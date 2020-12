Cucina di lago nel Trasimeno umbro

Poco esplorato, rispetto a borghi e colline della regione, il Lago Trasimeno può rappresentare una vera scoperta, naturalistica e gastronomica

E’ certamente il lago più grande dell’Italia Centrale, studiato in tutti i libri di geografia. Eppure il Lago Trasimeno non ha mai rappresentato una meta turistica di grande appeal. Sarà perché si trova in Umbria, regione che non manca di attrazioni! Tutti amiamo i cento borghi e cittadine pittoresche che costellano il territorio umbro, che ci raccontano storie medievali di silenzio, santità, miracoli. Sicuramente le prime visite in Umbria scelgono Perugia, Assisi, Gubbio, Spoleto. Solo in un secondo momento l’interesse si rivolge a mete meno conosciute e frequentate. Tra queste c’è senz’altro il Lago Trasimeno, una tale superficie acquorea da sfatare lo stereotipo dell’Umbria lontana dal mare e quindi povera di acque.

Moltissime le attrazioni turistiche del Trasimeno, soprattutto per chi ama un turismo slow ed esperienziale, a contatto con la natura più autentica.

Si può iniziare la scoperta a La Valle di San Savino di Magione, uno specchio d’acqua riconosciuto dal ’95 come Oasi naturalistica, una delle zone umide più importanti d’Europa, ideale per la pratica del birdwatching.

In autunno e in primavera migliaia di aironi, gabbiani, cormorani, rondini, folaghe, provenienti dalle aree baltiche, sostano tra i canneti in cerca di cibo e riposo prima del grande balzo verso il Mediterraneo e il deserto africano.

Patrimonio di inestimabile valore, il canneto è infatti l’ambiente ideale dove i pesci vanno a deporre le uova e dove, appunto, l’avifauna trova un sicuro rifugio.

Tra gli indicatori di qualità c’è proprio il passaggio di rotte migratorie di centinaia di specie di uccelli: molti si fermano a nidificare, altri a svernare, altri ancora solo a rifornirsi di cibo, così che ogni stagione dell’anno permette scoperte diverse ed interessanti.

E quindi, con ritmi davvero slow, è piacevole abbandonarsi a lunghe soste di osservazione con i binocoli forniti dalle guide dell’Oasi, che spiegano accuratamente abitudini e movimenti delle specie avvistate (www.oasinaturalisticalavalle.it).

Un grandissimo lago come il Trasimeno ovviamente offre molte escursioni in barca alla scoperta delle isole.

La bellissima isola Polvese, con i suoi suggestivi torrioni e un campanile immerso nel verde, é ricca di sentieri per un facile trekking.

Ancora più suggestiva l’Isola Maggiore.

Qui il tempo si è fermato. E se in passato l’isola è stata frequentata dai Cavalieri Templari e San Francesco, oggi appare un’oasi appartata e sognante, perfetta per viaggi romantici.

Un piccolo alloggio con poche camere, una chiesetta in alto, il palazzo del Capitano del popolo con la campanella di ordinanza, tante ceramiche colorate inserite sui muri delle case e una tradizione di bellissimi merletti irlandesi mantenuta dalle anziane signore del paese. E poi tanto verde dove perdersi, magari sulle orme dell’itinerario francescano che ricorda soste e miracoli.

Per arrivare all’Isola Maggiore ci si imbarca a Tuoro del Trasimeno, dove una breve sosta ci ricorda un grande evento storico.

E’ la battaglia del 217 a.C. in cui Annibale sconfisse i Romani presi alla sprovvista tra le colline in riva al lago, senza la possibilità di fuga.

Le acque del lago e la pianura sulla costa conservano ancora, non del tutto portati alla luce, i reperti in metallo di questa epica vicenda.

E poiché il servizio di traghetto ed escursioni è svolto prevalentemente dalla Cooperativa di Pescatori del Trasimeno, sarà questa l’occasione per godere le specialità gastronomiche della zona.

Infatti questa, che è la cooperativa di pescatori d’acqua dolce più grande d’Europa, rifornisce pescherie e ristoranti, oltre a produrre in proprio prodotti a lunga conservazione.

Ecco allora, sia sulle coste, sia nell’immediato entroterra, una grande abbondanza di ristoranti che valorizzano i pesci di lago. Sarà un’occasione proprio per assaporare specialità originali e gustosissime: tutte le variazioni di pesce persico, carpe porchettate, tinca in campione o affumicata, gamberi d’acqua dolce.

Tra i ristoranti ne possiamo ricordare due per esperienza diretta.

Il Volante Inn di Tuoro al Trasimeno offre un eccellente menu di pesce di lago: gnocchi alla tinca e uova di regina, taglierini al filetto di persico, persico alla trasimena, tegamaccio di anguilla, oltre a uno spettacolare antipasto misto di lago (www.volanteinn.it).

L’Acquario, il più antico ristorante del centro storico di Castiglione del Lago, propone cucina tradizionale umbra con specialità di pesce di lago, spaziando da gamberi croccanti lardellati, a chitarrini con tinca affumicata ed erbette, a filetti di luccio con porri e mandorle (www.ristorantelacquario.it).

E a questo punto, una volta assaporate le specialità gastronomiche, ci si potrà dedicare alla visita dei borghi intorno al lago.

A cominciare dal più bello Castiglione del Lago, collocato su un promontorio della riva occidentale.

Che ci offre un panorama spettacolare dal camminamento che unisce il mastio della Rocca del Leone, fatta costruire da Federico II di Svevia alle sale di palazzo Corgna.

E’ questo il palazzo più importante di Castiglione, abitato dalla potente famiglia dei Corgna, imparentati con uomini d’arme e cardinali.

E’ forse l’unica piccola “reggia” esistente in Umbria, con bellissime sale affrescate dal Pomarancio con soggetti mitologici.

Uno dei momenti perfetti per la visita sarà il tramonto, quando il sole scende dietro i merli e la superficie dell’acqua diventa rosa e viola, confondendosi con le striature del cielo.

Si comprende allora la scelta fatta da alcuni attori famosi che hanno voluto qui il loro buen retiro, come Greta Scacchi e George Lucas, e il fatto che il lago sia stato anche in passato perfetto set cinematografico per alcune scene del San Francesco di Liliana Cavani.

Franca Dell’Arciprete Scotti