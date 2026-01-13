Wine Paris 2026: quando il mondo del vino trova il suo abbinamento ideale

Parigi si prepara ad accogliere nuovamente il cuore pulsante del settore vitivinicolo internazionale. Con Wine Paris 2026, la capitale francese diventa per tre giorni il punto di incontro privilegiato per produttori, buyer, importatori, distributori e operatori del vino e dei liquori provenienti da ogni parte del mondo.

Non si tratta solo di una fiera, ma di un vero e proprio ecosistema dove il vino diventa linguaggio comune, occasione di confronto e motore di nuove opportunità. Wine Paris nasce come esposizione dedicata a vini e spirits, ma negli anni si è evoluta in un evento globale capace di intercettare i cambiamenti del mercato e anticiparne le tendenze.

Al centro dell’edizione 2026 c’è un concetto chiave: l’abbinamento perfetto. Così come accade tra un vino e un piatto, anche nel business i risultati migliori nascono quando le persone giuste si incontrano nel momento giusto. Produttori e distributori, marchi emergenti e mercati consolidati, tradizione e innovazione: Wine Paris offre lo spazio ideale per far dialogare mondi diversi e creare connessioni concrete.

La forte vocazione internazionale è uno dei tratti distintivi della manifestazione. L’ultima edizione ha registrato numeri impressionanti, confermando il ruolo di Wine Paris come hub centrale del commercio mondiale del vino e dei liquori. Oltre 52.000 visitatori professionali provenienti da 154 Paesi hanno animato i padiglioni, affiancati da più di 5.400 espositori. Un contesto dinamico, arricchito da oltre 20.000 incontri business programmati e 176 sessioni formative tra conferenze, degustazioni e masterclass.

A testimonianza del respiro globale dell’evento, le nazionalità più rappresentate tra i visitatori includono Francia, Italia, Regno Unito, Belgio e Stati Uniti, seguite da Germania, Paesi Bassi, Spagna, Canada e Svizzera. Una presenza eterogenea che riflette l’importanza strategica di Wine Paris per l’intero comparto.

Accanto all’esposizione, grande spazio è dedicato ai contenuti. Le sessioni accademiche approfondiscono temi chiave come l’evoluzione dei consumi, la sostenibilità, l’innovazione produttiva e le nuove strategie di mercato. Un’occasione preziosa per aggiornarsi, confrontarsi e acquisire strumenti utili ad affrontare un settore in continua trasformazione.

Tra i servizi più apprezzati c’è il sistema di matchmaking, pensato per facilitare incontri mirati e di alto valore. Attraverso filtri specifici – dalla regione di provenienza ai vitigni, dalle annate ai metodi di coltivazione – espositori e buyer possono pianificare appuntamenti in linea con i propri obiettivi. Uno strumento riservato ai possessori di badge professionali, che contribuisce a rendere l’esperienza in fiera ancora più efficace.

Wine Paris affonda le sue radici in una storia che parte da lontano. Il percorso di Vinexposium, l’organizzatore dell’evento, inizia negli anni Ottanta a Bordeaux con Vinexpo, una manifestazione che già allora aveva intuito il valore dell’incontro internazionale. Da quei primi 524 espositori e 11.000 visitatori si è arrivati a una rete di eventi che oggi copre Europa, Asia e Nord America, con una crescita costante anno dopo anno.

Wine Paris 2026 si inserisce in questo solco, rafforzando una presenza globale sempre più solida e riconoscibile. Più che una semplice fiera, è una comunità in movimento, dove il vino diventa strumento di dialogo, visione e sviluppo. Un appuntamento imprescindibile per chi vuole comprendere – e costruire – il futuro del settore.

Paolo Alciati