italiana Ambasciatori del Gusto, da sempre impegnata a promuovere la cucina italiana di qualità come patrimonio enogastronomico valorizzando l’intera filiera agroalimentare e il legame con il territorio di appartenenza.

Dopo il successo delle scorse serate, il ristorante il Moro di Monza torna ad illuminare la scena enogastronomica cittadina con una nuova cena placée a quattro mani all’insegna della complementarità e della sinergia culinaria.

Il prossimo appuntamento, in programma il 6 dicembre, si configurerà come parte del ciclo “INSIEME, a cena con gli Ambasciatori del Gusto” e vedrà come ospite lo chef Alessandro Gilmozzi del Ristorante El Molin di Cavalese (TN), presidente della stessa Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

Tra gli ospiti per il nuovo anno, un altro Ambasciatore del Gusto, Enrico Cerea del Ristorante Da Vittorio di Brusaporto (BG) e Edoardo Fumagalli del ristorante Locanda Margon di Ravina (TN).

I menù delle cene stellate

6 dicembre : con Alessandro Gilmozzi del ristorante El Molin di Cavalese

Maccaron di pasta Felicetti (Aringa, acero, lavanda e cagliata di latte e fieno)

(Alessandro Gilmozzi)

Salmone liquirizia yogurt

(Salvatore e Vincenzo Butticè)

Come una minestra di funghi

(Alessandro Gilmozzi )

Riccio di mare e brodo di gallina

(Salvatore e Vincenzo Butticè)

Riso Carnaroli di Riso Buono, alla cenere di pigna di cirmolo fermentata

(Alessandro Gilmozzi)

Triglia erbette e jus di vitello

(Salvatore e Vincenzo Butticè)

Era la cassata

(Salvatore e Vincenzo Butticè)

Beverage:

Acqua Lauretana naturale

Vini:

Metodo classico brut ( Carricante) delle cantine Planeta

Cometa (Fiano) delle cantine Planeta

Unterebner (Pinot grigio) delle cantine Tramin Kellerei

Roen (Gewurztraminer) delle cantine Tramin Kellerei

Il Moro

Il savoir-faire e il gusto per l’accoglienza di una famiglia siciliana coesa come quella dei fratelli Butticè che, dal 1996, propone una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana con il ristorante Il Moro. Salvatore Butticè che, dopo un carriera in sala, oggi è lo chef del ristorante insieme a Vincenzo Butticè, general manager di tutti i progetti della famiglia e Antonella Butticè, sommelier de Il Moro.

Un’atmosfera elegante e contemporanea e un savoir faire da Grandes Tables quello del Moro, in cui interni si arricchiscono della presenza di arti figurative contemporanee e di elementi dell’artigianalità ceramista siciliana. Le poltrone, di design contemporaneo, completano la tavola in radica di noce nazionale in modo da rendere l’esperienza unica, comoda ed avvolgente. In carta una commistione tra la terra d’origine e il territorio che li ha accolti: tra Sicilia e Lombardia.

Il Menu de Il Moro

“Viaggio in Sicilia” racconta l’essenza della territorialità siciliana in un menu da 8 portate che crea un connubio tra i prodotti con cui i fratelli Butticè sono cresciuti, come la mandorla di Raffadali, le prugne nere di Sicilia, il pomodoro alla carrettiera, il suino dei Nebrodi, fino alla scoperta di nuovi piccoli produttori di nicchia che hanno iniziato a coltivare mango e curcuma in Trinacria.

Il pane viene realizzato due volte al giorno in casa usando solo antichi grani siciliani che necessitano circa 36 ore di lievitazione con la tecnica del lievito madre. Ma nell’esperienza de Il Moro si mescolano anche tanti piccoli produttori che la famiglia Butticè ha conosciuto e apprezzato dal 1996, quando hanno aperto il locale e che sono il fil rouge della loro storia familiare, dalla natia Sicilia alla Lombardia che li ha accolti ed è ora la loro casa. Tra i piatti signature: Ostrica e mandorla di Raffadali (un assoluto di mandorla); il Polpo Imbufalito; i Bottoni con ragusano, pomodoro alla carrettiera e mitili; i Paccheri Senatore Cappelli, pistacchio di Raffadali e gamberi di Mazara.

La carta dei vini racconta i terroir delle regioni più vicine alla filosofia del ristorante, Sicilia e Lombardia, in una ricerca verso tante piccole realtà con cui costruire un’ottimo rapporto qualità/prezzo per 450 etichette.

Il Moro

Apre pranzo 1230-14.15 da martedì a domenica

Cena 20-22.15 tutti i giorni

Via Gian Francesco Parravicini 44- Monza

info@ilmororistorante.it

ilmororistorante.it

