Gran Canaria al centro della sostenibilità globale: ospita il Global Sustainable Islands Summit 2026

Gran Canaria ha accolto il Global Sustainable Islands Summit 2026, il principale forum internazionale dedicato allo sviluppo sostenibile nei territori insulari, organizzato in collaborazione con il Cabildo de Gran Canaria.

Dopo il successo dell’edizione 2024 a Prince Edward Island, in Canada, e quella del 2025 a St. Kitts & Nevis, che ha posto l’attenzione sull’area caraibica, il Summit è approdato a Gran Canaria, riconosciuta come hub strategico per la sostenibilità in Europa, nelle Isole Canarie e nell’intera regione della Macaronesia.

L’edizione 2026 ha offerto una piattaforma privilegiata per il dialogo di alto livello, lo scambio di conoscenze e la collaborazione concreta tra leader istituzionali, decisori politici, esperti di sostenibilità e stakeholder internazionali, con l’obiettivo di affrontare le sfide globali legate allo sviluppo sostenibile delle isole.

Gran Canaria, laboratorio di sostenibilità

Il Summit si inserisce pienamente nella visione strategica dell’isola, guidata dall’Agenda Ecoislas, il principale quadro di riferimento per la sostenibilità di Gran Canaria. Questo modello orienta la transizione verso uno sviluppo resiliente, climaticamente neutro e inclusivo, integrando ambiti chiave come l’azione climatica, l’energia, la gestione dell’acqua, la sovranità alimentare, la biodiversità, l’economia circolare e il turismo sostenibile.

Attraverso l’integrazione tra politiche pubbliche, innovazione e coinvolgimento della comunità, Gran Canaria si posiziona come un vero e proprio laboratorio vivente di sostenibilità insulare, capace di sviluppare e condividere soluzioni concrete e replicabili a livello globale.

Un programma centrato sulle sfide globali delle isole

Il Summit 2026 ha affrontato sei ambiti strategici fondamentali per lo sviluppo sostenibile dei territori insulari, riunendo competenze internazionali e innovazione locale.

Tra i temi principali, sono stati al centro del dibattito i sistemi energetici resilienti, con particolare attenzione alle energie rinnovabili, alle micro-reti e alle soluzioni di accumulo; l’economia blu e l’innovazione marittima, con focus su governance degli oceani, energie marine, pesca sostenibile e pianificazione degli spazi marini; e l’economia circolare applicata al turismo, con modelli capaci di trasformare le risorse e le limitazioni dei territori insulari in opportunità.

Il programma ha approfondito inoltre il rafforzamento delle capacità locali attraverso talento, tecnologia e innovazione istituzionale, le strategie di adattamento climatico e tutela della biodiversità, e le modalità di mobilitazione di finanziamenti per uno sviluppo economico sostenibile, coinvolgendo istituzioni europee, fondi climatici e partenariati internazionali.

Tre giorni di dialogo e collaborazione internazionale

Il Summit si è articolato in tre giornate di lavori con panel di alto livello, sessioni tecniche di approfondimento e momenti di networking, offrendo un’occasione unica per esplorare il ruolo delle isole nella transizione globale verso modelli energetici sostenibili, nella lotta al cambiamento climatico, nella tutela degli ecosistemi naturali e nello sviluppo di economie circolari.

Con l’organizzazione del Global Sustainable Islands Summit 2026, Gran Canaria rafforza il proprio posizionamento come destinazione impegnata nella sostenibilità e nell’innovazione, consolidando il suo ruolo di riferimento internazionale nella definizione di soluzioni concrete per il futuro delle comunità insulari.

Il vertice ha riunito rappresentanti di circa 40 isole ed esperti provenienti da oltre 50 Paesi, creando uno spazio di dialogo e cooperazione senza precedenti tra territori che condividono sfide comuni.

Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Terra, si è svolta la piantumazione simbolica di un albero all’ingresso del Palazzo dei Congressi, un gesto che rappresenta l’impegno collettivo dei partecipanti nella tutela dell’ambiente e nell’azione climatica a partire dai territori insulari.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti autorità internazionali, tra cui il ministro dell’Energia di Saint Kitts e Nevis, Konris Maynard, il consigliere all’Ambiente e all’Energia del Cabildo di Gran Canaria, Raúl García Brink, e il vice primo ministro delle Isole Vergini Britanniche, Julian Fraser, i quali hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione tra isole in un contesto così significativo per il pianeta.

Tra i momenti più rilevanti del vertice si distingue la presentazione della Strategia di Azione Climatica di Turismo de Gran Canaria, un passo fondamentale per garantire una gestione responsabile del turismo sull’isola in un impegno concreto per la rigenerazione dell’ambiente e lo sviluppo di un modello turistico etico, consapevole e pienamente allineato con il futuro del pianeta.

Info: www.grancanaria.com

Silvia Donatiello