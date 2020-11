Benvenuti in SIGILA, il packaging del futuro

Una rivoluzione dalla portata innovativa ed elegante: Sigila è la nuova divisione di tappi Amorim destinati a generare esperienza fin dal packaging

Che si tratti di vino, birra o distillati, oggi il packaging fa la differenza. Cosa c’è di meglio di un sigillo evocativo, capace di promettere la qualità che poi effettivamente mantiene? Nasce da questa sfida SIGILA, nuova divisione di tappi Amorim che punta tutto su innovazione, rispetto dell’ambiente e design, una triade dalle potenzialità evolutive imbattibili. Ne emergono, protagonisti assoluti, modelli quali HELIX, il tappo in sughero che non ha bisogno del cavatappi, speciale per i vini fermi, COLORS, dalla vivace personalità, VINOLOK, la chiusura in vetro accattivante per vino e distillati, TOP SERIES, il sigillo distintivo per distillati e liquori e T.HOPS, tappo in sughero d’avanguardia per la birra artigianale.

La portata rivoluzionaria di Sigila si traduce sia nell’innovazione di prodotto, che impatta a livello tecnico sul packaging e sulla piena tutela del prodotto contenuto, sia nella fase di vendita con una elevata flessibilità progettuale, capace di alti livelli di personalizzazione delle bottiglie e un servizio di consulenza che prende vita dall’idea del committente e arriva fino al momento dell’imbottigliamento.

L’esperienza nasce quindi dall’affiancamento del cliente per trovare le soluzioni più aggiornate, in linea con i trend di un mercato sempre più competitivo, segmentato ed esigente che impone soluzioni dedicate. Sigila emerge così quale linea di tappi con cui celebrare il proprio racconto, forti di un know-how centenario della lavorazione dei materiali che si presta a lavorazioni custom-made, tra processi produttivi virtuosi e materiali che si impreziosiscono tra loro, quale vetro, sughero e legno, tutti ad alto livello di sostenibilità, anche ambientale, forti del credo Amorim per cui processi produttivi sostenibili possono garantire anche al cliente un valore aggiunto.

I dettagli premium diventano protagonisti del momento dell’apertura di una bottiglia, un istante di gratificante performance tecnica e di rispetto profondo per la sostenibilità. Eccellenza, così, fa rima con coerenza: quella nella cura, nella valorizzazione di un percorso,creato passo a passo con il cliente per trovare le soluzioni più aggiornate, dedicate, in linea con i trend del mercato, perché l’apertura della bottiglia sia un istante in cui si ferma il tempo.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola il 40% del mercato mondiale di questo comparto, e il 26% del mercato globale di chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite nei principali paesi produttori di vino dei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2019 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 56 dipendenti e una forza commerciale composta da 35 agenti, nel 2019 ha registrato oltre 614.000.000 di tappi venduti per un fatturato, in crescita, di 64 milioni di euro (+8% rispetto al 2018). La sua leadership è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Lo sguardo al futuro vede una sempre più solida alleanza tra Tecnologia e Natura, con la chiusura del circolo virtuoso avviato con ETICO grazie alla linea SUBER, design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus e riciclati. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con oltre 14 iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim.

Redazione Centrale TdG