Torna “Notte Rossa barbera”: alla riscoperta della Piola piemontese

Sabato 7 marzo 2020, in occasione del festival “Sotto il Cielo di Fred”, una serata per celebrare l’essenza della piola, il luogo simbolo della ristorazione sabauda. Piatti tipici, atmosfere conviviali e l’intrattenimento live di circa 40 musicisti emergenti da tutta Italia, per un viaggio nel passato della cultura gastronomica e sociale piemontese.

Per gli amanti delle tradizioni culinarie torna “Notte Rossa barbera“, l’evento per vivere, in chiave pop e moderna, l’autentica piola piemontese e la tradizione della merenda sinoira, il classico e popolare momento di condivisione a tavola made in Piemonte di tradizione contadina e poi esteso alla città, antesignano dell’odierno “apericena”.

Durante la sera del 7 marzo, infatti, le 38 piole aderenti alla manifestazione (tra Torino, Alba, Bra, Asti e Nizza Monferrato) proporranno uno speciale “Menù Buscaglione” – in onore dello storico cantautore Fred Buscaglione a cui è dedicato tutto il festival – realizzato ad hoc per la serata, con i piatti e i vini più significativi della gastronomia sabauda. Per ricreare a pieno l’atmosfera di convivialità e condivisione caratteristica della “trattoria piemontese”, il tutto sarà accompagnato da musica e intrattenimento dal vivo: ogni piola ospiterà, infatti, concerti di giovanissimi artisti emergenti in arrivo da tutta la Penisola.

Tra un vitello tonnato e un quartino di buon Barbera, un piatto di agnolotti al plin e uno di acciughe al bagnet verd, Notte Rossa Barbera vuole essere una “sagra diffusa” per far riscoprire luoghi, sapori e tradizioni del Piemonte più autentico a un pubblico di ogni età, a cominciare dai più giovani, e nello stesso tempo offrire un’importante opportunità a cantanti e musicisti emergenti.

I NUMERI DELLA SERATA

La sesta edizione di “Notte Rossa Barbera” coinvolgerà 38 piole in 5 città: Torino, Alba, Bra e per la prima volta quest’anno anche Asti e Nizza Monferrato. 7 tra i principali produttori di Barbera del territorio – il vitigno forse più rappresentativo della tradizione contadina – proporranno in degustazione le loro migliori etichette. Il menù, che prevede 4 antipasti, un primo, acqua e caffè, sarà a un costo – in pieno stile merenda sinoira – decisamente popolare di 15 euro . In ogni piola si svolgeranno inoltre due concerti dal vivo di altrettanti gruppi emergenti, in una maratona musicale itinerante che coinvolgerà circa 40 giovani artisti selezionati fra i 480 iscritti al Premio Buscaglione.

COLLABORAZIONI

“Notte Rossa Barbera” è ideata e organizzata dall’Associazione Culturale F.E.A in occasione della sesta edizione di “Sotto il cielo di Fred” (www.sottoilcielodifred.it), storico festival dedicato a Fred Buscaglione, che si concluderà, come da tradizione con i tre giorni del Premio Buscaglione, contest musicale per artisti emergenti. Grazie alla collaborazione con Tanaro Libera Tutti, la Notte Rossa Barbera arriva anche quest’anno nelle Langhe, mentre, grazie alla collaborazione con Fans Out, arriva per la prima volta nel Roero e Monferrato.

Le piole aderenti a Notte Rossa Barbera 2020

Torino

Ostu, Vineria Rosso di Sera, Ciclocucina, Ristorante Ratatui (Borgo Campidoglio), Trattoria l’Oca Fola, Poormanger 2, La Cricca Bocciofila, Il Fortino, Via Baltea, Circolo Risorgimento, Acqua alta, Osteria Povr’Om, Bocciofila Vanchiglietta, Off Topic, Grande Asportazione Vini-Erminio Torino, La Buta Stupa, La Locanda Del Sorriso, Enò, Il Camaleonte Piola 2.0, Barbagusto, Bagni Municipali.

Alba

Nostra manera – trattoria della pizza, Osteria la fermata, Circolo montebellina, Osteria sociale magna Neta, Trattoria bar roddi, Il bosco delle galline volanti.

Bra

Sumadai, Circolo la carbonaia, Società lavoranti conciapelli.

Asti

Caffetteria mazzetti, Diavolo rosso, Casa del popolo santa libera

Nizza Monferrato

Lateresina, Ristorante cannon d’oro, Centro bar lounge bistrò, Terzo tempo – osteria moderna, L’ambaradan.

I produttori di Barbera

Agricola Gian Piero Marrone, L’Autin S.S. Azienda Vitivinicola, Azienda Agricola Beltramo Marco, Cascina Galarin, Cristian Boffa Azienda Agricola, Azienda Agricola Carlo Chiesa, Enoteca regionale di Nizza Monferrato

Gli artisti selezionati

Andrea James Cantautore, Animali Urbani, Antimusica, Baobab!, Bdd, BIf, Bricklane, Candreva, Crizna, Devalle, Diego Puzzo, Dutty Beagle, Gerardo Balestieri, Gli Animali Fantastici del Sud America, Harry Piccirillo, Hofame, Igloo, Igor Lampis, Ilaria Allegri, Iosonocobalto, Lorenzo M., Mobili Trignani, Nicholas Merzi, Paolo Moreschi, Porfirio Rubirosa, Protto, RasEmiliani & The Marsili Explosion, Rossana De Pace, Scuse Inutili, Si Scrive Andy, The Pax side of the Moon, Tiso, Valerio Zito, Vea, Verdecane.

Per maggiori informazioni: www.sottoilcielodifred.it – info@sottoilcielodifred.it

