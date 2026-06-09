Federico Zanasi premiato a Identità Golose 2026 con il “Piatto dell’Anno”

Redazione Centrale TdG –

Il riconoscimento celebra “Gnocco burro e oro”, una reinterpretazione contemporanea del pomodoro che unisce memoria, tecnica e tradizione italiana

Federico Zanasi, chef del ristorante Condividere una stella Michelin, del Gruppo Lavazza, è stato premiato ieri a Identità Golose 2026 con il riconoscimento di Piatto dell’Anno per Gnocco burro e oro, una creazione che rappresenta una sintesi della sua visione gastronomica: essenzialità, memoria e ricerca.

Il piatto nasce da un ingrediente simbolo della cultura gastronomica italiana, il pomodoro, che Zanasi trasforma attraverso una lavorazione tecnica raffinata in una preparazione solo apparentemente semplice. Il risultato è un condensato di gusto che valorizza il pomodoro in tutte le sue sfumature, accompagnato da burro, Parmigiano Reggiano, basilico e olio extravergine d’oliva.

Alla base della ricetta vi è un lavoro di estrazione e concentrazione dei sapori: il succo di pomodoro datterino viene lavorato con kuzu per ottenere degli “gnocchi” morbidi e delicati, successivamente conservati nella passata di pomodoro e infine mantecati con burro e Parmigiano Reggiano.

«Questa ricetta prende ispirazione dalla classica tradizione italiana, ma l’ho reinterpretata in chiave contemporanea. È un piatto, anzi un condimento che riporta alla mia infanzia, dove il pomodoro era sempre il protagonista assoluto che ho qui celebrato in tutte le sue consistenze e in un’esplosione di sapori, utilizzando tecnica e materia prima d’eccellenza, un inno all’italianità», commenta Federico Zanasi.

Il riconoscimento assegnato da Identità Golose premia una proposta gastronomica capace di coniugare innovazione e radici culturali, esprimendo attraverso pochi ingredienti un racconto profondamente legato alla tradizione italiana e alla memoria personale dello chef.

Ricetta del piatto: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/Ricetta-Gnocco-burro-e-oro.pdf