Gran Canaria destinazione Biosfera 2030

L’isola aspira alla certificazione Biosphere Responsible Tourism riconoscimento internazionale che accerta l’impronta ambientale delle varie aziende turistiche controllandone processi e offerte sulla base della loro sostenibilità ambientale e sociale.

Gran Canaria è un’isola europea di origine vulcanica situata nell’Oceano Atlantico che accoglie ogni anno più di 4 milioni di turisti attratti dalla sua luce e il suo clima mite e dal suo patrimonio naturale e culturale unico al mondo.

Caratterizzata dai suoi grandi contrasti paesaggistici, la sua ricca biodiversità terrestre e marina l’hanno resa Riserva della Biosfera in quasi la metà della sua geografia, e anche l’UNESCO l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità per il valore unico del Paesaggio Culturale di Risco Caído e dei Monti Sacri di Gran Canaria. Entrambe le distinzioni sono un esempio dell’impegno dell’Isola per la sostenibilità come parte essenziale di un territorio dall’enorme potenziale turistico, ma da tutelare affinché si possa ancora godere della sua bellezza.

Il suo alto grado di conservazione è il risultato delle strategie di sostenibilità che si stanno sviluppando a Gran Canaria per mantenere questa importante eredità e che ora fanno un passo avanti allineandosi pienamente con il concetto di turismo sostenibile certificato dall’Istituto del Turismo. In questo modo, Turismo Gran Canaria prosegue nel costante miglioramento verso la sostenibilità, la competitività, la qualità e la lotta ai cambiamenti climatici seguendo le linee stabilite negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Con Biosphere si potranno realizzare progetti più inclusivi grazie ai quali amministrazioni, aziende, lavoratori, turisti e popolazione locale ricevono e progettano esperienze turistiche uniche e di qualità con un approccio più comprensivo.

Destinazioni turistiche con certificazione della Biosfera

Essere un membro della “Comunità delle destinazioni della biosfera” significa appartenere a un club di destinazioni la cui sostenibilità è garantita da criteri concordati a livello mondiale in conferenze sponsorizzate dall’UNESCO e dall’UNWTO. I territori con il brand “Destinazione della Biosfera” sono luoghi che effettuano una misurazione globale del proprio contributo ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e all’Accordo di Parigi contro i Cambiamenti Climatici attraverso le linee guida indicate nella Carta Mondiale del Turismo Sostenibile +20.

Sulla base dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030, il Sustainable Development Solutions Network ha preparato, in collaborazione con il Responsible Tourism Institute, un report quale strumento per il settore turistico per navigare responsabilmente verso la sostenibilità.

Già nell’ottobre 2019, il rapporto “Guida per il turismo sostenibile: sfide e criteri di valutazione nel settore turistico” della SDSN Spagna – Rete di soluzioni per lo sviluppo sostenibile, considerata l’antenna della Spagna, in collaborazione con l’Istituto per il turismo responsabile (ITR), ha pubblicato un documento che si costituisce come guida modello per il turismo sostenibile.

Il turismo è, senza dubbio, uno dei principali motori di sviluppo sia in Spagna che nel resto del mondo. Con il suo enorme impatto sull’ambiente, sulle emissioni e sul PIL globale, questo settore ha un ruolo chiave nel raggiungimento dell’Agenda 2030 e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite.

Il rapporto è, di fatto, una guida e uno strumento per il turismo sostenibile che può essere utilizzato come un utilissimo manuale pratico per il settore. Il suo obiettivo principale è quello di offrire una serie di criteri per ciascuno dei 17 SDG, che consentano a promotori o professionisti di riflettere sul grado di coinvolgimento della propria destinazione o prodotto con gli obiettivi definiti nell’Agenda 2030.

L’impegno per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile può giocare un ruolo essenziale nel coinvolgimento delle nuove generazioni in uno scenario di sostenibilità che richiede coinvolgimento e partecipazione collettiva.

Ma come può il turismo contribuire agli SDG?

Secondo il rapporto, il turismo deve affrontare quattro diversi fattori: impegno per la sostenibilità, obiettivi e traguardi di sostenibilità, governance e partecipazione e almeno i criteri e gli obiettivi delle Nazioni Unite. Pertanto, questa guida propone idee e iniziative su come affrontare ogni SDG, mostrando passo dopo passo come gestire la sua sostenibilità.

Una scommessa difficile e allo stesso tempo una sfida allettante perché anche le generazioni future possano conoscere, vivere appieno e amare questo “Continente in Miniatura” che è Gran Canaria.

INFO: www.grancanaria.com

Silvia Donatiello