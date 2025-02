A partire dal 4 marzo, Casa Brera Living si apre al quartiere per ospitare cinque esclusive conversazioni per esplorare il mondo dell’arte contemporanea attraverso le voci dei suoi protagonisti

Casa Brera, A Luxury Collection Hotel, Milan inaugura The Art of Aperitivo – Dialoghi sull’Arte, un ciclo di cinque conversazioni – in programma dal 4 marzo al 20 maggio 2025 – per accendere i riflettori sulla scena artistica milanese. Con la curatela di Nicola Ricciardi, il progetto si propone di offrire una lettura inedita del legame tra arte, storia e cultura, mettendo in dialogo alcuni dei protagonisti più influenti del quartiere di Brera. L’arte infatti non è solo creazione e fruizione, ma un intreccio complesso di relazioni tra artisti, galleristi, curatori, critici, musei e mecenati. Il modo in cui un’opera d’arte viene realizzata e presentata al pubblico non è casuale, ma dipende quasi esclusivamente dalle decisioni prese da questi attori – non nella loro singolarità, ma in relazione l’uno all’altro.

Con Dialoghi sull’Arte, Casa Brera offre quindi al pubblico una possibile lettura di questo intreccio, ospitando ogni volta un diverso interlocutore del mondo dell’arte, in dialogo con Nicola Ricciardi. La scelta degli ospiti non è casuale: i loro spazi di lavoro distano poche centinaia di metri uno dall’altro – disegnando così un’ipotetica mappa che vede l’hotel di Piazzetta Bossi come epicentro, che collega idealmente luoghi chiave e palazzi storici in un itinerario percorribile in meno di mezz’ora a piedi.

A rappresentare le Case d’Aste, martedì 4 marzo, è Cristiano De Lorenzo, Managing Director di Christie’s Italia, che sorge all’interno di Palazzo Clerici, sede di alcuni dei più importanti e maestosi affreschi mai realizzati da Giambattista Tiepolo. Martedì 25 marzo, a raccontare la Galleria, è Elena Bonanno di Linguaglossa, Executive Director di Thaddeus Ropac, responsabile della nuova e prima sede italiana della galleria, che troverà casa a Palazzo Belgioioso e sarà protagonista anche dell’importante mostra su Robert Rauschenberg prevista in primavera al Museo del Novecento. Martedì 15 aprile, è il momento del Museo, con l’intervento di Giovanni Morale, Vice Direttore, Coordinatore e Responsabile didattico di Gallerie d’Italia Milano, che ospita la ricca collezione di Intesa San Paolo. Martedì 6 maggio, la parola passa al Mecenate Massimo Giorgetti, fondatore e direttore del brand di moda MSGM, protagonista del mondo dell’arte non solo in quanto vivace collezionista, ma anche attraverso il supporto di giovani artisti e mostre d’arte, come quella su John Giorno che aprirà in Triennale a metà marzo. Ultima data, martedì 20 maggio, con l’Artista, qui rappresentata da Giovanna Silva, il cui lavoro è oggi esposto a Palazzo Citterio, ampliamento della Pinacoteca di Brera da poco riaperto al pubblico.

Con questi appuntamenti del martedì, in programma alle ore 19:00, Casa Brera, che incarna l’anima artistica e culturale di Brera, coniuga l’arte con la convivialità del Living, uno spazio che, come il salotto di una dimora privata, accoglie gli ospiti in un ambiente confortevole e familiare. Qui, ogni giorno, è disponibile The Art of Living, una speciale drink list studiata da Luca Ardito, Director of Beverages dell’hotel: 12 cocktail pensati per accompagnare le persone in un viaggio senza tempo, alla scoperta degli angoli segreti del capoluogo meneghino e delle tradizioni che fanno di Milano il centro delle nuove idee, dove tutto è possibile e le vite dei cittadini si incontrano con quelle dei viaggiatori, creando un’atmosfera unica.

Casa Brera, a Luxury Collection Hotel, Milan

Casa Brera, a Luxury Collection Hotel, Milan porta nel cuore del capoluogo lombardo un concept di accoglienza che unisce anima milanese e spirito cosmopolita. A pochi passi da Piazza della Scala, l’hotel, situato in Piazzetta Bossi, si annovera quale esclusivo punto di riferimento in città per la ristorazione e l’intrattenimento d’alta gamma. Elegante e ricercato, nelle sue 116 camere incarna la quintessenza del design, dell’arte e della cultura che si respirano nella realtà meneghina. Al suo interno presenta quattro esclusive destinazioni gastronomiche: l’all-day lounge bar Casa Brera Living, il rooftop panoramico con ristorante e skybar Etereo, il ristorante italiano Scena e il giapponese tradizionale Odachi, A firmare la consulenza per i primi tre hub food & beverage è il rinomato chef Andrea Berton, una stella Michelin, che ne supervisiona la proposta gastronomica, mentre il celebre chef Haruo Ichikawa – il primo giapponese in Italia a ottenere una stella Michelin – supervisiona l’offerta nipponica. Il progetto di Casa Brera, interamente curato da Patricia Urquiola, è frutto del restauro conservativo di un edificio realizzato a fine anni Cinquanta dall’architetto Pietro Lingeri, figura di spicco del razionalismo italiano. La designer e architetta gioca sulla dicotomia tra rigore stilistico ed estro creativo, due volti di Milano opposti e complementari, rendendo omaggio all’architettura razionalista del capoluogo lombardo.

Per maggiori informazioni o prenotazioni, visitare www.casabrera.com

The Luxury Collection® Hotels & Resorts

The Luxury Collection® riunisce una selezione di hotel e resort che offrono esperienze uniche ed autentiche ed evocano tesori e memorie durature The Luxury Collection offre all’ esploratore globale accesso alle destinazioni più affascinanti del mondo. Ogni hotel e resort è un esempio unico e prezioso della destinazione in cui si trova, un vero e proprio accesso alle tradizioni e al fascino del luogo. Creato nel 1906 sotto il brand CIGA come collezione delle più celebri e simboliche proprietà d’Europa, oggi il marchio The Luxury Collection raccoglie oltre 120 hotel e resort fra i più famosi del mondo, in più di 35 paesi e nelle città e destinazioni più spettacolari. Tutti gli alberghi The Luxury Collection, alcuni dei quali testimoni di tradizioni centenarie, sono riconosciuti a livello internazionale per essere fra i più affascinanti del mondo. Per ulteriori informazioni e per le nuove aperture, visitare theluxurycollection.com o seguire Instagram e Facebook. The Luxury Collection è orgogliosa di partecipare a Marriott Bonvoy, il programma di viaggio globale di Marriott International. Il programma offre ai membri uno straordinario portafoglio di marchi globali, esperienze uniche su Marriott Bonvoy Moments e vantaggi senza pari, tra cui punti validi per soggiorni e pernottamenti gratuiti in alberghi del gruppo e per il riconoscimento dello status Elite. Per iscriversi gratuitamente o per ulteriori informazioni sul programma, visitare marriottbonvoy.com.

Redazione Centrale TdG