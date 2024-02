A Diano Marina l’appuntamento è con Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure

Appuntamento a Diano Marina, nel cuore del Golfo Dianese

Aromatica, tutto il profumo e il sapore della primavera nella Riviera Ligure

Il weekend del 3-4-5 maggio è dedicato alle erbe aromatiche e alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia

Aromatica è una parata di profumi, sapori e colori che sfilano per valorizzare la sempre più importante produzione agricola locale, sprigionando un potere creativo che con semplicità e genuinità affascina ogni palato. Grazie a moltissime iniziative nate dalla collaborazione con gli enti coinvolti, i partner e le Associazioni di categoria, Aromatica è un evento molto sentito e condiviso dalla comunità locale: vetrine allestite a tema, cocktail e prodotti “aromatici”, proposte curiose e allestimenti dedicati per le vie del centro diventano una straordinaria occasione per passeggiare nelle vie pedonali, scoprendo nuovi prodotti in una cornice ospitale e multicolore, che offre ai visitatori originalità e divertimento.

Come negli anni scorsi (ricordiamo Ernst Knam nel 2022 e la vincitrice di Masterchef Tracy Eboigbodin nel 2023), sempre estremamente ricca la platea degli ospiti, ovviamente ancora in via di definizione: tra i già confermati Oscar Farinetti che presenterà il suo libro “10 mosse per affrontare il futuro” (Solferino); alcuni Chef stellati tra cui Jorg Giubbani del ristorante Orto di Moneglia (GE), 1 stella Michelin; Antonio Buono (per 7 anni braccio destro di Mauro Colagreco al Mirazur di Mentone) del ristorante Casa Buono di Ventimiglia (IM), 1 stella Michelin; Flavio Costa, ligure d’origine, del ristorante 21.9 di Piobesi d’Alba (CN), 1 stella Michelin, che presenterà anche il suo nuovo libro “Un mare nel Roero” (Trenta Ed.); l’esperto chef di origine svedese e di fama internazionale, Magnus Hansson, fautore dell’utilizzo di soli prodotti locali biologici e sostenibili; previste come di consueto anche cene a 4 mani in ristoranti del territorio; già definiti anche gli interventi dello chef Luca Bazzano del rinomato e storico (dal 1869) ristorante Quintilio di Altare (SV), di Luca Andrè, chef patron di Soul Kitchen a Torino, esperto di cucina vegetale; e ancora una masterclass sui vini liguri e approfondimenti sull’utilizzo delle aromatiche e dei fiori eduli in cucina, diversi laboratori e degustazioni, e ancora la presentazione del libro “A prova di… miele” (Trenta Ed.) con assaggio di mieli liguri pregiati e la partecipazione di esperti quali Laura Capini, Marco Magri e Tiziana Colombo; la ormai classica dimostrazione di pesto al mortaio, con l’attesa partecipazione del nuovo Campione del mondo (che sarà incoronato a marzo a Genova), come già successo per gli ultimi due trionfatori del Pesto Championship Camilla Pizzorno ed Emiliano Pescarolo; già confermati anche il patrocinio e la collaborazione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che sarà presente con suoi rappresentanti; la concomitanza, venerdì 3, della conferenza “Il futuro del cibo o il cibo del futuro”, che fa parte dei “Venerdì della Conoscenza” organizzati dal Comune di Diano Marina, con relatori prestigiosi. Prevista anche la consegna del Premio Aromatica, destinato a un ambasciatore dell’enogastronomia locale. Nell’albo d’oro figura, tra gli altri, Giuliano Sperandio, chef del Taillevent di Parigi (due stelle Michelin), cui di recente è andato il premio della Guida dell’Espresso quale miglior cuoco italiano all’estero.