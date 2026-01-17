Turismo del Gusto
Al Brigantino il mare diventa racconto

La cucina nasce da radici meridionali ben riconoscibili, ma non si limita a riproporle

Giuseppe Di Natale e Riccardo Cannatà

In un panorama gastronomico torinese dove la creatività si declina in mille direzioni, Il Brigantino si distingue per una ferma coerenza di stile, un equilibrio tra modernità e rispetto delle materie prime in cui la cucina di pesce diventa narrazione sensoriale, linguaggio di tecnica e istinto creativo.

In via Alpignano, lontano dalle rotte più prevedibili della ristorazione cittadina, si conferma un progetto gastronomico coerente, costruito nel tempo attorno alla personalità dello chef Giuseppe Di Natale – chef che porta con sé le tracce delle esperienze internazionali e il rispetto per la tradizione italiana – alla qualità delle materie prime e a una cantina che dialoga costantemente con i piatti.

La cucina nasce da radici meridionali ben riconoscibili, ma non si limita a riproporle. Di Natale lavora per sottrazione e per innesti mirati, portando nel piatto giochi di texture e profumi, tecniche di cottura misurate e condimenti minimali ma incisivi, suggestioni orientali e accenti internazionali che non diventano mai esercizio di stile. L’idea è chiara: rendere il pesce protagonista assoluto, trattarlo con rispetto e precisione, accompagnarlo con elementi capaci di amplificarne il carattere senza sovrastarlo. Al Brigantino l’impiattamento non è mai esercizio decorativo, ma parte integrante del racconto gastronomico: ogni piatto arriva in tavola con un’eleganza misurata, dove forme, colori e volumi sono studiati per accompagnare il gusto e anticiparne la complessità, senza mai sottrarre centralità alla materia prima.

Il menu varia seguendo la stagionalità e l’estro dello chef, muovendosi lungo una linea di fantasia controllata, pensata per soddisfare palati esigenti senza ricorrere a effetti facili.

Parmigiana di melanzane

Gli antipasti rappresentano una vera dichiarazione d’intenti: davvero originale è la versione di chef Giuseppe della Parmigiana di melanzane e gioca su stratificazioni e consistenze che trovano equilibrio e ritmo; la Torretta di Ivano con gamberi rossi di Sicilia, guanciale croccante e uovo in camicia costruisce un dialogo elegante tra dolcezza marina e comfort gastronomico, dove ogni elemento è dosato con precisione.

Ricciola hamachi marinata, ricottina di bufala, guacamole, carciofi al lime, estrazione di carciofi

La ricciola hamachi marinata, ricottina di bufala, guacamole e carciofi al lime racconta l’anima più internazionale della cucina, con un uso misurato dell’acidità e una costruzione che privilegia pulizia e profondità. Più tecnica la lettura del carciofo confit, arricchito da salmoriglio, spuma di parmigiano, salsa bernese e perlage di basilico: un piatto che mette il vegetale al centro, trattandolo con la stessa dignità riservata al pesce.

Calamari e scampi, zeste di limone, salsa Cesar, verdurine croccanti, uova di salmone, wasabi, spuma di patate

Nei calamari e scampi, zeste di limone, salsa Cesar, verdurine croccanti, uova di salmone, wasabi, spuma di patate – uno dei piatti signature di chef Di Natale – entrano in gioco contrasti più decisi, tra agrumi, spezie e consistenze, mentre il baccalà in tempura con hummus di ceci e friarielli riporta alle radici meridionali dello chef, alleggerite da una frittura asciutta e da un equilibrio ben calibrato. La selezione di pesce crudo chiude il capitolo degli antipasti con una proposta essenziale, affidata interamente all’alta qualità della materia prima.

I primi piatti sono uno dei pilastri del Brigantino. Lo “spaghetto allo scoglio” è un piatto identitario, costruito su un fondo intenso ma pulito, dove la cottura della pasta e la gestione della sapidità dimostrano grande padronanza tecnica.

Tortello di vitello tonnato (zenzero, porri, katsuobushi

Il tortello di vitello tonnato rilegge un classico piemontese attraverso accenti orientali, con zenzero e katsuobushi che ampliano il profilo aromatico senza snaturarne l’anima.

Risotto astice, gorgonzola, limone nero, ’nduja e carciofi croccanti

Il risotto astice, gorgonzola, limone nero, ’nduja e carciofi croccanti è un piatto di tensioni controllate, audace ma ben governato, mentre i fagottini di ricotta di bufala e limone con gamberi rossi e salicornia giocano sulla freschezza e sulla delicatezza. Le candele con genovese napoletana, ricci di mare, parmigiano e lime rappresentano forse la sintesi più efficace della cucina di Di Natale: Sud, mare e contaminazione internazionale che convivono con naturalezza.

