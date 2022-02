Cucina canaria: una tradizione da stelle Michelin

La particolare gastronomia del posto è il risultato della favorevole posizione delle Canarie, situate nell’Oceano Atlantico difronte alla costa africana, e del clima mite tutto l’anno

Delle Isole Canarie ci si innamora due volte: la prima per i paesaggi mozzafiato, la seconda per la tradizione gastronomica. Grazie all’estrema varietà di prodotti e alla capacità degli chef di rivisitare in chiave moderna ricette locali, la cucina canaria si è fatta strada posizionandosi fra le più innovative del mondo: oggi alle Isole Canarie si contano ben sette ristoranti stellati. Di questi, quattro sono situati a Tenerife (MB Abama, Kabuki Abama, El Rincón de Juan Carlos, NUB) e tre a Gran Canaria (Aquarela, Los Guayres, Poemas).

I piatti sono di altissima qualità e l’offerta è molto più varia di quanto si pensi: gli chef della nuova generazione lavorano i prodotti locali seguendo il proprio stile con creazioni culinarie che rappresentano il territorio. I piatti più caratteristici dell’arcipelago includono las papas arrugadas con mojos (patate canarie con salsa mojo), el conejo en salmorejo (coniglio canario), los guisos de cabra (stufato di carne di capra), l’antichissimo e delizioso cochino negro canario (maiale nero), gli stufati, il gofio e gli escaldones (gofio mescolato con brodo di pesce per fare una pasta densa).

Le materie prime di successo

La particolare gastronomia del posto è il risultato della favorevole posizione delle Canarie, situate nell’Oceano Atlantico difronte alla costa africana, e del clima mite tutto l’anno. Questi fattori, insieme alla centralità della posizione durante l’epoca delle grandi traversate oceaniche verso il nuovo mondo hanno fatto sì che la cucina dell’arcipelago sviluppasse tradizioni insolite utilizzando materie prime poco conosciute.

Le Canarie offrono squisiti pesci locali come la vieja o la cernia, deliziosi crostacei come i gamberi, gli scampi e, naturalmente, il pesce azzurro e il tonno (pescato in modo sostenibile da artigiani e uno dei grandi punti a favore della cucina canaria).

Il clima favorevole ha contribuito alla diffusione nelle isole di ogni tipo di frutta tropicale e subtropicale come banane, ananas, mango, papaia, frutto della passione e guava: ingredienti fondamentali nelle ricette dolci realizzate alle Canarie.

Tra i prodotti canari spiccano anche i premiati formaggi (tra cui il formaggio flor, un formaggio di latte di capra chiamato “majorera” e una varietà di formaggi affumicati). A questo si aggiungono i vini di culto pre-fillossera prodotti da una generazione che non voleva essere lasciata indietro dal grande boom della cucina spagnola d’avanguardia.

Conosciute in tutto il mondo per gli spettacolari paesaggi, dalle spiagge incontaminate ai boschi di origine preistorica, alle dune di sabbia bianca, l’ottimo cibo locale è un motivo in più per scegliere le Isole Canarie come meta per le vacanze.

Redazione Centrale TdG