Carciofo confit ripieno del suo salmoriglio, spuma di parmigiano, salsa bernese, perlage di basilico

Nei secondi la cucina si fa più strutturata senza perdere eleganza. La triglia alla Rossini, con foie gras e tartufo nero, è un piatto di grande ambizione, dove l’opulenza viene bilanciata da una cottura precisa e da una costruzione armonica ed equilibrata. Il branzino croccante ripieno di patate e carciofi lavora sulle consistenze, mentre salsa alla pizzaiola, gel di pomodoro giallo e maionese di acciughe rafforzano l’impronta mediterranea.

Polpo in agrodolce, salsa thai, cipolla di Tropea caramellata, pomodorini, crema di basilico

Il polpo in agrodolce con salsa thai e cipolla di Tropea caramellata racconta la capacità dello chef di muoversi tra culture gastronomiche diverse senza perdere identità.

L’ombrina del Mediterraneo, accompagnata da variazioni di patate, caviale di tartufo nero e salsa burro e limone, è un esercizio di eleganza e misura. Chiude il percorso il maialino nero casertano in due servizi, intenso e profondo, omaggio dichiarato alle radici campane dello chef.

Anche il capitolo dei dessert segue la stessa filosofia che attraversa l’intero menu: creatività misurata, tecnica solida e una narrazione che privilegia l’esperienza più che la descrizione analitica.

I dolci non chiudono semplicemente il pasto, ma lo accompagnano verso un finale coerente.

Ostrica

Ostrica sorprende già dal nome, ma svela una costruzione sofisticata: cioccolato bianco, frutto della passione, pistacchio integrale, biscuit e una ganache di cioccolato bianco e mirtilli si combinano in un gioco di texture e contrasti tra dolcezza, acidità e croccantezza. È un dessert che stimola la curiosità e l’immaginazione, trasformando il cioccolato in esperienza multisensoriale. Il cremoso al cioccolato fondente, con richiami al gianduia, all’acidità misurata del mandarino e a note più asciutte, costruisce un equilibrio elegante tra avvolgenza e freschezza, lasciando una sensazione finale pulita e persistente. Rocher rilegge l’idea di comfort dolce con precisione e leggerezza, mentre Viaggio in Thailandia chiude il percorso con suggestioni esotiche e profumi lontani, in continuità con le contaminazioni che attraversano l’intera proposta gastronomica.

Sala

Se a tavola il pesce guida il discorso, nel bicchiere la conversazione è altrettanto appassionante. La selezione di vini curata da Riccardo Cannatà, proprietario e sommelier, è estremamente articolata e con particolare attenzione ai vini bianchi, agli spumanti italiani e alle grandi etichette di Champagne e altre proposte internazionali capaci di sostenere la complessità dei piatti di mare. Gli abbinamenti sono pensati come parte integrante dell’esperienza, mai accessori, e capaci di offrire un ventaglio ampio di espressioni enologiche, sempre con un occhio alla stagionalità delle portate.

Il compito di Riccardo non si limita a offrire una lista: la sua è una interpretazione profonda che guida l’ospite nella scelta del vino più adatto per esaltare ogni piatto – dagli antipasti di mare freschissimi ai secondi più complessi – traducendo le sottili variazioni di sapore in abbinamenti memorabili.

Merita infine una menzione la proposta della “Colazione di Lavoro”: una formula studiata per offrire qualità e tecnica a prezzi molto interessanti, rendendo accessibile una cucina di livello anche nella pausa pranzo, senza compromessi sulla materia prima o sull’esecuzione. In questo modo il ristorante si posiziona come scelta di valore per chi desidera un’esperienza gastronomica completa anche a mezzogiorno, valorizzando la freschezza degli ingredienti e l’abilità tecnica in piatti più leggeri ma profondamente identitari.

Il Brigantino si conferma così come una realtà solida e riconoscibile nel panorama torinese, un ristorante dove la cucina di pesce trova una voce personale, capace di unire rigore, creatività e una visione enogastronomica matura, sostenuta da una cantina decisamente all’altezza del progetto in grado di dare vita a una narrazione culinaria completa.

IL BRIGANTINO

  • Via Alpignano, 16 – Torino
  • Tel. 339 2709637
  • Dal lunedì al sabato 12-15 e 19-23
  • Domenica CHIUSO
  • www.ilbrigantinotorino.it

Paolo Alciati & Enza D’Amato

